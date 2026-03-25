“แก้มบุ๋ม” ลั่นไม่กล้าขอมูขอลูก กลัวตีไม่ได้ “พี่พีท” เผยเก็บไข่รอบ 4 มีลุ้น ครอบครัวเตรียมจัดหนักรับขวัญหลาน

“พีท-แก้มบุ๋ม” มีลุ้น! เก็บไข่รอบที่ 4 ได้ผลดีที่สุด เผยครอบครัวเตรียมจัดชุดใหญ่รับขวัญหลาน เล่าตอนแรกอยากได้ลูกชาย เพราะจะเป็นหลานชายคนแรก แต่เพราะ “น้องโมเน่” เลยเริ่มอยากมีลูกสาว ลั่นไม่กล้ามูขอลูก กลัวตีไม่ได้ โชว์หวานทุ่มเงินล้าน ประมูลทะเบียน “แก้มบุ๋ม 9” โอดตอนนี้ไปไหนทุกคนรู้ ไม่กล้าทำผิดกฎจราจร
เรียกว่าขยันไลฟ์ขายของจนได้เข้าชิงรางวัล สำหรับ “แก้มบุ๋ม ปรียาดา สิทธาไชย” และคุณสามี “พีท กันตพร หาญพาณิชย์” ที่ล่าสุดวันนี้ได้ควงกันมาร่วมงานประกาศรางวัลยกย่องสุดยอดร้านค้าและครีเอเตอร์ในระบบนิเวศของ TikTok Shop TikTok Shop Awards 2026 - Road to the Top: Powering Thailand's Discovery Commerce โดยงานนี้พี่พีทได้เปิดใจกับสื่อ ว่าที่มาช่วยแก้มบุ๋มไลฟ์จริงจังขึ้น เพื่อจะได้แบ่งเบาภาระคุณภรรยา เพราะอยากมีลูกแล้ว อยากให้ทำงานน้อยลง และการเก็บไข่รอบที่ 4 ก็ได้ผลดีมาก
พีท : “จริงๆ ทำมา 2 ปีเข้าปีที่ 3 แล้วครับ ก็พยายามจะพัฒนาตัวเองให้อยู่คู่กับเขาได้ เขาเป็นคนสอนเราแทบจะทุกอย่างเลย ว่าเวลาขาย หรือเวลาอยู่หน้ากล้องเป็นยังไง จนมาถึงจุดๆ หนึ่ง โอเค ถ้าเราทำแล้วสามารถแบ่งเบาภาระเขาได้ ก็ได้หารกัน เพราะว่าอยากมีน้อง อยากให้เขาทั้งทำงานน้อยลง เราก็ไปแทนให้”
แก้มบุ๋ม : “หนูก็พยายามค่ะ วันนี้หนูนอนไปทั้งหมด 10 ชั่วโมง 52 นาที ถ้าเกิดมีเวลา หนูเป็นคนนอนเยอะมาก ไม่ต้องกลัวเรื่องการพักผ่อนหนู แต่บางเวลามันไม่ได้ เพราะว่าเราก็ติดหน้าที่ภาระการทำงาน เด็กคนนึงต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมาก จะเอาแต่เงินของผู้ชายอย่างเดียวมันก็คงไม่ใช่ นึกออกไหม มันก็ต้องมีเงินก้อนเราที่เราดูแลตัวเองได้ หรือว่าแบ่งไปดูแลลูกได้ เพราะว่าเงินเขามันก็คือเงินเขา ไม่ว่ายังไงก็ตาม
รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากเป็นภาระซึ่งกันและกัน เราก็ต้องทำงานด้วย ถ้ามีลูกแล้วไม่มีรายได้ ก็อย่ามี ถ้าถามหนูนะ หนูรู้สึกว่าตัวหนูไม่พร้อม แต่ถ้าเกิดมันมี แล้วองค์ประกอบโดยรวมมันสามารถไปด้วยกันได้ก็โอเค แต่ถามว่าช่วงนี้เป็นยังไง หนูก็พยายามดูแลตัวเอง ในช่วงรอบที่ต้องเก็บไข่ หนูก็จะลงไลฟ์เร็วขึ้น แล้วก็พยายามนอนให้เยอะ แล้วก็พยายามตัดเรื่องเครียดออกทั้งหมด”
พีท : “คือจริงๆ รอบนี้เป็นการเก็บรอบที่ 4 แล้วครับ รอบนี้ดีกว่าทุกรอบ คือผลลัพธ์จากการที่เขาดูแลตัวเอง บำรุงมา เดือนนี้ดีที่สุดในรอบทั้ง 4 ครั้งที่ผ่านมานะ”
