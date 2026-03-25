“เม พรีมายา - แซก” รับทรัพย์ปีทอง! ยก “โซล-โมเน่” อภิชาตบุตร พรีเซ็นเตอร์รุมเพียบ ยอมรับผิด พูดไม่เพราะจนลูกเลียนแบบ

“เม พรีมายา - แซก” แฮปปี้ปีทอง หมอดูทำนายเป็นปีแห่งการเริ่มต้น เผยกราฟชีวิตพุ่งขึ้นเพราะสองแฝด “โซล-โมเน่” เชื่อเป็นอภิชาตบุตร ช่วยชุบชีวิตพ่อแม่ ฟุ้งพรีเซ็นเตอร์เข้าแล้ว 3 ตัว และรอเปิดตัวอีกเพียบ ยอมรับผิดพูดไม่เพราะจนลูกเลียนแบบ พยายามปรับปรุงตัวอยู่
เรียกว่ารับทรัพย์รัวๆ เลยทีเดียว สำหรับครอบครัวของสาว “เม พรีมายา” พิชญ์นรี ตันติวิทย์ เพราะลูกแฝด “โซล-โมเน่” กำลังมีงานพรีเซ็นเตอร์รุมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้เจอสาวเม พร้อมสามี “แซก สิทธานต์ สรรเสริญ” ในงานประกาศรางวัลยกย่องสุดยอดร้านค้าและครีเอเตอร์ในระบบนิเวศของ TikTok Shop TikTok Shop Awards 2026 - Road to the Top: Powering Thailand's Discovery Commerce เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ โดยยกให้ลูกๆ เป็นอภิชาตบุตร ที่ช่วยชุบชีวิตพ่อแม่
เม : “ตามที่ดูดวงมา เขาบอกว่าปีนี้ก็เป็นปีเริ่มต้น ที่จะได้มีชีวิตที่ดีอีกครั้ง ตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าพอเริ่มเดินทางมาถึงเดือนมีนาคมแล้ว ก็เหมือนมีแต่สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเราก็ยินดีมากๆ ค่ะ คือเมทำงานอยู่ตรงนี้มาตลอด ก็เหมือนล้มลุกคลุกคลานมาเยอะ ได้เรียนรู้มาเยอะ ก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งเวฟในการเริ่มต้นใหม่ เครื่องบินกำลังยกหัวขึ้นอีกครั้ง เราก็มีหน้าที่ประคับประคองเครื่องบินลำนี้ ให้มันเดินทางไปได้ไกลที่สุด ก็เป็นโอกาสดีๆ วันนี้เมกับแซกก็โตขึ้น ก็พยายามทำแต่สิ่งดีๆ ระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น เมก็เชื่อว่าการเริ่มต้นใหม่ของเมกับแซกครั้งนี้ จะเป็นการเดินทางที่สวยงาม ระมัดระวังตัวขึ้นเยอะ ก็ปรับปรุงเรียนรู้มาโดยตลอดค่ะ”
กราฟชีวิตพุ่งขึ้นเพราะลูก
เม : “ค่ะ พอได้เป็นแม่ คือวันนี้เรามาเป็นพ่อเป็นแม่ ก็เหมือนสแกนสิ่งที่มันไม่ดี เราเองก็จะพยายามไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้ว ก็เลยมีแต่เรื่องดีๆ เกิดขึ้น จะบอกว่าการที่ได้มาเป็นพ่อแม่ของโซล-โมเน่ แล้วก็ซาลอสเนี่ย เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆ ของเมกับแซก มันก็คือเรื่องจริงค่ะ”
เชื่อสุดใจเป็นอภิชาตบุตร ชุบชีวิตให้พ่อแม่
เม : “เชื่อแล้วค่ะ เขาให้ชีวิตใหม่กับครอบครัวจริงๆ มีแต่เรื่องราวดีๆ มีแต่คนรัก มีแต่คนเอ็นดู ไปไหนพี่ๆ ทุกคนก็น่ารัก แล้วก็เอ็นดูมาถึงพ่อแม่ มาถึงพวกเราไปด้วย (ลูกเหมือนชุบชีวิตเราเหมือนกัน?) ค่ะ จริง เราตั้งใจทำงานหาเงินกันมาเหนื่อยมากๆ สร้างตัว แต่รู้สึกว่าปีนี้ก็เป็นปีที่เราไม่ต้องเหนื่อยกันขนาดนั้น คือไม่ต้องเหนื่อยสร้างชีวิตกันขนาดนั้น แต่ว่าเหนื่อยในการเก็บเงินให้พวกเขาแหละ ก็รู้สึกว่ามันก็ง่ายขึ้นกว่าที่ผ่านๆ มา”
พรีเซ็นเตอร์เข้าเพียบ รอเปิดตัวอีกเยอะ
