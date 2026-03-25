“เชน ธนา” โหมไลฟ์ปลดหนี้ จนลืมใช้ชีวิต แพนิกเจอสื่อในรอบ 15 เดือน เผยมีผู้ใหญ่ใจดีช่วยค่าเรียนลูก ส่วนแฝด 3 เล็งหารร. ที่จ่ายไหว

“เชน ธนา” แพนิกเจอสื่อในรอบ 15 เดือน โหมไลฟ์หนักทั้งวันทั้งคืน จนลืมใช้ชีวิต อัปเดตหนี้เหลือ 500 ล้านปลายๆ หวังเคลียร์หมดภายใน 3 ปี ยอมรับร่างกายเริ่มส่งสัญญาณ เตรียมตรวจสุขภาพ คาดพักผ่อนน้อย เผยมีผู้ใหญ่ใจดีช่วยค่าเรียนลูก 2 คน ส่วนแฝด 3 เล็งหารร.ที่จ่ายไหว
เรียกว่าขยันไลฟ์ทั้งวันทั้งคืน เพื่อหาเงินปลดหนี้ สำหรับหนุ่ม “เชน ธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์” ที่ตั้งหน้าตั้งตาไลฟ์ขายของในติ๊กต๊อกกับภรรยา “เจมส์ กณิการ์ ภูโชคอนันต์” จนได้ฉายาจากคนจีนว่า ไท่กั๋วฟูฟู่ หรือ คู่รักนักไลฟ์ ล่าสุดได้เจอทั้งสองคน ในงานประกาศรางวัลยกย่องสุดยอดร้านค้าและครีเอเตอร์ในระบบนิเวศของ TikTok Shop TikTok Shop Awards 2026 - Road to the Top: Powering Thailand's Discovery Commerce เลยขออัปเดตชีวิตกันสักหน่อย ว่ายอดหนี้ลดลงไปเหลือเท่าไหร่แล้ว
เชน : “ชีวิตตอนนี้ก็ไลฟ์ทั้งวันทั้งคืน แต่วันนี้เกร็งนะ ภาพสุดท้ายที่เจอพี่ๆ นักข่าวคือ หน้ากองปราบฯ (หัวเราะ) วันนี้เปลี่ยนฟีล แพนิกนิดหนึ่งนะ ก็ดีใจที่ได้เจอพี่ๆ นะครับ ทุกวันนี้วันนี้ก็ไลฟ์ทั้งวันทั้งคืน ตั้งแต่เช้า (ภาพวันนั้นมันเป็นบาดแผลในใจ?) มันก็เหมือนเราหายไปเลยครับ ก็อยู่แต่ในกล้อง คือวันนี้ก็เหมือนติ๊กต๊อกเขาก็ประกอบร่างเราเสร็จ แล้วก็พามายืนตรงนี้ได้ 15 เดือน โดยประมาณครับ
เหมือนชีวิตมันเปลี่ยนไปครับ เพราะว่าเหมือนเมื่อก่อนเราเดินไปไหน เราก็ยังเป็นเหมือนน้องเชน Nice 2 Meet U, เชน อมาโด้ แต่ 15 เดือนนี้เราไม่ได้คุยกับใครเลย เราคุยแต่กับกล้อง แล้วก็ขายของอย่างเดียว ก็ดีใจที่ได้เจอทุกคน แล้วก็รู้สึกมีพลัง รู้สึกแววตาค่อยกลับมาเป็นมนุษย์ขึ้นมา คือ 15 เดือนที่ผ่านมา มันมีกิจวัตรแค่ลุกขึ้นมาแล้วก็สู้ แล้วก็กินข้าวในกล้อง มันเลยแป๊บเดียวเลย 15 เดือนแล้ว”
ยังแก้ปัญหาอยู่ทุกวัน หาเงินใช้หนี้ไปเรื่อยๆ
