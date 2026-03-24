“ทนายเดชา” สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ทำไมศาลยกฟ้อง คดี “ปู มัณฑนา” ฟ้องหมิ่นประมาท - ทวงหนี้ผิดวิธี (คลิป)

จบไปอีกหนึ่งคดี สำหรับกรณีที่ “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง “ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์” และ “ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี” ในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและทวงหนี้ผิดวิธี หลังทนายเดชาและลูกหมีให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวว่าปูเป็นหนี้ 2 ล้านบาท ทั้งยังเปิดเผยหนี้ของโจทก์ด้วยการเปิดเผยชื่อโจทก์โดยไม่ปกปิดชื่อ
ล่าสุดวันนี้ (24 มี.ค.) ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษายกฟ้องทนายเดชาและลูกหมี ทุกประเด็นในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนื่องจากคดีไม่มีมูล
โดยทนายเดชา อัดคลิปอธิบายรายละเอียดให้เข้าใจง่ายๆ ระบุว่า
-เผยข่าวดีศาลอาญากรุงเทพใต้ พิพากษา ที่ปู มัณฑนา เป็นโจทก์ฟ้อง ทนายเดชา จำเลยที่ 1 ลูกหมี จำเลยที่ 2 ในความผิดเกี่ยวกับเรื่องการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ทวงหนี้ผิดวิธี ปรากฏว่าวันนี้ศาลได้พิพากษาในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง พิพากษายกฟ้อง คดีไม่มีมูล เท่ากับทนายเดชาและลูกหมีไม่มีความผิด ฐานหมิ่นประมาท และทวงหนี้ผิดวิธี โดยมีประเด็นสำคัญ
-หนึ่ง ศาลบอกว่าปูบรรยายฟ้องคดีหมิ่นประมาท ไม่ได้แนบคลิปวิดีโอ เอกสารการถอดคำพูดมาท้ายฟ้อง จึงไม่ได้เป็นไปตาม ป.วิอาญา มาตรา 158 (5) เป็นการฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย
-สอง เมื่อตรวจดูเอกสารต่างๆ ที่ปู มัณฑนา แนบมาท้ายฟ้อง ว่าทนายเดชาและลูกหมี หมิ่นประมาท ว่าปู มัณฑนาเป็นหนี้ 2 ล้านบาท แล้วยังไม่ได้จ่าย ปรากฏไม่พบข้อความดังกล่าวแต่อย่างใด เท่ากับกล่าวหาว่าตนไปว่าเขาเป็นหนี้ 2 ล้านแล้วไม่จ่าย ปรากฏว่าไม่มีข้อความเลย เท่ากับสิ่งที่ไปฟ้องกับสิ่งที่เบิกความ ไม่มีมูลความจริง ศาลก็ยกฟ้องประเด็นที่สอง
-สาม คลิปที่อ้างส่งศาล ปูกับลูกหมีและทนายเดชา ไปโต้เถียงกันที่สน.ทองหล่อ ศาลดูแล้วข้อความไม่ถึงขั้นหมิ่นประมาท ต่างฝ่ายต่างชี้แจง ดูจากความรู้สึกวิญญูชนไม่ทำให้โจทก์เสียหาย เป็นลักษณะข้อความตอบโต้กัน เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต
-สุดท้าย กล่าวหาลูกหมีเป็นนายทุนเงินกู้นอกระบบ มีลูกหนี้มากกว่า 1 ราย ปู มัณฑนานำสืบไม่ได้ ดังนั้นลูกหมีจึงไม่ใช่ผู้ทวงถามหนี้ตามพ.ร.บ.ทวงหนี้ การกระทำของลูกหมีจึงไม่ใช่การทวงหนี้ออกสื่อผิดวิธี ศาลจึงยกฟ้องทุกประเด็นในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง