xs
xsm
sm
md
lg

แฟนๆ แห่โฟกัส “ปากเจี๊ยบ” หลังซ้อมร้องเพลง “เนื้อคู่” ลุ้นหนัก หรือจะเป็น SECRET GUEST บนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ทำเอาแฟนๆ ฮือฮาและจับตากันไม่น้อย เมื่อ เจี๊ยบ พิจิตตรา ลงคลิปร้องเพลง “เนื้อคู่” จนหลายคนพากันโฟกัสที่ริมฝีปากแบบช็อตต่อช็อต ถึงเนื้อจะยังไม่เป๊ะ แต่ก็จังหวะคือดีย์ พร้อมตั้งคำถามกันสนั่นโซเชียลว่า หรือครั้งนี้เจ้าตัวกำลังซุ่มเตรียมเซอร์ไพรส์พิเศษ เพื่อขึ้นเป็น SECRET GUEST ในคอนเสิร์ตใหญ่ของ PEACEMAKER หรือเปล่าน๊า

ยิ่งกระแสยิ่งแรง เพราะคอนเสิร์ต “PEACEMAKER THE RE:PEACE CONCERT” ถือเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ 23 ปี ที่แฟนเพลงรอคอย และจะจัดขึ้นในวันที่ 16–17 พฤษภาคม 2569 ณ UOB LIVE, EMSPHERE งานนี้แค่ชื่อคอนเสิร์ตก็เรียกความตื่นเต้นได้เต็มพิกัด แต่พอมีโมเมนต์ของเจี๊ยบเข้ามาเติม ก็ยิ่งทำให้หลายคนอดคิดไม่ได้ว่า บนเวทีครั้งนี้อาจมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษซ่อนอยู่

โดยเฉพาะเพลง “เนื้อคู่” ที่แฟนๆ ต่างมองว่าเป็นเพลงที่มีความหมายพิเศษ และถ้าเจี๊ยบได้ขึ้นไปร่วมโชว์จริง ก็คงจะกลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์อบอุ่นหัวใจที่เรียกเสียงกรี๊ดได้ทั้งฮอลล์ เพราะนอกจากภาพลักษณ์คู่รักที่หลายคนชื่นชอบแล้ว เคมีความน่ารักและการคอยสนับสนุนกันของ บอย อนุวัฒน์ และ เจี๊ยบ พิจิตตรา ก็ยิ่งทำให้แฟนๆ อยากเห็นภาพนั้นเกิดขึ้นจริงบนเวที

ตอนนี้แม้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่า เจี๊ยบจะเป็น SECRET GUEST หรือไม่ แต่แค่ภาพซ้อมร้องเพลงก็ทำเอาโลกโซเชียลคึกคักสุดๆ และยิ่งเพิ่มดีกรีความน่าจับตาให้คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์นี้มากขึ้นไปอีก งานนี้แฟนเพลงคงต้องรอลุ้นกันให้ดี เพราะถ้าเซอร์ไพรส์นี้เกิดขึ้นจริง เชื่อเลยว่า “PEACEMAKER THE RE:PEACE CONCERT” จะไม่ได้มีแค่ความคิดถึง แต่ยังเต็มไปด้วยโมเมนต์หวานละมุนที่แฟนๆจะจดจำไปอีกนาน





แฟนๆ แห่โฟกัส “ปากเจี๊ยบ” หลังซ้อมร้องเพลง “เนื้อคู่” ลุ้นหนัก หรือจะเป็น SECRET GUEST บนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่
แฟนๆ แห่โฟกัส “ปากเจี๊ยบ” หลังซ้อมร้องเพลง “เนื้อคู่” ลุ้นหนัก หรือจะเป็น SECRET GUEST บนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่
แฟนๆ แห่โฟกัส “ปากเจี๊ยบ” หลังซ้อมร้องเพลง “เนื้อคู่” ลุ้นหนัก หรือจะเป็น SECRET GUEST บนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่