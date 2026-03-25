“ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง” ร่วมงานแกรนด์โอเพนนิ่ง “หมูบ้านมองเทรอซ์” ทำเลทอง ติดทะเลสาบ 200 ไร่ ใกล้ชิดธรรมชาติ

จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ สำหรับ “หมู่บ้านมองเทรอซ์” บ้านหรู ทำเลทอง ตอบโจทย์สำหรับผู้พักอาศัยที่ต้องการความสงบ ใกล้ชิดธรรมชาติ แต่ยังอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร โดย “คุณรุ่งนภา แก้วศรีพันธุ์” แห่ง “บริษัท รุ่งนภา เลคซิตี้ จำกัด” ได้จัดงาน Montruex grand opening ณ บ้านมองเทอรซ์ จ.นนทบุรี มีนักร้องดัง “ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง” มาร่วมแสดงความยินดี รวมทั้ง 2 นางงาม “น้องกี้ ภรณ์ณิภัทร สนสาขา” นางสาวไทยนครปฐม 2569 และ “น้องโม สุนิษา ผินกลับ” Miss Universe Rayong 2025 ร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการ ภายในงานยังมีพิธีสงฆ์ ถวายเพลเอาฤกษ์เอาชัย เพื่อความเป็นสิริมงคล
“คุณรุ่งนภา แก้วศรีพันธุ์” ได้เปิดใจถึงงานในวันนี้ว่า “ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงานในครั้งนี้ เราได้สร้างบ้านมองเทรอซ์ที่มีคุณภาพ รายล้อมด้วยทะเลสาบ มีธรรมชาติที่สวยงาม โดยมีทั้งหมด 26 ยูนิต ตอนนี้พร้อมอยู่แล้ว 3 หลัง เฟสแรกจะเปิดทั้งหมด 9 หลัง จากนั้นค่อยเริ่มเฟสสอง”
“สำหรับแรงบันดาลใจในการสร้างนั้น เราเห็นโครงการจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเราประทับใจ เลยอยากมาสร้างที่ประเทศไทย จุดเด่นคือทะเลสาบและสวนสไตล์อังกฤษ เราพิถีพิถันเกี่ยวกับตัวบ้านมากๆ ทั้งออกแบบ สไตล์บ้าน ในส่วนราคาถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นๆ ก็ไม่ได้สูงมาก ใกล้กรุงเทพฯ ใกล้ธรรมชาติ ตอนนี้บ้านมีทั้งหมด 5 สไตล์ วัสดุที่ใช้คัดสรรคุณภาพ ทำเลใกล้ๆ รพ. ชั้นนำและสถานที่ท่องเที่ยว การเดินทางสะดวก ตอนนี้ได้รับผลตอบรับดีมาก มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ”
“ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง” ที่มาร่วมแสดงความยินดี ได้เผยว่า “วันนี้มาร่วมแสดงความยินดีเปิดโครงการหมู่บ้าน และเป็นวันเกิดของคุณรุ่งนภา ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง เฮงๆ รวยๆ ยอมรับว่าบ้านโครงการดังกล่าวบรรยากาศดีมาก ขอให้รวยแล้วรวยขึ้นไปอีก”
ด้าน “น้องกี้ ภรณ์ณิภัทร สนสาขา” นางสาวไทยนครปฐม 2569 เผยว่า “ได้มีโอกาสมาร่วมโปรโมตโครงการ ได้เห็นคุณภาพของโครงการวัสดุในการสร้างแต่ละหลังว่ามีคุณภาพมากๆ อยู่ในทำเลที่ครบ ในหนึ่งหลังแต่ละห้องตอบโจทย์คนที่ต้องการความสะดวกสบาย แต่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียว เดินทางง่าย ใกล้กรุงเทพฯ ใกล้ธรรมชาติ ตอบโจทย์ทุกท่านที่ต้องการมีบ้านดีๆ สักหลัง”
“น้องโม สุนิษา ผินกลับ” Miss Universe Rayong 2025 เผยว่า “โครงการดังกล่าวมีความพิเศษเพราะมีแค่ 26 หลังเท่านั้น แต่ละหลังมีคุณภาพ มีคุณสมบัติและสไตล์ที่แตกต่างกันไป มีสไตล์โมเดิร์นที่เป็นเอกลักษณ์มากๆ ที่สำคัญอยูใกล้กรุงเทพฯ และตอบโจทย์คนรักธรรมชาติ”
สำหรับหมู่บ้านมองเทรอซ์ มีทั้งหมด 26 หลัง ตั้งอยู่ในทำเลสวยงาม ด้านหน้าติดถนนสาธารณะและด้านหลังติดทะเลสาบทุกหลัง ทำให้สัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด มีพื้นที่ส่วนกลางที่น่าประทับใจ ประกอบไปด้วยทะเลสาบขนาดใหญ่ 200 ไร่ ส่วนกลางอีก 3 ไร่ ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพื่อให้คุณได้สัมผัสความสงบและความสดชื่น
บ้านทุกหลังถูกออกแบบอย่างประณีต ใช้วัสดุคุณภาพสูง ตอบโจทย์การอยู่อาศัยที่หรูหราและยั่งยืน หลังคาใช้แผ่นเอ็กเซอร่า (เซรามิกส์) ช่วยป้องกันความร้อนและกันน้ำได้อย่างดีเยี่ยม ทุกหลังติดตั้งระบบโซล่าเซลลช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว พร้อมแบตเตอรี่สำรองสำหรับการใช้งานกรณีไฟดับฉุกเฉิน บ้านทุกหลังมีระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย ประตูรั้วใหญ่ เปิด-ปิดด้วยรีโมตคอนโทรล ประตูหน้าติดตั้งระบบสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า ทำให้สามารถเข้าบ้านได้อย่างรวดเร็ว ประตูหลังมีระบบล็อกอัตโนมัติ ไม่ต้องกังวลเรื่องการลืมกุญแจ ซึ่งบ้านมีหลายราคา เริ่มต้นตั้งแต่ 38 ล้าน จนถึง 88 ล้าน มีสระว่ายน้ำส่วนตัว สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน