“เต๊ะ ศตวรรษ” ช็อก! เผชิญภาวะสมองผิดปกติ ลืมเลข 12-หวั่นจำหน้าลูกไม่ได้ และกังวลอัลไซเมอร์ในวัย 44 ปี

อดีตไอดอลหนุ่มชื่อดังยุค 90 “เต๊ะ ศตวรรษ” ออกมาเปิดเผยนาทีชีวิตสุดระทึก หลังเผชิญกับภาวะสมองผิดปกติ จนเกือบจำหน้าลูกและเมียไม่ได้ ในงาน Understand MCI Press Conference 2026 พร้อมทั้งเปิดตัวความร่วมมือในการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับ “ภาวะสูญเสียการรู้คิดเล็กน้อย” หรือ MCI (Mild Cognitive Impairment) ในสังคมไทยให้เกิดการตระหนักรู้ว่าภาวะอาการดังกล่าวซึ่งเป็นภาวะก่อนอัลไซเมอร์สามารถที่ชะลอได้
เต๊ะเผยสาเหตุหลักมาจากโหมงานหนักและพักผ่อนไม่เพียงพอสะสมมานานหลายปี และเล่าว่าอาการเริ่มเด่นชัดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเริ่มจากการลืมเรื่องง่ายๆ เช่น ลืมว่าเมื่อเช้ากินอะไร จนลามไปถึงขั้นลืมว่ากำลังทำกับข้าวทิ้งไว้จนไหม้เกรียม และที่น่าตกใจที่สุดคือ “จำหน้าคนไม่ได้” แม้กระทั่งช่างที่มาทำบ้านบ่อยๆ เขาก็ยืนเหวอเพราะนึกไม่ออกว่าเป็นใคร ซึ่งอาการเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณเตือนของภาวะ MCI ที่บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องลงมือดูแลสมองอย่างจริงจัง
ในขั้นตอนการทดสอบสมอง คุณหมอให้วาดรูปนาฬิกาและใส่ตัวเลข 1-12 แต่เต๊ะกลับเขียนได้เพียงเลข 1-11 โดยที่ในหัวไม่มีเลข 12 อยู่เลย สร้างความตกใจให้กับภรรยาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เขายังลืมแม้กระทั่งตัวละครในบทหนังที่ตัวเองเป็นคนเขียนขึ้นมาเองด้วย
คุณหมอระบุว่าเป็น ภาวะสูญเสียการรู้คิดเล็กน้อย (MCI) ซึ่ง ไม่ใช่แค่ “ความแก่” ตามธรรมชาติ แต่เป็นภาวะก่อนอัลไซเมอร์ที่สามารถคัดกรอง ชะลอ และรับมือได้อย่างเป็นระบบ โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอสะสม ทำให้สารพิษในสมองไม่ถูกขับออก ประกอบกับในช่วงที่มีลูกเล็กทำให้เวลานอนยิ่งน้อยลง อย่างไรก็ตาม ผลตรวจ MRI พบว่าโชคดีที่ยังไม่มีเนื้อสมองส่วนไหนตาย
เต๊ะตัดสินใจทิ้งงานทุกอย่างและนอนพักผ่อนอย่างเดียวเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม เพื่อให้สมองได้รีบูทตัวเอง ปัจจุบันอาการกลับมาดีขึ้นประมาณ 85% แต่ยังมีอาการเบลอบ้างหลังเลิกงานกองถ่าย เจ้าตัวย้ำว่า “ภาวะความจำถดถอยอยู่ใกล้กว่าที่หลายคนคิด วัย 40+ ก็เกิดขึ้นได้ และมันแย่กว่าที่คิด” พร้อมอยากให้คนในสังคมตระหนักว่าปัญหาด้านความจำมันกระทบการใช้ชีวิต และไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในวัยชราเท่านั้น
ด้านนพ.ชาคร จันทรสกุล อายุรแพทย์ด้านสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีทั้งยานวัตกรรมใหม่และเครื่องมือคัดกรองที่แม่นยำ เจ็บตัวน้อย ทราบผลไว หากตรวจพบในระยะ MCI โอกาสชะลอโรคมีจริง และมากกว่าที่คิด
"การรู้ว่าเป็น MCI ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่คือโอกาสดูแลตัวเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปัจจุบันมีแนวทางชะลออัลไซเมอร์ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ สิ่งสำคัญคือรู้ให้ไว และขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยเองว่าให้คุณค่ากับความทรงจำและคุณภาพชีวิตของตนเองมากน้อยเพียงใด" นพ.ชาคร กล่าว
ในฐานะคริสเตียน เต๊ะเชื่อว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นบทเรียนจากพระเจ้าที่เตือนให้เขารักตัวเองและดูแลสุขภาพมากขึ้น เขายังเปิดใจถึงอดีตที่เคยผิดพลาด ทั้งโรคซึมเศร้า 5 ปี และความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่กับคุณพ่อ แต่พลังแห่งการอภัยทำให้เขาสามารถกลับมามีครอบครัวที่อบอุ่นและใช้ชีวิตได้อย่างมีความหวังอีกครั้ง
สำหรับใครที่อยากทำความเข้าใจภาวะ MCI และประเมินสุขภาพสมองเบื้องต้น สามารถเข้าไปที่ www.UnderstandMCI.com