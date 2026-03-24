ชาวเน็ตญี่ปุ่นแซวแรง นายกหญิงเยือนอเมริกา เหมือน “ไททันเกวียน”

"ซานาเอะ ทาคาอิจิ" นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นตกเป็นมีมของชาวเน็ตญี่ปุ่นที่นำภาพเธอมาล้อเลียนกับตัวการ์ตูน “ไททันเกวียน” (Cart Titan) จากแอนิเมชันชื่อดังอย่าง Attack on Titan
ที่มาของมีมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเธอไปเยือนอเมริกาและพบปะกับประธานาธิยดี "โดนัลด์ ทรัมป์" ซึ่งหลายคนคาดหวังว่าเธอจะแสดงท่าทีได้สุขุมกว่านี้โดยเฉพาะหลังถูกทรัมป์แซวเรื่องเหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์ระหว่างการประชุมที่วอชิงตัน แต่สุดท้ายกลับปรากฏภาพยิ้มร่าของเธออยู่ตลอดเวลา
แถมในงานเลี้ยงเมื่อวงดุริยางค์ทหารได้บรรเลงเพลง "Rusty Nail" ของวง X Japan วงโปรดที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับเก็บความชอบไม่อยู่
การเปรียบเทียบเธอกับคาแรกเตอร์ของไททันเกวียนนั้นเป็นการสื่อให้เห็นการไร้ความเป็นผู้นำของเธอไม่ต่างอะไรจากตัวการ์ตูนดังกล่าวที่มีสถานะไม่ต่างจากเบ๊ ไร้ซึ้งความสง่างาม เดินด้วยขาทั้ง 4 มีหน้าที่แบกป้อมปืน คอยขนเสบียงกับอาวุธ ให้กับกองทัพมาร์เลย์นั่นเอง