สำนักงานสลากฯ จัดกิจกรรม “สลากเติมสุข ชวนน้องดูหนัง” สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชน

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) นำโดย พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานฯ ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สลากเติมสุข ชวนน้องดูหนัง” ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สหไทย การ์เด้น พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นน้อง ๆ จากโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว) สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 238 และโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 173) กว่า 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม
พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานฯ มุ่งมั่นดำเนินภารกิจ ควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการของเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ กิจกรรม “สลากเติมสุข ชวนน้องดูหนัง” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนแนวคิด “องค์กรที่เติบโตไปพร้อมกับความสุขของคนไทยอย่างยั่งยืน” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อเสริมสร้างจินตนาการ ทักษะการคิด และประสบการณ์ใหม่ ๆ นอกห้องเรียน โดยในปีนี้เป็นการดำเนินการสานต่อกิจกรรมสู่ปีที่ 3
นอกจากชมภาพยนตร์แล้ว ยังมีกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “การให้” เพื่อส่งเสริมให้น้อง ๆ ได้ถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับการแบ่งปันและความเอื้อเฟื้อผ่านจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกันนี้ ยังมอบชุดอุปกรณ์กีฬา ชุดสมุดภาพระบายสี GLO Family สีไม้ ชุดอาหารว่างและป๊อปคอร์น เพื่อเติมเต็มวันแห่งความสุขอย่างอบอุ่น
“ผมรู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างมากที่เห็นเด็กๆ ทุกคน มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ กิจกรรม “สลากเติมสุข ชวนน้องดูหนัง” จึงไม่เพียงเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ พร้อมสร้างคุณค่าร่วมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน เพราะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่า การส่งต่อความสุข สร้างสังคมที่มีความสุข”
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและภารกิจที่น่าสนใจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ที่ www.glo.or.th, Facbook Fanpage สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, Line Official GLO Lottery และTikTok : GLO สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล