ต้าห์อู๋-ออฟโรด ร่วมงานเปิดตัว ‘บัตรกดเงินสดเฟิร์สช้อยส์’ อัปความสามารถบัตรใหม่

กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เปิดตัว ‘บัตรกดเงินสดเฟิร์สช้อยส์’ โฉมใหม่ โดดเด่นด้วยนวัตกรรมการชำระเงินที่อัปความสามารถไปอีกขั้น เพิ่มความสะดวก ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายยุคใหม่ รองรับทุกเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ด้วยบริการหลากหลายในบัตรเดียวทั้งกดเงินทันใจ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอป UCHOOSE หรือผ่านตู้ ATM และบริการผ่อนยาว 0% ที่ร้านค้าพันธมิตรแบรนด์ดัง และบริการใหม่ จ่ายผ่อนได้ทุกที่ ที่มีสัญลักษณ์ VISA ผ่านวงเงินสินเชื่อ และผ่อนออนไลน์ได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ พร้อมออกแคมเปญภายใต้แนวคิด ทุกรายจ่ายที่คาดไม่ถึง จบด้วยบัตรกดเงินสดเฟิร์สช้อยส์ "#จบทุกรายจ่ายที่คาดไม่ถึง” โดยมีสองนักแสดงหนุ่มชื่อดัง “ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว” และ “ออฟโรด กันตภณ จินดาทวีผล” ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว ณ ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ สยามพารากอน
นายอธิป ศิลป์พจีการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลแบรนด์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ กล่าวว่า “บัตรกดเงินสดเฟิร์สช้อยส์ใหม่ พัฒนาขึ้นจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรของลูกค้า เราพบว่ามีหลายสถานการณ์ที่ผู้คนจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน สิ่งที่ลูกค้าต้องการไม่ใช่เพียงวงเงินสินเชื่อ แต่คือความมั่นใจว่าจะเข้าถึงเงินสดได้ทันทีที่ต้องการใช้เงิน ขณะเดียวกัน ก็ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้จ่าย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการใช้จ่ายออนไลน์ ดังนั้น ‘บัตรกดเงินสดเฟิร์สช้อยส์’ โฉมใหม่ จึงออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้จ่ายในยามจำเป็นของลูกค้า โดยรวมบริการหลากหลายไว้ในบัตรเดียวทั้งกดเงินทันใจ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอป UCHOOSE หรือผ่านตู้ ATM หรือบริการผ่อนยาว 0% ที่ร้านค้าพันธมิตรแบรนด์ดัง และบริการใหม่ จ่ายผ่อนได้ทุกที่ ที่มีสัญลักษณ์ VISA ผ่านวงเงินสินเชื่อ และผ่อนออนไลน์ได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ มั่นใจกับระบบ VISA 3D Secure เพิ่มความปลอดภัยกับทุกการใช้จ่ายออนไลน์”
พร้อมออกแคมเปญใหม่ ภายใต้แนวคิด ทุกรายจ่ายที่คาดไม่ถึง จบด้วยบัตรกดเงินสดเฟิร์สช้อยส์ #จบทุกรายจ่ายที่คาดไม่ถึง เพื่อสื่อสารถึงเหตุผลในการใช้เงินของคนเราที่หลายครั้งมักเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว โดยเล่าผ่านไอเดีย “ยักษ์” ที่ทำให้เกิดเรื่องไม่คาดคิดกับชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่แน่นอนของรายได้ที่มักจะเข้ามาในวันที่เงินคุณไม่พร้อม หรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุฉุกเฉินที่เข้ามาในชีวิตแบบที่ใครก็คาดไม่ถึง แต่เมื่อมี ‘บัตรกดเงินสดเฟิร์สช้อยส์’ ติดตัว ก็เปรียบเสมือนมีแผนสำรองของชีวิตที่ช่วยให้สามารถรับมือทุกรายจ่ายที่คาดไม่ถึง โดยสามารถรับชมคลิปโฆษณาผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ได้แก่ เว็บไซต์-เฟซบุ๊ก-อินสตาแกรม- ยูทูป-X-TikTok
นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ต้าห์อู๋ - พิทยา แซ่ฉั่ว และ ออฟโรด - กันตภณ จินดาทวีผล ตัวแทนคนรุ่นใหม่มาร่วมพูดคุยและแชร์ไลฟ์สไตล์การใช้จ่าย พร้อมร่วมสัมผัสกับดีไซน์และบริการใหม่ของบัตรกดเงินสดเฟิร์สช้อยส์ อัปความสามารถใหม่
ต้าห์อู๋ - พิทยา กล่าวถึงไลฟ์สไตล์ในการใช้จ่ายของตัวเองว่า “พวกเราทุกคนต้องเคยเจอเรื่องไม่คาดคิดด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุ ของหายหรือเรื่องฉุกเฉินต่าง ๆ ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลย ว่าเรื่องพวกนี้จะเข้ามาเมื่อไหร่ แต่ถ้าเรามีแผนสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับทุกคน ผมจะเลือกใช้ช่องทางที่สะดวกเข้าถึงง่าย ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลาครับ”
ด้าน ออฟโรด – กันตภณ กล่าวเสริมว่า “ผมชอบวางแผนการใช้จ่าย วางแผนการเงิน บางทีมีการซื้อของผ่านออนไลน์ แล้วต้องรีบตัดสินใจ เช่น Flash Sale หรือกดบัตรคอนเสิร์ต เพราะกลัวหมด บริการผ่อนออนไลน์บนแพลตฟอร์มชั้นนำ จึงเป็นทางเลือกที่ดีและทำให้รายจ่ายเบาขึ้นด้วยครับ”
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ยังเตรียมโปรโมชันสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัคร ‘บัตรกดเงินสดเฟิร์สช้อยส์’ ในช่วงเปิดตัวแคมเปญ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.firstchoice.co.th/promotion/acquisition-online และลูกค้าสามารถสมัครบัตรได้ง่ายผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ แอปพลิเคชัน UCHOOSE หรือเว็บไซต์ www.firstchoice.co.th หรือที่สาขาเฟิร์สช้อยส์ทั่วประเทศ ทั้งนี้ สินเชื่อส่วนบุคคล: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3% - 25% ต่อปี