เชน : “ก็ยังแก้ปัญหาทุกวันครับ แต่ว่าอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านั้นเราได้แก้ปัญหาไปสัก 3-4 ปีแล้ว มันก็ใกล้จะเข้าที่ขึ้นเรื่อยๆ แต่หมายถึงว่าหนี้ก้อนใหญ่ๆ ก็จะถูกจัดสรรไป 3 ปี 6 ปี ผมก็รอวันที่มันหาเงินได้มากกว่าเงินที่ต้องจ่าย ที่เกลี่ยเอาไว้ครับ ก็จะได้เผื่อกลับมาใช้ชีวิตปกติขึ้นบ้าง”
โอดปีที่แล้วก็เคลียร์หนี้ได้แย่กว่า 3 ปีที่ผ่านมา
เชน : “จริงๆ ปีที่แล้วเคลียร์ได้แย่กว่า 3 ปีที่ผ่านมา เพราะว่าปีที่แล้วเราอยู่ในยุคที่เหมือนเรามีข่าว มีอะไร มันก็ทำมาหากินลำบากนิดหนึ่งครับ แต่ว่าก็ได้ออนไลน์ที่ช่วยไว้เยอะ เหมือนปีที่แล้วลดไป 20-30 ล้านเองครับ จาก 600 ก็เหลือ 500 ปลายๆ”
ไลฟ์อย่างเดียว จนลืมการใช้ชีวิต ลืมการพูดคุยกับคนที่เจอกัน
เชน : “ก็สู้กันอยู่ คือพอมันเปลี่ยนเป็นโลกออนไลน์ มันเปลี่ยนจริงๆ มันไม่ได้เจอใครเลย เหมือนลืมการใช้ชีวิตไป แล้วก็ลืมการพูดคุยกับคนไป ตะกี้นี้ก็เหมือนเจอหลายๆ คนครั้งแรก ผมก็เฮ้ย เหมือนมันหายไป ดีใจครับ ดีใจ”
เป็นกำลังใจให้สามีเต็มที่ คอยอยู่ข้างๆ ช่วยกันแก้ปัญหา
เจมส์ : “ก็เต็มที่ เราก็อยู่ข้างๆ เขา แต่จริงๆ คือเราก็รับรู้เรื่องราวด้วยกันมาโดยตลอดอะไร วันนี้ก็คือต้องขอบคุณติ๊กต๊อกแหละ ที่ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ทำให้เราได้มีโอกาสในการที่จะไปต่อได้ คือถ้าไม่มีติ๊กต๊อก วันนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าจะแก้ปัญหายังไง วันนี้ก็ยังอยู่ในการแก้ไขปัญหาอยู่
เริ่มจะมีแสงสว่างในการแก้ปัญหา
เจมส์ : “คือจริงๆ ด้วยการที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้ ก่อนหน้าที่จะมีเรื่องราวอะไรต่างๆ มันก็ถูกแก้ปัญหามาแล้ว แต่ว่าเนื่องจากพอมันมีข่าวขึ้นมา มันเลยอาจจะทำให้ระยะเวลาในการแก้ปัญหา มันถูกยืดเยื้อออกไป มันก็เลยอาจจะมีแสงสว่างแหละ แต่ว่ามันอาจจะดูว่าระยะเวลาในการที่ปัญหานั้นมันจะจบ มันนานหรือว่ามันจะเร็วขึ้น”
เผยมีผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกนาม ช่วยค่าเล่าเรียนลูกคนโตกับคนรอง
เชน : “ลูกๆ ก็ปกติดีครับ 2 คนโตก็เรียนปกติครับ แล้วก็ฝาแฝดก็กำลังหาโรงเรียนใหม่อยู่ ที่ประหยัดเงินขึ้น (แพลนยังไงบ้าง เพราะมันเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายด้วย?) คือเด็ก 2 คนโต มีคนมาช่วยดูแล เป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ยื่นมือมาช่วย (รับเป็นบุตรบุญธรรม?) ไม่ครับ ก็ช่วยค่าใช้จ่าย แต่ว่าฝาแฝดเนี่ย ก็พยายามหาโรงเรียนที่เรามีเงินที่จะจ่ายไหวครับ เป็นผู้ใหญ่ เป็นนักธุรกิจ ที่เราเคารพนับถือครับ (เขาเห็นวิกฤตเรา เขาเลยหยิบยื่นตรงนี้มาช่วย?) ครับ ก็ขอไม่พูดถึงแล้วกัน แต่เอาเป็นว่าเขาไม่ประสงค์ออกนาม แล้วก็อยากจะช่วยให้ลูกเรียนจบ”
เจมส์ : “แค่ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไป แต่ว่าไม่ได้หมายความว่า เฮ้ย เราจะไม่คืนเขานะ แต่คือเขาอยากให้น้องได้รับโอกาสในสิ่งที่น้องควรจะได้”
แพลนปลดหนี้ให้หมดภายใน 3 ปี แต่ถ้าโชคดีไม่ดีก็ 6-7 ปี
เชน : “คือจริงๆ ปีนี้ผมว่าอาจจะมีความหวังมากขึ้น เพราะว่าเราเริ่มกลับมาแข็งแรงแล้ว เหมือนปีที่แล้วเรามึนไปนิดหนึ่งนะ ผมว่าปีนี้อาจจะเป็นน้ำเป็นเนื้อมากขึ้น แล้วก็จริงๆ ผมว่าทางเจ้าหนี้ทุกท่านก็คงเห็น ว่าเราทำอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ทำอย่างสุดความสามารถ คือตอนนี้มันมีช้อยส์ ว่าถ้าเกิดโชคดี ก็ 3 ปี เหมือนที่คิดไว้ แต่ถ้าโชคไม่ดีก็ 6-7 ปีครับ”
แก้ข่าวส่งลูกเรียนนานาชาติ 5 คน ตอนธุรกิจล้มแฝด 3 ยังแค่ขวบครึ่ง
เชน : “คือผมว่าจุดนี้มันยังมีความเข้าใจผิดอยู่ คือตอนที่เป็นข่าวเนี่ย น้องฝาแฝดทั้ง 3 คนยังไม่ได้เข้าเรียน แต่ตอนนั้นเพจโพสต์ว่าลูกเข้าเรียนนานาชาติทั้ง 5 คน ซึ่งลูกผมตอนนั้นยังขวบครึ่ง ยังยืนไม่ได้ เดินแบบตั้งไข่อยู่ แต่เราไม่ได้ออกมาแก้ข่าวหรือว่าอะไร เพราะเราวิกฤตอยู่ครับ แต่ว่าตัวน้องแฝดก็คือกำลังจะเริ่มเข้าโรงเรียนที่เป็นอนุบาล 1 แล้วก็เลยมองหาโรงเรียนที่เราจ่ายไหว ด้วยค่าแรงเรา หรืออะไรที่ไม่กระทบกับแผนการใช้หนี้”
ปรับตัวตามสถานการณ์ เตรียมหาโรงเรียนให้แฝด 3 แบบที่ส่งได้ โดยไม่กระทบเงินใช้หนี้
เชน : “จริงๆ ถ้าตอบแบบไม่โกหก ก็รู้สึกว่าเราต้องปรับตัวแหละ เพราะเราก็มีความฝันว่าเราก็อยากให้ลูกเราเต็มที่ แต่วันนี้ด้วยสถานการณ์ ด้วยอะไร เราก็ต้องดูความเหมาะสม ส่วนน้องๆ เขายังเด็กมากเลยครับ เขา 3 ขวบ ยังไม่รู้อะไรเลย ยังอะไรก็ได้อยู่เลยครับ (ถ้าโตไปเขามีคำถาม เราก็มีคำตอบให้เขาได้?) ก็คงมีคำตอบได้ แต่ในความเป็นพ่อแม่นะ ผมก็จะพยายามทำทุกอย่างให้เต็มที่ แล้วก็พยายามสร้างโอกาสให้ เมื่อวันนึงที่มีเวลาครับ”
