"จี.นา" ปลุกกระแสคัมแบ็ก หลังหายจากวงการ 10 ปี ปมคดีค้าประเวณี

นักร้องสาวจี.นา แชร์คลิปร้องเพลงอีกครั้งบนโซเชียล พร้อมสัญญาณว่าอาจกลับมาทำเพลงอีกครั้ง หลังพักจากวงการยาวนาน
นักร้องสาว จี.นา (G.NA) สร้างความฮือฮาด้วยการแชร์คลิปชีวิตประจำวันผ่านอินสตาแกรม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม โดยโพสต์พร้อมแคปชัน “#2am #madness” ซึ่งในคลิปเธอนั่งร้องเพลงในบรรยากาศสบาย ๆ ข้าง ๆ โน้ตบุ๊กที่ดูเหมือนใช้สำหรับทำเพลง ชี้ให้เห็นว่าเธอกำลังซุ่มทำงานเพลงใหม่
ก่อนหน้านี้ จี.นายังโพสต์ภาพจากเกาหลีใต้ พร้อมรอยยิ้มสดใส ให้แฟน ๆ ได้เห็นอัปเดตหลังจากพักวงการยาวนาน อีกทั้งเดือนที่แล้วเธอโพสต์คอมไพล์ภาพพร้อมข้อความ “Still a work in progress... One track at a time...” สื่อถึงความเป็นไปได้ของการกลับมาทำเพลง
จี.นา เดบิวต์ในปี 2010 ด้วยเพลง “I’ll Back Off So You Can Live Better” และมีผลงานดังต่อเนื่อง เช่น “Black & White” และ “Top Girl” แต่ในปี 2016 เธอถูกปรับ 2 ล้านวอน (ราว 1,345 ดอลลาร์สหรัฐ) จากข้อหาค้าประเวณีต่างประเทศ ซึ่งทำให้เธอหยุดกิจกรรมทั้งหมดและย้ายไปแคนาดา โดยเธอปฏิเสธข้อกล่าวหา ระบุว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยความสนใจร่วมกัน
หลังจากห่างหายจากวงการบันเทิงเกือบ 9 ปี จี.นาเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวบนโซเชียลในปี 2025 ด้วยการโพสต์คำอวยพรช่วงชูซอก และแชร์ภาพท่องเที่ยวเชื่อมสัมพันธ์กับแฟนเพลง