แก้มบุ๋ม : “จริง ก็คือเป็นรอบที่ดีที่สุดแล้วรอบนี้ แต่ว่าพยายามดูแลตัวเองเท่าที่จะทำได้ วันไหนนอนได้หนูก็นอนจริงๆ เขาบอกว่าให้พักผ่อนให้เพียงพอ หนูรู้ตัวว่าประมาณสัก 10 ชั่วโมงขึ้นไป หนูรู้สึกว่าหนูพักผ่อนเพียงพอ หนูเฟรช (มีลุ้นเลยใช่ไหม ที่บอกว่ารอบนี้ดีที่สุด?) ตอบไม่ได้ แต่ว่าปริมาณไข่เยอะกว่ารอบอื่นๆ เยอะขึ้นมาเท่าสองเท่า หนูก็รู้สึกว่าว้าว เป็นไปได้ยังไงเนี่ย แต่ว่าคุณหมอเขาก็ให้เรากินโปรตีนให้ถึง เพราะระบบเรามันจะตัดเรื่องของระบบสืบพันธุ์ออกก่อน ถ้าเกิดโปรตีนเราไม่ถึง ตอนนี้กินมาประมาณสัก 2-3 เดือน ก็ทำให้เหมือนกับว่าคุณภาพในร่างกายมันดีขึ้น”
ตอนนี้ยังไม่ได้ไข่ แค่ปริมาณไข่เยอะขึ้น เชื่อรอบนี้จะได้ไข่ที่มีคุณภาพ
แก้มบุ๋ม : “ยังไม่ได้ไข่เลยค่ะ ตอนนี้อย่าว่าแต่ตัวอ่อน ยังไม่ได้ไข่ แต่แค่ปริมาณไข่เยอะขึ้น แล้วภายในช่วงอาทิตย์นี้ หรือว่า 2 อาทิตย์นี้ ก็มาดูกันว่าเราจะสามารถฟูมฟักไข่กองนี้ของเราไปได้ถึงแค่ไหน ให้เขาผ่านไปถึงระบบขั้นตอนไหน ตอนนี้ก็ยังมีความหวังนะ เท่าที่หมอบอก หมอบอกว่าถือว่าเราดูแล แล้วก็ให้ความร่วมมือกันทั้งหมอและคนไข้ มาในทิศทางที่ดีแล้ว เพราะจากที่มันมีแค่ 1 แค่ 2 มันเพิ่มปริมาณมาเกือบ 10 ฟอง ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะแล้ว ก็ให้ดูแลต่อไป ถ้ารอบนี้ไม่สำเร็จ คุณหมอก็ยังเชื่อว่ารอบหน้า น่าจะมีเยอะกว่านี้ เพราะว่ามันยังไม่ฝ่อหายไป มันมีการพัฒนาอยู่ในข้างในนี้”
พีท : “คือจริงๆ ช่วงหลังเนี่ย พออยู่กับเด็กมากขึ้น ก็ยิ่งอยากมีน้อง แล้วเด็กคนนั้นคือ โซล-โมเน่ ทุกครั้งก็พยายามจะให้กำลังใจเขา คือก็รู้ว่าทั้งกระบวนการมันไม่ได้สบาย เพราะมันมีการฉีดยากระตุ้นประมาณ 7 วัน แล้วก็ไปเก็บ ทุกครั้งที่เก็บมันก็เจ็บ มันก็ต้องมีการรมยาสลบ ก็อยากเป็นกำลังใจให้เขา คือก็อยากจะทำให้จำนวนครั้งในการเก็บสั้นที่สุด แล้วอยากได้ไข่ที่มีคุณภาพ แต่ต้องบอกว่าตลอด 4 ครั้งที่ผ่านมา คือมันมีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆ ครับ คือเขาก็เตรียมตัวดีขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปรับเวลานอนแบบที่บอก หรืออาหารที่กิน ก็คือกินดีขึ้น การเก็บรอบนี้มันน่าจะมีคุณภาพมากๆ ครับ ยังไม่ท้อครับ ที่บ้านยังต้องการหลานอีกหลายคนครับ (หัวเราะ)”
ไม่ได้ขออัดฉีด เพราะเชื่อว่าถ้าสำเร็จ “พี่พีท” จัดให้อยู่แล้ว
แก้มบุ๋ม : “ไม่ค่ะ เขาอัดฉีดด้วยตัวเขาเอง หนูเชื่อ…เนาะ ถ้าสำเร็จก็อัดฉีดด้วยตัวเอง ไม่ต้องสัญญา หนูเชื่อพี่พีททำแบบนั้น ใช่ไหมคะ?”
