ฟัง “ปุ๊ มนตรี” พากย์เสียงซีรีส์แนวตั้ง คนเดียวเหมาทุกตัวละคร น่าทึ่งมาก (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอาแฟนๆ พากันทึ่ง เพราะไม่คิดว่าจะขนาดนี้ หลังนักแสดงรุ่นใหญ่ “ปุ๊ มนตรี เจนอักษร” เผยคลิปที่ตัวเองพากย์เสียงซีรีส์แนวตั้ง เกมรักหงส์เหนือเมฆ, ข้ามเวลามาเป็นซุปตาร์ งานนี้แฟนๆ ต้องอึ้ง เพราะปุ๊ มนตรีคนเดียว แต่พากย์เสียงหลายตัวละคร เนียบกริบ เปิดโลกนักพากย์เอามากๆ ทำแฟนๆ พากันเมนต์สนั่น อาทิ กระติ๊บ ชวัลกร - สุดยอดมากๆ ค่ะ, ก้อย รัชวิน - พากย์เก่งสุดๆ เลยค่ะคุณอา ไม่คิดว่าคุณอาพากย์คนเดียวทุกตัวละครเลย , คุณอายังพากย์เสียงได้เนียบกริ๊บเหมือนเดิมเลยค่ะ คิดถึงงานแสดงจังค่ะ, เสียงที่คุ้นเคยครับ ฯลฯ

นอกจากนี้ ปุ๊ มนตรี ยังได้ตอบบางคอมเมนต์ที่เมนต์ว่า เสียงว่าหล่อแล้ว เห็นหน้ายิ่งหล่อเข้าไปอีก ซึ่งปุ๊ มนตรีเมนต์ตอบเป็นคนที่พูดเพราะมากครับ 555 , ถ้ามีเสียงผู้หญิงด้วย คุณอารับเหมาทั้งเรื่องได้เลยนะครับ ปุ๊ ก็ตอบว่า ไม่ได้ครับ เดี๋ยวนักพากย์หญิงไม่รัก 555 ฯลฯ











