“ไฮโซบิ๊ก” คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานแล้ว หยอดคำหวาน คุณคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตผม

หลังเปิดตัวคบหาแฟนสาวได้พักใหญ่ๆ และแสดงออกถึงความอินเลิฟ คลั่งรัก ล่าสุดวันนี้ก็มีข่าวดี สำหรับ “ไฮโซบิ๊ก ธนพนธ์ เบญจรงคกุล” นักธุรกิจหนุ่ม ลูกชาย “สมชาย เบญจรงคกุล” น้องชาย “เจ้าสัวบุญชัย เบญจรงคกุล” สามี “ตั๊ก บงกช คงมาลัย” อดีตหวานใจ “เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์” โดยวันนี้ ไฮโซบิ๊กเซอร์ไพรส์แฟนสาวด้วยการคุกเข่าขอ “มุก” แต่งงานเรียบร้อยแล้ว
โดยไฮโซบิ๊กได้เผยข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่า
“| 💍 |
It's a YES for life ❤️
... and mum said I'm a "no refund policy" 😂
@itsmooks I love you more than words can explain, and I'm glad we have found eachother. I'm even more glad that you said 'YES', and I can't wait to spend the rest of our lives together. We will get through life together, always by eachother's side, never leaving one another behind.
You are the best thing to ever happen to me and I promise that I will be the best for you and our families.”
แปลว่า “ตกลงครับ ตลอดไปเลย ❤️ ... แถมแม่ผมยังบอกอีกว่า ผมเป็นสินค้าประเภท 'ซื้อแล้วไม่รับคืน' นะ 😂
@itsmooks ผมรักคุณมากกว่าที่คำบรรยายใดๆ จะอธิบายได้ และผมดีใจมากที่เราได้มาพบกัน ยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่ที่คุณตอบ 'ตกลง' ผมแทบรอไม่ไหวที่จะใช้ชีวิตที่เหลือร่วมกับคุณ เราจะผ่านทุกอย่างในชีวิตไปด้วยกัน จะอยู่เคียงข้างกันเสมอ และไม่มีวันทิ้งกัน
คุณคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตผม และผมสัญญาว่าจะทำตัวให้ดีที่สุดเพื่อคุณและครอบครัวของเรา”