พีท : “โอเคครับ”
แก้มบุ๋ม : “คำถามนี้ประทับใจ ขอบคุณนะคะ แต่รอบที่แล้ว ตอนที่หนูเก็บไข่ เหมือนเขารักหนูมากขึ้น หรืออะไรก็ไม่รู้ เพราะว่าเข็มสุดท้าย คนเรามันก็ต้องมีมารยาหญิง เข็มสุดท้ายพี่พีทมาช่วยหนูปักไหม เผื่อมันสำเร็จมันจะได้ร่วมกัน เขาก็จะรู้สึกว่าเออเราโดนเข็มทิ่มนะ มันมีความเจ็บปวด มันนั่นมันนี่ รอบที่แล้วก็ให้กระเป๋ามาใบหนึ่ง เหมือนเขาก็รับรู้ว่าเราก็เหนื่อยนะ เราก็เจ็บนะ”
รอบนี้จะให้อะไรยังคิดไม่ออก แต่ทางครอบครัวเตรียมไว้แล้วเยอะมาก
พีท : “รอบนี้ก็ต้องลองดู ตอนนี้คิดไม่ออก อย่าว่าแต่ตัวผมเลยครับ ที่บ้านเตรียมไว้ให้เยอะมาก รอแต่บอกว่า โอเค ได้แล้ว”
แก้มบุ๋ม : “ไปตามสภาพค่ะ อย่าไปกดดันอะไรมันเยอะ ชีวิต (หัวเราะ)”
พีท : “ถามน้องเขาก็ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ผม ทุกครั้งที่เจอหน้าช่วงหลังเนี่ย เขาจะพูดว่า…”
แก้มบุ๋ม : “ตอนนี้พูดถึงยอดเงินแล้ว ว่าถ้าหลานเนี่ย เดี๋ยวให้อย่างนี้ๆ หนูก็บอก อ๋อ ค่ะๆ”
พีท : “(ให้หุ้นโรงพยาบาลเลยไหม?) คือต้องบอกว่าที่บ้านยังไม่มีหลานชายครับ ก็คือถ้าได้หลานชายก็จะเป็นคนแรกของตระกูลเลย ซึ่งก็ต้องบอกว่าอยากได้ลูกชายนั่นแหละครับ อยากได้ลูกชาย แต่ช่วงหลังนี่ก็เริ่มโลเลแล้วนะ ลูกสาวก่อนก็ได้”
แก้มบุ๋ม : “โมเน่ทำพิษ ทำพิษพี่พีท”
พีท : “แต่ว่าก็เป็นเรื่องหลักเลยตอนนี้ เวลาไปกินข้าวพร้อมครอบครัวผม เมื่อไหร่จะมีหลานเนี่ย พ่อแม่อายุเยอะแล้วนะ”
แก้มบุ๋ม : “อย่าว่าแต่พ่อแม่พี่พีท เพราะทางบ้านหนูก็เป็น พอๆ กัน”
พีท : “แต่ว่าก็ไม่ได้กดดัน เขาขำๆ ครับ ค่อนข้างใจดีครับ ก็คือเขาก็รอเราพร้อมนั่นแหละ เขารูว่าเราก็มีภาระโน่นนี่”
แก้มบุ๋ม : “ถ้าสำเร็จก็ทำเลย แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสำเร็จไหม หรือว่ายังไงค่ะ ก็ไปตามดวง”
พีท : “คือมันขึ้นอยู่กับว่าไข่ที่ได้มาผสมแล้วมันได้หรือไม่ได้ แล้วก็คือถ้าจำนวนมันพอครับ เราอาจจะฝังเลย ก็นี่แหละ ผมว่ามันขึ้นอยู่กับตัวแปรแค่นี้เลยครับ”
แก้มบุ๋ม : “ตอนนี้คนก็ทักหนูปุ๊กปิ๊ก ตัวอ้วนบ้าง อวบบ้าง ฮอร์โมนมันฉีด โดนถามทุกวันมีน้องเหรอคะ…ยังค่ะ แค่อ้วนค่ะ เมื่อวานกินส้มตำค่ะ (หัวเราะ)”
