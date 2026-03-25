อดีตนักแสดง AV "อันริ ซาคากุจิ" ถูกจับ หลังขโมย แซนด์วิชเพียงชิ้นเดียว

อันริ ซาคากุจิ อดีตนักแสดง AV ชาวญี่ปุ่นวัย 35 ถูกตำรวจโตเกียวจับกุมข้อหาขโมยแซนด์วิชมูลค่าเพียง 300 เยน (ราว 2 ดอลลาร์สหรัฐ)
อดีตนักแสดง AV อันริ ซาคากุจิ วัย 35 ปี ถูกจับกุมโดยตำรวจโตเกียว หลังขโมยแซนด์วิชเพียงชิ้นเดียวในเมือง ฮาจิโอจิ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม เจ้าหน้าที่ร้านสังเกตเหตุการณ์และรีบแจ้งสถานีตำรวจ ทาคาโอะ ก่อนตำรวจจะไปถึงและจับกุมตัวเธอขณะก่อเหตุ
ซาคากุจิรับสารภาพข้อกล่าวหา แม้ว่าสินค้าจะมีมูลค่าน้อย แต่กฎหมายญี่ปุ่นเข้มงวดต่อคดีลักทรัพย์ ทำให้ตำรวจตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ข่าวนี้สร้างความตกตะลึงให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตญี่ปุ่น เพราะในตอนแรกหลายคนคิดว่าข่าวพิมพ์ผิดเกี่ยวกับจำนวนแซนด์วิชที่เธอขโมย แต่หลังตรวจสอบพบว่าจริง ๆ แล้วเป็น เพียงชิ้นเดียว
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อดีตคนดังรายนี้มีปัญหากับกฎหมาย ก่อนหน้านี้ในปี 2017 เธอถูกสอบสวนในคดีเกี่ยวกับอดีตแฟน แต่ข้อกล่าวหาถูกยกเลิก และในปี 2018 เธอยังเคยถูกกล่าวหาบุกรุกบ้าน แต่คดีถูกอัยการยกฟ้อง