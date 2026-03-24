จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรม วันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 15 ปี และงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี พ.ศ. 2569

วันที่ 23 มีนาคม 2569 เนื่องในโอกาสงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 15 ปี และงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี พ.ศ. 2569

จังหวัดบึงกาฬได้จัดกิจกรรมสำคัญตลอดทั้งวัน เริ่มจากพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 77 รูป ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ จากนั้นเป็นพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลพระพรหม ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ และพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดและประชาชน

ในช่วงบ่าย ได้มีพิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง ณ ศาลเจ้าแม่สองนาง และกิจกรรมขบวนแห่วัฒนธรรม ขบวนฟ้อนรำชาติพันธุ์ รวมถึงขบวนบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมของจังหวัดบึงกาฬ ก่อนเคลื่อนขบวนไปประกอบพิธีบวงสรวงพญานาคราช ณ อุทยานพระพุทธโลกนาถนาคาไชยบุรี

สำหรับพิธีเปิดงาน ได้จัดขึ้น ณ บริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายนคร ศิริปริญญานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายสมหวัง อารีย์เอื้อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวบึงกาฬ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง แสดงถึงความร่วมมือและพลังของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนจังหวัด

ทั้งนี้ จังหวัดบึงกาฬยังได้รับเกียรติจากคณะผู้แทนจากแขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติ ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ–บอลิคำไซ) และได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ และความร่วมมือของประชาชนสองฝั่งแม่น้ำโขง

ภายในพิธีเปิดงาน มีการนำเสนอวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของจังหวัดบึงกาฬ เพื่อถ่ายทอดพัฒนาการและความก้าวหน้าของจังหวัดในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา ตามด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์จากจังหวัดบึงกาฬ และการแสดงจากแขวงบอลิคำไซ ที่ร่วมสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างงดงาม

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงร่ายรำจากนางสาวจิราภรณ์ ศาลาแดง (น้องมายมิ้น) นางสาวไทย ประจำปี พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นลูกหลานชาวบึงกาฬ สะท้อนถึงความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ และเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญของงานที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ในโอกาสเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ได้ร่วมมอบรางวัลแก่ขบวนแห่วัฒนธรรม ขบวนนางรำ และขบวนบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้แก่อำเภอที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นการยกย่องและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกพื้นที่ในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงได้มอบของที่ระลึกและใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ภายในงานยังมีการแสดงของศิลปิน “ดอกอ้อ ทุ่งทอง” การแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และการแสดงพลุ ซึ่งร่วมสร้างบรรยากาศของงานให้มีความยิ่งใหญ่ สวยงาม และสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบนเวที ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬได้นำประธานในพิธีและคณะผู้แทนจากแขวงบอลิคำไซ เยี่ยมชมร้านนาคากาชาด ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และนิทรรศการภายในงาน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด ก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรมอย่างสมบูรณ์
















จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรม วันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 15 ปี และงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี พ.ศ. 2569
