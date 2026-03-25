เปิดเวที “มิสเวิลด์ ไทยแลนด์ 2026” ดึง “โอปอล” ติวเข้ม สาวๆ สมัครด่วน ถึง 30 มี.ค.นี้

จัดเต็มภารกิจพิชิตมงกุฎโลก! TERO x TPN ผนึกกำลังในนาม TPNGTERO เดินหน้าธุรกิจนางงาม และความบันเทิงเต็มกำลัง พร้อมสร้างตำนาน “มิสเวิลด์-ไทยแลนด์ 2026” ย้ำความสำเร็จระดับประวัติศาสตร์จาก “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” พร้อมเปิดรับสมัครสาวงามผู้ทรงคุณค่าก้าวสู่เวทีระดับโลก “มิสเวิลด์” ครั้งที่ 73 วันนี้ ถึง 30 มีนาคมนี้ เท่านั้น
โดยปีนี้ทางกองประกวด มิสเวิลด์-ไทยแลนด์ ยังคงเฟ้นสาวไทยผู้มีศักยภาพ เต็มเปี่ยมด้วยความงาม และความสามารถรวมถึงมีจิตสาธารณะ มาร่วมถ่ายทอดนิยาม “Beauty with a Purpose” ชูบทบาทของสตรีในการเป็นฟันเฟืองสำคัญเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม พร้อมพิชิตมงกุฎแห่งเกียรติยศบนเวทีระดับโลกให้คนไทยได้ภูมิใจอีกครั้ง
ซึ่งการประกวดในปีนี้ถูกออกแบบให้เป็นเส้นทางสู่มงกุฎ (Road to the Crown) ผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นกับกิจกรรมที่หลากหลายท้าทายความสามารถของผู้เข้าประกวด แบ่งเป็นช่วงแรกเปิดรับสมัครสาวงามจากทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มีนาคม ก่อนจะเข้าสู่รอบออดิชันสำคัญ “To The World Audition” ในวันที่ 9 เมษายน เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้าสู่รอบการเก็บตัว
จากนั้นผู้เข้าประกวดจะเข้าสู่ช่วงที่ 2 กิจกรรมเก็บตัวเพื่อทดสอบความสามารถและทักษะพิเศษ หรือ Fast Track Challenge ระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม ซึ่งถือเป็นไฮไลต์สำคัญในการผ่านเข้ารอบอัตโนมัติของสาวงามผู้มีความสามารถโดดเด่นในทักษะพิเศษต่างๆ อย่างเช่น ทักษะในการเดินแบบ (Top Model) ทักษะความสามารถพิเศษ (Top Talent) ทักษะการพูดในที่สาธารณะ ( Head to Head Challenge) ทักษะในการใช้สื่อยอดเยี่ยม (Multimedia Challenge) และ ทักษะด้านกีฬา (Top Sports) ซึ่งผู้ชนะในแต่ละประเภทจะผ่านเข้าสู่รอบลึกทันที
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่ลุ้นระทึกไม่แพ้กันอย่างการประกวดรอบรูปร่าง (Physique Competition) รวมถึงงานการกุศล Charity Gala Night เพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการ “Opal For Her” ร่วมกับมิสเวิลด์ 2025 “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” เพื่อสะท้อนแนวคิดหลักของเวที Miss World ที่มุ่งสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมที่ดียิ่งขึ้น
จากนั้นเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย (Final Competition) โดยรอบตัดสินจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม เพื่อประกาศชื่อสาวงามผู้ครองตำแหน่ง Miss World Thailand 2026 คนใหม่ ซึ่งจะได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด Miss World ครั้งที่ 73 บนเวทีระดับนานาชาติต่อไป
ทั้งนี้ ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของปีนี้ กองประกวดฯ ได้เปิดรับสมัครเป็น 2 แบบคือ แบบบุคคล และแบบระบบจังหวัด (ผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss World Thailand ประจำจังหวัด) โดยผู้เข้าประกวดที่เป็นตัวแทนระบบจังหวัดจะผ่านเข้ารอบเก็บตัวโดยอัติโนมัติ ถือเป็นการกระจายโอกาสให้ผู้หญิงจากทั่วประเทศได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามผู้สมัครทั้งหมดจะเปิดตัวพร้อมกันรอบ “To The World Audition” ในวันที่ 9 เมษายน โดยพร้อมเพรียงกัน
อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือ! มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนโลกด้วย #ความงามที่มีคุณค่า รีบสมัครได้แล้ววันนี้ถึง 30 มีนาคมนี้เท่านั้น ทาง https://forms.gle/NzcR86tAZex27wji7 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเฟซบุ๊ก Miss World Thailand : https://www.facebook.com/share/p/19ay7P3hok/?mibextid=wwXIf