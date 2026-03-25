“เฟย์ พรปวีณ์” เผย “ฟาง-หน่อง” สนิทกันแบบพี่น้อง ลั่นมันจะตลก ถ้าจะเป็น 2 คู่พี่น้องรักกัน คงเป็นได้แค่ในซีรีส์

“เฟย์ พรปวีณ์” เผย “ฟาง-หน่อง” เป็นพี่น้องกัน แต่รับว่าสนิทกันมากขึ้น บอกพี่สาวยังโสด ดูแลสนิทสนมกันแบบพี่น้อง ลั่นมันจะตลกถ้า ตนกับ “บอย ปกรณ์” เป็นแฟนกันแล้ว ฟาง-หน่อง จะมาเป็นแฟนกันอีก อาจจะเกิดขึ้นได้ในซีรีส์ ชีวิตจริงคือพี่น้องกัน
ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเป็นครอบครัวก๊วนใหญ่ มีครอบครัว “เฟย์ พรปวีณ์ นีระสิงห์” และครอบครัว “บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” ทำหลายคนลุ้นว่าจะมีเซอร์ไพรส์ เฮียบอย คุกเข่าขอแฟนแต่งงานหรือยังนะ ซึ่งเฟย์เผยว่ายัง และไม่ได้ลุ้นว่าจะเป็นทริปนี้ด้วย ให้เป็นเรื่องของธรรมชาติ
“ด้วยความที่รู้จักพี่บอย ก็รู้สึกว่านึกภาพพี่บอยเซอร์ไพรส์ไม่ออก ไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรเลย เรายังจับทางเขาไม่ได้เลย เขาอาจจะไม่ใช่คนชอบเซอร์ไพรส์ แต่คิดว่าน่าจะชอบอะไรเรียบง่าย ยิ่งทริปที่ดูมีความพิเศษ ตามล่าแสงเหนือมันดูสเปเชียลเกินไป ดูพิเศษเกินไปน่าจะไม่มีหรอก แล้วก็ไม่มีจริงๆ ไม่ได้เฟล แสดงว่าเรารู้ใจเขาดี
ไม่ได้ลุ้นด้วยค่ะ ให้เป็นเรื่องของธรรมชาติ ความพร้อมก็อยากให้มันเป็นความรู้สึกจากข้างในจริงๆ ไม่ไหวแล้ว ต้องขอแล้ว เอาจริงๆ แค่ไปเที่ยวด้วยกันก็พิเศษแล้ว เพราะว่าเวลางานของทั้งคู่ก็ไม่ค่อยตรงกัน สามารถหยุดไปเที่ยวด้วยกันได้นี่นานสุดแล้ว”
ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมีโมเมนต์ถูกขอแต่งงานอยู่แล้ว บอก “บอย ปกรณ์” ชอบทำตลกกลบเกลื่อนแต่จริงๆ แล้วเป็นคนโรแมนติก
“ตั้งแต่ต้นปีเลย ก็คิดว่าสำหรับเราครั้งหนึ่งในชีวิตมันน่าจะต้องมีค่ะ ที่จริงไม่ได้กังวล พี่บอยเป็นคนที่คิดและให้เกียรติเรา ในความเหนือความคาดหมายก็คงจะอยู่ในขอบเขตที่ทำให้เราแฮปปี้ได้ค่ะ เขาเป็นคนติดเขินนิดนึง ถ้าเขินก็จะตลกกลบเกลื่อนบ้าง ทำเหมือนไม่สนใจบ้าง แต่ลึกๆ มีความโรแมนติกอยู่ แต่ตลกกลบเกลื่อนตามสไตล์
ก็รู้สึกผ่านไปเร็ว วาเลนไทน์ที่ผ่านมา อุ้ย ปีที่ 5 แล้ว นานเหมือนกัน รู้สึกดีที่ยังอยู่ด้วยกันตรงนี้ และยังซัปพอร์ตกัน โตขึ้น มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะ ทำให้เราใกล้ชิดกัน โตไปด้วยกัน แล้วเรียกว่าเราอยู่ในสายตาครอบครัวตลอด แล้วเป็นทริปที่ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้น คือไปกันหลายคน จำนวนสมาชิกอาจต้องยิ่งใหญ่ไป ถามว่าพร้อมไหม เรื่องนี้เป็นความลับ เดี๋ยวเขาหาว่าเรากดดันผ่านสื่อ นี่ก็พูดเยอะไปแล้ว”
เผยสัมพันธ์ “ฟาง ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์” และ “หน่อง ธนา ฉัตรบริรักษ์” สนิทแบบพี่น้อง ตอนนี้ฟางยังโสด ลั่นจะตลกไปไหมถ้าจะมีคู่พี่อีกคู่เหมือนในซีรีส์
“เขาก็สนิทกัน สนิทแบบพี่น้อง บ้านเฟย์ผู้หญิงหมดเลย บ้านพี่บอยคนโตก็เป็นหนุ่มๆ ก็ดูแลแบบพี่น้องกัน เขาเป็นฝ่ายเทคแคร์ เราจะเป็นบ้านถูกเทคแคร์โดยหนุ่มๆ ก็เดี๋ยวค่อยถามเขาดีกว่า เราสนิทกันมากขึ้น แต่ยังเป็นพี่น้องกัน อย่างงานแต่งล่าสุด พี่ฟางก็ได้ดอกไม้ แต่เขายังพูดเต็มปากเต็มคำว่าโสดค่ะ
เราก็เห็นอยู่ว่าเขาดูแลกันแบบพี่น้อง มันจะตลกไปไหมที่คนพี่กับเราเป็นแฟนกัน แล้วคนน้องกับพี่เรา มันเป็นไปได้ในมุมซีรีส์ไง แต่ในเรื่องจริงคือเป็นพี่น้องกัน เคมีเขาได้ไหม ก็เคมีน่ารักอยู่ พี่หน่องเขาเคมีสาธารณะอยู่ เขาขี้เล่น พี่ฟางก็ชอบคนโตกว่าดูแล ไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่า ที่เหลือให้ไปตกที่พี่ฟางพี่หน่องเองนะ เฟย์ตอบได้เท่านี้”