เตรียมไปหาหมอตรวจสุขภาพ หลังไลฟ์ทั้งวันทั้งคืน จนร่างกายเริ่มส่งสัญญาณ เพราะพักผ่อนน้อย
เชน : “คือพยายามประคองร่างกาย แต่ว่าคือหลังๆ เราก็กลัว เพราะว่ามันเริ่มมีมือชา อาจจะเป็นเพราะนอนน้อย ช่วงหลังๆ เลยที่มาทำไลฟ์มาราธอน มันเริ่มเหมือนปวดเบ้าตา ตึงหัวฝั่งหนึ่ง เราก็พยายามเดี๋ยวรอว่า 4.4 นี้จบปุ๊บ ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปตรวจสุขภาพ แต่คิดว่าไม่เป็นไร คิดแค่ว่าน่าจะพักผ่อนน้อยครับ ผมจะรู้ว่าตัวเองไม่ไหว พอไม่ไหวปุ๊บเราจะหักดิบแล้ว ก็สลับภรรยาขึ้นมาไลฟ์”
ภรรยาช่วยดูแลลูก แบ่งเวลาและหน้าที่กันชัดเจน
เชน : “ดูลูกแทน (หัวเราะ)”
เจมส์ : “คือเราก็จะแบ่งเวลากัน เหมือนอารมณ์ว่าเข้าใจกันว่าเขาต้องทำงาน แล้วในพาร์ตของลูก เราก็อาจจะรับเหมาดูแลลูกไป ก็ให้เข้าใจกัน เพราะว่าบางทีลูกเขาก็อาจจะอยากนอนกับคุณพ่อ แต่ในภาระและสิ่งที่ต้องทำ มันไม่สามารถที่จะทำได้ เราก็อาจจะต้องสร้างความเข้าใจตรงนี้ให้เขาเข้าใจ ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้”
เรื่องอาหารไม่ได้บำรุง เน้นกินไว กินหน้าไลฟ์ อยากหมดหนี้เร็วๆ
เจมส์ : “เขากินไว กิน 5 นาที หน้าไลฟ์”
เชน : “ทุกวันนี้มันดูหน้างาน ถ้าแฮมเบอร์เกอร์ก็ 1 นาที เคี้ยวหมด ถ้าเป็นข้าวผัดก็ 5 นาที ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็จะ 10 นาที ก็กินหน้ากล้อง ก็อยากให้มันเข้าที่เร็วๆ ครับ คือเป้าหมายตอนนี้ขอแค่ว่า… คือเราเกลี่ยหนี้ไว้แล้วแหละ บางเจ้าก็ 3 ปี 2 ปี บางเจ้าก็ 6 ปี ถ้าใจดี เราก็รอวันที่เราหาเงินได้มากกว่าหนี้ที่ต้องจ่ายออก เหมือนตอนนี้มันยังอีกนิดเดียว พยายามต่อสู้กับเส้นชัยเส้นนี้ จริงๆ ช่วงนี้จะเห็นว่าเราทำการบ้านในแพลตฟอร์มเยอะมาก เราได้คนจีนตั้งชื่อให้ เขาตั้งชื่อว่า ไท่กั๋วฟูฟู่ คือคู่รักนักไลฟ์ นักสู้ ก็ฝากคอนเซปต์ว่าอย่างน้อยเนี่ยคนจีนเขามาตั้งให้ เราก็ดีใจว่าเขาเห็นเรานะ แล้วเรากำลังต่อสู้ชีวิตอยู่ ก็ไลฟ์มาราธอนนะ ก็ทุก Double Date เจอกันได้ครับ”