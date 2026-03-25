อเมซิ่งบอดี้! “โบว์ เมลดา” ลั่นถึงมีมดลูก 2 ข้าง แต่มีน้องสาวอันเดียว! แนะปวดท้องประจำเดือนอย่าอดทนให้หาหมอ อย่ากลัวเส้นพรหมจรรย์ขาด

“โบว์ เมลดา” แนะสาวๆ ปวดท้องประจำเดือนผิดปกติไม่ควรอดทน ไปหาหมอตรวจภายในดีกว่า ไม่ต้องกลัวเส้นพรหมจรรย์ขาด ลั่นจะบ้าเหรอ คนสงสัยตนมีน้องสาว 2 อัน? หลังทราบมีมดลูกแฝดและไต 1 อันแต่ใหญ่เท่า 2 อันมารวมกัน
ทำเอาหลายคนตกใจเมื่อทราบว่า “โบว์ เมลดา สุศรี” เป็นผู้หญิงมหัศจรรย์ มีมดลูก 2 ข้าง มีไตข้างเดียวแต่มีขนาดใหญ่เท่ากับไต 2 ข้างรวมกัน เมื่อถามเรื่องนี้กับโบว์ เจ้าตัวก็เล่าอย่างละเอียดว่า….
“มดลูกแฝด เป็นอเมซิ่งบอดี้ โบว์รู้ตัวตอนอายุ 20 ต้นๆ ช่วงนั้นประจำเดือนมาเยอะมากๆ รู้สึกว่ามันผิดปกติ ตัดสินใจไปตรวจเพราะอยู่มาวันนึงเป็นลมหน้าห้องน้ำ ลงไปนอนตรงพรมเช็ดเท้าเลย ปวดท้องมาก นอนขด แม่สงสัยว่าเป็นอะไรเลยขึ้นมาดูถ้าแม่ไม่ขึ้นมาดูอาจจะไม่มีโบว์วันนี้แล้ว อาจจะหลับไปเลยวันนั้น ตรวจก็เจอว่าเป็นช็อกโกแลตซีสต์อยู่ที่มดลูกข้างซ้าย พอเข้าไปห้องตรวจจริงๆ คุณหมอส่องกล้องเข้าไปแล้วกลายเป็นมีปากมดลูก 2 อันแยกออกมาเป็น 2 ช่อง มีรังไข่ 1 อัน
คุณหมอทำการขยายปากมดลูกข้างที่มันเล็ก ที่ทำให้เกิดช็อกโกแลตซีสต์ คือเลือดไม่สามารถออกมาได้จากปากมดลูกช่องนั้น เลือดเลยคั่งอยู่ข้างใน จากที่ดูในกล้อง 4K หลังจากที่ผ่าเสร็จแล้วว่าในร่างกายของเรามีอวัยวะอะไรบ้าง ปรากฎมีไตข้างเดียว แต่ดีมาก ไม่มีด่างขาว สมบูรณ์ทุกอย่าง แล้วใหญ่เท่าสองอันรวมกัน ตับ ไส้ ปอดปกติ”
แนะนำผู้หญิงปวดท้องประจำเดือนไปตรวจกับคุณหมอ
“มดลูกยังมี 2 อันเหมือนเดิมไม่ได้ตัดออก สามารถมีลูกได้ปกติ แต่อาจจะเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด หรือไม่ก็มดลูกอาจจะเบียดกัน เขาบอกให้เลือกทีละข้างก็พอ หลายคนก็เพิ่งมารู้ตอนคลอดลูกว่าตัวเองมีมดลูกแฝด อยากแนะนำผู้หญิงที่เป็นประจำเดือนแล้วปวดท้องมากๆ ให้ไปหาหมอ คุณหมอก็อยากให้โบว์ออกมาพูดว่ามันมีภาวะนี้นะ เพราะเป็นผู้มีความเสี่ยงที่จะเป็นช็อกโกแลตซีสต์ได้มากกว่าคนอื่นๆ
เมื่อก่อนเราไม่รู้ เราก็อดทนกับการใช้ชีวิตไปมากๆ ปวดท้องเราก็ยืนทำงาน ออกกองร้อนแค่ไหนก็ทน จะไหลเยอะแค่ไหนเราก็อดทน จนมันกลายเป็นเราเอาแต่อดทนมากๆ คนถามว่ามีไตเดียวจะเหนื่อยง่ายไหม ไม่น่า โบว์ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยง่ายขนาดนั้น คือตอนนี้ถ้าเป็นอะไรจะพูดเลย ไม่งั้นร่างกายมันจะทรุดเร็ว
อาหารการกิน กินได้ตามปกติ แต่ก็มีกังวลนะ เป็นบางโมเมนต์ถ้ากินแซบเกิน วันนี้กินเค็มเยอะ จะเป็นอะไรหรือเปล่า ก็กินน้ำๆ ไม่รู้ช่วยหรือเปล่าแต่อย่างน้อยได้ขับถ่ายออก เจือจางโซเดียมหน่อย หมอนัดตรวจทุกๆ 6 เดือนแต่ไม่ค่อยว่าง เราก็กินยาฮอร์โมนปรับเอา อยากให้ไปตรวจกันค่ะ หากมีประจำเดือนแล้วปวดท้อง ผู้หญิงหลายคนอาจจะกังวลลูกฉันยังไม่ได้โน่นนี่นั่นแต่คุณต้องระวังว่ามันก็เป็นอะไรที่มันอันตรายมากๆ เหมือนกัน”
ย้ำถึงจะมีมดลูก 2 ข้างแต่มีน้องสาวอันเดียว
“คุณหมอจะถามว่าเคยมีเพศสัมพันธ์ไหม เคยมีอุบัติเหตุ เคยผ่าตัดอะไรหรือเปล่า เขาจะคอยระวังให้เราอยู่แล้ว บางคนกังวลว่าลูกจะเส้นพรหมจรรย์ขาด ไม่กล้าพาไปตรวจผลออกมาก็รับไป แล้วคนคอมเมนต์ก็ตลกมามีมดลูกแฝดงั้นมันก็ต้องมี 2 อันสิ บ้าเปล่าเนี่ย คิดอะไรกัน มีอันเดียวแค่มดลูกมันแบ่งเป็น 2 เป็นรูปหัวใจ รังไข่ก็มีแค่ 2 ไม่มี 4 นะ น้องมีอันเดียวนะคะ ไม่ใช่ผู้ชายจะได้มีไข่ 2 อัน”