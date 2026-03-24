3 บริษัทยักษ์ใหญ่ “กรังด์ปรีซ์-กันตนา-อมรินทร์” แท็กทีมเปิดรับสมัครสาว ๆ ที่ชอบไลฟ์ ชอบเต้น ชอบแสดงออก มาร่วมทำงานภายใต้ “Panther House”

ข่าวดีสำหรับสาว ๆ สายอินฟลูเอนเซอร์, Content Creator, MC ที่กำลังมองหาโอกาส และอยากเดินตามฝันในเส้นทางบันเทิง มาร่วมงานกับ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน), บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ที่ประกาศเปิดรับสมัครสาว ๆ ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสายหวาน, สายซุกซน, สายสวย, สายดุดัน หรือสายแซ่บ ที่มีความชอบในการไลฟ์ และทำคอนเทนต์ออนไลน์ มาแสดงศักยภาพและปล่อยพลังความสามารถอย่างเต็มที่ กับโปรเจกต์“Panther House”
คุณสมบัติ เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ติดสังกัด / สัญญา มีบุคลิกดี สดใส กล้าแสดงออก สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สื่อสารภาษาไทย และภาษาอื่น ๆ ได้ มีความพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ โดยมีลักษณะงานเป็น Tiktok Creator, VJ Live, Model, MC และ MCN
โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือก 6 คน จะได้เข้ามาใช้ชีวิตใน Panther House มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป และค่าคอมมิชชัน สามารถบริหารช่วงเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นได้เอง และสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย เช่น อาหาร, เครื่องดื่ม, ค่าปฏิบัติงานพิเศษ, คอร์สเสริมความงาม, เสื้อผ้า, เครื่องสำอาง, ทริปท่องเที่ยว, คอนเสิร์ต, งานอีเว้นท์, คลาสสอนเต้นและการแสดง ฯลฯ
สาว ๆ คนไหนที่สนใจ สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/S1QQkFTFNLtUxQkw8 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Tiktok : misspanthers, Facebook : Panther House Unit1, Email : g6panther@gmail.com หรือแอดไลน์ https://lin.ee/NHCwBrr ซึ่งจะเปิดออดิชันในวันที่ 4-5 เมษายน 2569 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น. (เริ่มออดิชันตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.) ได้เวลาที่สาว ๆ จะสร้างโอกาสใหม่ให้ชีวิต มีชื่อเสียงและมีรายได้ที่มั่นคง รีบสมัครกันเข้ามาเลย!!