ไม่กล้ามูขอลูก กลัวมีปัญหา ดุ-ตี ลูกไม่ได้
แก้มบุ๋ม : “ไม่กล้า ตอนแรกว่าจะไปขอตามที่ทุกคนบอก แต่ก็กลัว บางคนเขาก็บอกว่าขอมาแล้วมีปัญหาบ้าง แบบตีลูกไม่ได้บ้าง ดุลูกไม่ได้บ้าง ก็เลยรู้สึกว่าโอเค แค่บอกสิ่งที่เราเคารพ ว่าโอเคถ้ามีอะไรก็ขอให้เปิดทางแล้วกันนะ แต่ไม่กล้าขอเป็นหลักเป็นแหล่ง กลัวค่ะ แค่ไหว้พระธรรมดา ไม่ได้ถึงขั้นต้องมู ถ้ามาก็มา ไม่มาก็แล้วแต่ (หัวเราะ) ให้เต็มใจมา ถ้ามาแล้วไม่เวิร์กก็อย่า...ไม่ต้อง”
ทุ่มเงินหลักล้าน ประมูลทะเบียนรถ “แก้มบุ๋ม 9”
พีท : “ตั้งใจ คือเขาเคยรับงานของกรมขนส่งครั้งหนึ่ง เพื่อไปโปรโมตเรื่องว่าทะเบียนมันสามารถทำเป็นชื่อเราได้แล้ว แล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าหลายๆ คนไม่รู้นะ ว่าเราสามารถเอาชื่อไปใส่บนทะเบียนได้ ซึ่งมันมีวิธี แล้วผมว่าข้อดีของการทำแบบนี้คือ เงินทั้งหมดในการประมูลเขาเอาไปทำการกุศลนะครับ เขาเอาไปบำรุงไอ้สักอย่างเกี่ยวกับกรมทางหลวงนี่แหละ ทีนี้มันมีระบบให้ทำ แล้วผมเห็นเขารับงานนั้นไป แล้วมันมีขึ้นบนเวทีว่า แก้มบุ๋ม 99 ก็เลยมีความคิดหนึ่ง ว่าจะเอาแก้มบุ๋มให้เขาให้ได้นี่แหละ เป็นป้ายทะเบียน แต่พอดี 99 ไม่ได้ ของจริงมันลิมิตจำนวนตัว มันเลยได้แค่เลข 9 ตัวเดียว ก็คิดว่าเขาจะเซอร์ไพรส์นะ แต่ว่าพอพอได้จริง เขาก็ดีใจกว่าที่ผมคิดเยอะ ก็ดีใจครับ”
แก้มบุ๋ม : “ช็อกค่ะ มันจะมีใครให้ป้ายทะเบียนวันวาเลนไทน์ มันก็ช็อกนะ นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ย แล้วพอรู้ราคาก็แบบ…ถามจริง อะไรนะ แล้วแปลกกว่าคือด้วยความที่เราเป็นคนปากไว คราวนี้คือหาตัวจับง่ายมาก แก้มบุ๋มไปไหนคือสามารถทุบหัวได้ง่ายมาก ทะเบียนจับแล้วว่านี่คือแก้มบุ๋ม เราผิดกฎจราจรไม่ได้นะ ไปจอดขวางที่ไม่ได้นะ เขารู้นะว่าเป็นใคร ทำให้เรามีระเบียบวินัยมากขึ้น อันนี้งานเข้าได้ เพราะปากเราก็ไม่ได้ดีมาก (หัวเราะ)”
พีท : “มีคนถ่ายรูปลงรายงานกันตลอดเลยนะ ว่าเจอแก้มบุ๋ม เจอแก้มบุ๋ม ผมว่าเป็นเรื่องตลกดี น่ารักครับ แต่ก็หลายตังค์อยู่ คือพอดีผมประมูล 2 ป้าย เป็นชื่อตัวเองด้วย กับชื่อน้องเขาคนละป้าย ก็ 7 หลัก ทั้งหมด 2 ป้ายครับ”