หน้าเด็กก็ไม่รอด “ไอยู - ซงฮเยคโย” โดนคนดูด่า สุดเบื่อรับบทอ่อนกว่าวัย

เรียกได้ว่ากว่าจะหานักแสดงเด็กฝีมือดีมาแสดงในวงการสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย จึงส่งให้ซีรีส์และภาพยนตร์หลายๆเรื่องยังคงต้องการใช้นักแสดงมากประสบการณ์แต่ใบหน้าอ่อนเยาว์มารับบทเด็กสาวอยู่เสมอ ส่งให้บรรดานางเอกหลายคนต้องโดนวิจารณ์หนัก รับบทสวนทางกับอายุแม้แต่นางเอกหน้าเด็กอย่าง “ไอยู” หรือ “ซงฮเยคโย” ก็ไม่เว้น
ก่อนหน้านี้ในวงการบันเทิงจีนก็เคยวิจารณ์ หลิวเสี่ยวชิ่ง วัย 75 ปีแต่มารับบทเด็กสาวอ่อนกว่าวัยจนเกินความเป็นนจริง ล่าสุดทางฝั่งเกาหลีก็เริ่มมีการวิจารณ์ถึงการทำงานในลักษณะนี้เช่นกัน
ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ผู้ชมเริ่มเบื่อหน่ายกับการคัดเลือกตัวแสดงที่เป็นการ "การคัดเลือกให้มารับบทเด็ก" ซึ่งหมายถึงการที่นักแสดงอายุ 30 หรือ 40 ปี มารับบทเป็นตัวละครวัยรุ่นหรือวัย 20 ต้นๆ
ในซีรีส์เรื่อง The Glory ซงฮเยคโย ได้รับประโยชน์จากการคัดเลือกนักแสดงฝีมือดีมารับบทในช่วงแรกที่เรื่องราวเกิดขึ้นตอนมัธยมปลาย โดยนักแสดงรุ่นน้องแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมและเข้าถึงอารมณ์
อย่างไรก็ตาม เมื่อเรื่องราวเปลี่ยนไปสู่ช่วงที่ตัวละครอายุ 20 ต้นๆ บทบาทได้กลับมาเป็น ซงฮเยคโย เอง ซึ่งตอนนั้นเธออายุ 40 กว่าปีแล้ว ทำให้ผู้ชมบางส่วนรู้สึกไม่สอดคล้องกัน การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ความต่อเนื่องของเรื่องราวขาดหายไป และทำให้เกิดคำถามว่าทำไมทีมงานถึงไม่ใช้นักแสดงรุ่นน้องในฉากต่อๆ มา
ความขัดแย้งที่คล้ายกันนี้เกิดขึ้นกับซีรีส์เรื่อง Perfect Crown เช่นกัน โดยในทีเซอร์ ไอยู ที่ขณะนั้นอายุ 32 ปี และ โนซังฮยอน อายุ 35 ปี ปรากฏตัวในชุดนักเรียนแม้ว่าภาพลักษณ์ที่ดูอ่อนเยาว์ของ ไอยู จะยังดูน่าเชื่อถือสำหรับผู้ชมบางส่วนแต่ก็มีการบ่นถึงความไม่เหมาะสมอยู่บ้าง เช่นเดียวกับปฏิกิริยาต่อ โนซังฮยอน นั้นค่อนข้างวิพากษ์วิจารณ์ โดยผู้ชมหลายคนมองว่าการคัดเลือกนักแสดงนั้นไม่สมจริงและทำให้เสียอรรถรสในการรับชม
กระแสต่อต้านนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงต่อความคาดหวังของผู้ชม โดยที่ผู้ชมต้องการความสมจริงทางด้านภาพมากกว่าใช้พลังของดารานักแสดงมาดึงดูดผู้ชม
แม้แต่นักแสดงหน้าเด็กอย่าง ซงจุงกิ ในเรื่อง Reborn Rich, ซอนเยจิน ในเรื่อง Thirty-Nine และ พัคมินยองในละครหลายเรื่อง ต่างก็เคยรับบทเป็นตัวละครที่อายุน้อยกว่าความเป็นจริงอย่างเห็นได้ชัด โดยมักใช้ฟิลเตอร์หรือการจัดแต่งทรงผมให้ดูอ่อนเยาว์มากกว่าการเลือกนักแสดงคนอื่นมารับบทแทน
แม้ว่าการตัดสินใจเหล่านี้อาจดูสมเหตุสมผล แต่บ่อยครั้งที่ต้องแลกมาด้วยความไม่สมจริง เบื้องหลังแนวโน้มนี้คือการผสมผสานระหว่างความสะดวกสบายและการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การคัดเลือกนักแสดงอายุน้อยต้องใช้เวลา ความพยายาม และความไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบทบาทเหล่านั้นมีความสำคัญทางอารมณ์ในตอนแรกๆ
การที่นักแสดงคนเดียวกันรับบทตัวละครเดียวกันในหลายช่วงเวลา สามารถช่วยรักษาความต่อเนื่องทางอารมณ์ได้ โดยเฉพาะในเรื่องราวที่เน้นด้านจิตวิทยา นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของการแสดงที่ไม่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตามเมื่อวิธีการนี้ถูกนำมาใช้มากเกินไปก็ส่งให้เกิดปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อช่องว่างระหว่างวัยชัดเจนเกินไป หรือเมื่อมีตัวเลือกนักแสดงที่ดูเหมาะสมกว่า
เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เพิ่มมากขึ้นบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ผู้ชมให้ความสำคัญ แทนที่จะแค่เห็นดาราคนโปรดบนหน้าจอ ผู้ชมในปัจจุบันต้องการความน่าเชื่อถือและการดื่มด่ำไปกับเรื่องราว
จาก ซงฮเยคโย ไปจนถึง ไอยู บทสนทนาไม่ได้เกี่ยวกับพรสวรรค์อีกต่อไป แต่เกี่ยวกับว่าทางเลือกในการเล่าเรื่องนั้นเหมาะสมกับเนื้อเรื่องหรือไม่ และผู้ชมก็แสดงให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าพวกเขาต้องการเรื่องราวที่พวกเขาสามารถเชื่อถือได้ ไม่ใช่แค่ใบหน้าที่พวกเขาคุ้นเคย