xs
xsm
sm
md
lg

เลิกเมียตอนไหน? “บิลลี่ โอแกน” โพสต์ภาพคู่สาวปริศนา เปิดตัวรักครั้งใหม่ด้วยเพลง Kiss of Life

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดตัวหลังเลิกรากับ “แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์” โดยมีลูกสาวร่วมกัน 1 คน คือ “นนนี่ นนลนีย์” ทางนักร้อง - นักแสดงดัง “บิลลี่ โอแกน” ได้แต่งงานครั้งที่ 2 กับ “น้ำฝน นันนภัส ไทยประเสริฐ” เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554

อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดตัวและฉลองความรักในวาระ 10 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 แล้วก็แทบจะไม่มีข่าวคราวของทั้งสองออกมาอีกเลย

ล่าสุดในวันนี้เจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์ภาพคู่กับหญิงสาวคนหนึ่งออกมาซึ่งทำเอาคนที่ติดตามเฟซบุ๊กไปร่วมแสดงความเห็นยินดีกันยกใหญ่ รวมทั้งมีคนคอมเมนต์สงสัย เพิ่งรู้ว่าก่อนหน้านี้บิลลี่โสด ซึ่งบิลลี่ได้ตอบเมนต์คนที่เข้ามาแสดงความยินดีแค่เพียงคนเดียวใต้โพสต์ดังกล่าว ที่บอกว่า “คุณบิลลี่รักใครเราก็รักด้วยค่ะ ขอให้ดูแลกันจนแก่เฒ่านะคะ” ด้วยข้อความว่า “คุณแม่ผมก็เคยพูดคำนี้กับผม ตอนผมอกหักครั้งแรก คุณทำให้ผมนึกถึงคำพูดของแม่ ขอบคุณครับ” ต่อมาเจ้าตัวได้ปิดคอมเมนต์ไป

งานนี้แม้จะไม่ให้เห็นหน้าค่าตาของหญิงสาวคนดังกล่าวแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นรักครั้งใหม่ของเจ้าตัว โดยเฉพาะการที่นักร้องดังวัย 59 ปีเลือกใช้เพลงอย่าง “Kiss of Life” (1993) ของ Sade ซึ่งเป็นเพลงโทนละมุนๆ และมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักแบบ “เยียวยาหัวใจ” หลังจากผ่านช่วงชีวิตที่หนักหนามานั่นเอง
.










