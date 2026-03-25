“บี้-กุ๊บกิ๊บ” ร่วมแสดงความยินดี MF26 เทรด LiVEx วันแรก

“โตชิ ศิริจิวานนท์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MF26 ผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx เป็นวันแรก โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 4,200,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท โดยนำเงินที่ได้ไปใช้ในการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีซอฟท์แวร์ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Live Commerce รองรับความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MF26 ดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร เพื่อสร้างและพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจออนไลน์ให้มีความครอบคลุม ภายใต้กลยุทธ์ “The Growth Engine of Live Commerce” ใช้เทคโนโลยีและระบบ Ecosystem เปลี่ยน ยอดชมให้เป็น ยอดขาย ด้วยจุดแข็งด้านการผสานการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี AI วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และ เข้าถึงลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล ควบคู่กับความสามารถในการผลิตคอนเทนต์แบบรวดเร็ว พร้อมเครือข่าย KOL ที่หลากหลาย เพิ่มประสิทธิภาพในการปิดการขายทุกช่องทาง รวมถึง Social Commerce โดยมีลูกค้าหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้าจากการขายปลีกที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่าย, ลูกค้าที่ใช้บริการรับฝากขาย, ลูกค้าที่ใช้บริการด้านการตลาด และ กลูกค้าที่ใช้บริการโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มบริษัท
ขณะเดียวกัน บริษัทมีแผนการพัฒนา “Live Base” ศูนย์กลางสำหรับการไลฟ์คอมเมิร์ซที่ครบวงจร ด้วยการนำเทคโนโลยีเฉพาะทางเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน พร้อมเพิ่มศักยภาพธุรกิจผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซของไทย โดยมีเป้าหมายการเติบโตของรายได้เฉลี่ย 10-20% ต่อปี
นอกจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx เป็นวันแรก บริษัทได้ประกาศความร่วมมือ เพื่อเป้นพันธมิตรทางธุรกิจ กับบริษัท บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) หรือ EMPIRE จัดมหกรรม "ONE LIVE – LIVEเดียวกวาดยกคลัง" โดยการนำรูปแบบการตลาดแบบ O2O (Offline to Online) มาเชื่อมโยงประสบการณ์ผู้บริโภคทั้งออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ
งานนี้ยังได้รับเกียรติจากนักแสดงและนักร้องหนุ่มสุดฮอต “บี้ ธรรศภาคย์ ชี” ที่มาพร้อมกับภรรยาสุดที่รัก “กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ชี” เข้าร่วมแสดงความยินดี และคาดว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันในอนาคต โดยมีการแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชน ณ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)