เม : “ตอนนี้อย่างเป็นทางการคือ 3 ตัว แต่เดี๋ยวเตรียมเปิดตัวอีกเยอะ รอทางสัญญาเรียบร้อย พอดีทางผู้จัดการ พี่คิวเขาค่อนข้างจะสแกนเยอะพอสมควร เมเองก็เหมือนเป็นผู้จัดการอีกทีหนึ่ง คือมันต้องผ่านพี่ผู้จัดการมาประมาณหนึ่ง ถึงจะมาถึงเมค่ะ”
โดนแซว 2 ขวบ แต่ทำงานเก่ง เก็บเงินได้จนเรียนจบปริญญาแล้ว
เม : “ใช่ค่ะ ตอนแรกก็ไม่เชื่อ พี่ๆ แซวกันก็ไม่ค่อยเชื่อ แต่ว่าพอวันนี้ก็โอเค งานเขาก็เยอะ”
ค่าตัวขึ้น จาก 5 บาท เป็น 50 บาท
เม : “(หัวเราะ) เริ่มขึ้นตามประสบการณ์เป็น 50”
แซก : “10 เท่า”
เม : “เป้าหมายน้องสำเร็จ น้องก็ทำงานเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ เรายังไม่เคยเอามาใช้ คือสำเร็จแล้วแหละ แต่ว่ารอฤกษ์งามยามดี เขาจะได้มีบ้านเป็นของตัวเอง เดี๋ยวแม่ขยับขยายให้แน่นอน”
ยอมรับผิดพูดไม่เพราะจนลูกพูดตาม จะระวังมากขึ้น พร้อมปรับปรุงตัว
เม : “ใช่ค่ะ จริงๆ คือเมก็ห้าว ตรงนี้เมก็พยายามระมัดระวังมากขึ้น ตรงไหนที่เมต้องปรับปรุง จริงๆ เมปรับลงมาค่อนข้างจะเยอะแล้ว เพราะว่าเด็กในวัยนี้เขาเลียนแบบพูดตาม โดยที่เขายังไม่รู้ความหมายหรอก ว่าพ่อแม่พูดอะไร พ่อแม่พูดเขาก็พูดตาม จริงๆ ตัวเมก็มีเรื่องที่ต้องปรับปรุงตัวอีกเยอะ อะไรที่เมปรับได้ เมก็น้อมรับปรับปรุง ก็ปรับปรุงตลอด ถ้าอยู่กับลูกก็พูดแต่สิ่งดีๆ กัน
จริงๆ ปรับขึ้นเยอะ แต่ว่าบางครั้งเราไลฟ์กับลูกค้า เราก็พยายามจะเอ็นเตอร์เทนเขาด้วย ไม่อย่างนั้นมันก็จะแห้งไป ไม่สนุก คือเราถือหลายหัวโขน หลายบทบาท บางทีจังหวะที่เราดูแลลูกค้า เราก็เป็นแม่ของลูกด้วย หลังจากนี้เมก็จะพยายามสแกนเหตุการณ์ให้มากขึ้น ถ้าลูกอยู่ด้วยเมอาจจะเล่นประมาณนี้ ถ้าลูกไม่อยู่เมก็ยังเล่นเหมือนเดิม เพราะจริงๆ มันก็เป็นตัวตนเราอยู่แล้ว ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเยอะมาก
คือ ณ เวลานี้ โซล-โมเน่ 2 ขวบ 4 เดือน จะเป็นเรื่องของคำพูดแหละ จริงๆ ตอนนี้เขาเริ่มพูดตาม พูดเก่งแล้ว ถ้าคำไหนพฤติกรรมเลียนแบบอารมณ์ของเรา เมว่าเราก็น่าจะต้องเป็นตัวอย่าง เป็นต้นแบบเขาให้ดี เขาก็จะทำตามสิ่งดีๆ ของเรา จริงๆ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน้อยค่ะ มันอาจจะมีครั้งสองครั้งเองมั้ง แต่ว่าเราก็มองข้ามไป ก็หยิบเหตุการณ์นี้มาเป็นบทเรียนให้ตัวพ่อแม่นี่แหละ เดี๋ยวจะห้ามพูดตรงนี้แล้ว เขาเริ่มพูดตามแล้ว”
ใช้ทริกได้ยินแล้วปล่อยผ่าน ถ้าไปให้ความสนใจ จะยิ่งจำ
แซก : “คือเวลาที่เขาพูดตามแล้ว แล้วเราจะไปให้ความสนใจเขา เฮ้ย อะไรอย่างนี้ เขาก็เลยจะพูดซ้ำๆ เราก็คุยกันว่าต่อไปก็ไม่ต้องให้ความสนใจ สมมติว่าเราหลุดปากพูดอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วเขาพูดตามปุ๊บ เราก็ต้องปล่อยผ่านเลย ถ้าเกิดเราไปแบบว่าเฮ้ยพูดไม่ได้นะ เขาก็จะจำ ตอนนี้ก็ให้ปล่อยผ่าน”
เม : “ไปหัวเราะ ไปยิ้มไปขำเขาก็จะจำ แต่ว่าชาวเน็ตแคปแล้ว หนูก็ขอโทษ บางทีมันเป็นวิดีโอสั้นๆ บางทีเขาจะแคปไปลงกันต่อ มันอาจจะเป็นโมเมนต์สั้นๆ จริงๆ แต่ว่าทางเราทางครอบครัวจะมีการบอกพี่เลี้ยง บอกครอบครัวตลอดว่า เวลานี้ทำอะไรได้แล้วก็ทำไม่ได้เพราะว่ามีเด็กสองคน กำลังเรียนรู้ก๊อปปี้พวกเราอยู่”