“ลูกหมี รัศมี” ชนะคดี “ปู มัณฑนา” เหลืออีก 5 คดีให้สู้กันต่อ ท้าจ่าย 1.5 ล้านจะยกฟ้องให้ทั้งหมด

เคลียร์จบไปหนึ่งคดี สำหรับกรณีที่ “ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี” ในฐานะเจ้าหนี้ ถูกลูกหนี้อย่าง “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ยื่นฟ้องฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ซึ่งล่าสุดลูกหมีได้ออกมาอัดคลิปลงในเพจเฟซบุ๊กระบุว่าคดีนี้ศาลยกฟ้อง ซึ่งก็เท่ากับว่าตนเป็นฝ่ายชนะอีกครั้ง
“ศาลยกฟ้องลูกหมีนะคะ ลูกหมีชนะคดีปู มัณฑนา หิมะทองคำ ค่ะ ในคดีหมิ่นประมาทนะคะ ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ เดี๋ยวลูกหมีจะมาสรุปให้ฟังนะคะ คดีนี้เป็นคดีระหว่างนางมัณฑนา หิมะทองคำ ที่เป็นโจทก์ แล้วก็ลูกหมี รัศมี เป็นจำเลยกับทนายเดชา กิตติวิทยานันท์นะคะ ก็พิพากษายกฟ้องค่ะ
มาดูกันค่ะ มันมีทั้งหมด 3 ส่วนนะคะ ส่วนแรก โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองว่าให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวว่าเป็นหนี้ 2 ล้านบาท แล้วก็ลูกหมีกับทนายเดชาเปิดเผยยอดหนี้แล้วก็เปิดเผยชื่อของปู มัณฑนา โดยไม่ปกปิดชื่อ แต่ว่าศาลก็พิพากษามาแล้วนะคะ แล้วก็บอกว่าโจทก์ไม่ได้ส่งคลิปวิดีโอ เอกสาร หรือถ้อยคำที่ให้สัมภาษณ์ของนายเดชาและลูกหมีติดมาท้ายฟ้อง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายวิธีพิจารณา และภาพสัญญากู้ยืมเงิน ไม่ปรากฏข้อความว่าโจทก์เป็นหนี้แล้วไม่จ่าย นี่คือในส่วนที่ 1 นะคะ
ส่วนที่ 2 ที่โจทก์คือปู มัณฑนา หิมะทองคำ เขาฟ้องไป เขาก็บอกว่าจำเลยทั้งสองเป็นคู่กรณีพิพาทกันอยู่ แล้วก็ลูกหมีกับทนายเดชา เดินทางไป สน. ทองหล่อ เพื่อไกล่เกลี่ย และถ้อยคำของจำเลยทั้งสอง ผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ ศาลท่านบอกว่าต้องพิจารณาจากวิญญูชนทั่วไป มิใช่อาศัยแต่เพียงความรู้สึกของโจทก์เท่านั้น
ก็คือปู มัณฑนา เขาบอกว่าลูกหมีกับอาจารย์เดชาไปให้สัมภาษณ์หน้าทองหล่อ มันหมิ่นประมาทเขา และศาลท่านยังพูดต่อด้วยว่าจำเลยทั้งสองให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวมีลักษณะโต้ตอบกันจากการให้สัมภาษณ์ของโจทก์ ซึ่งโจทก์เขาได้ให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้แล้ว จึงมีลักษณะเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ก็คือเหมือนคนโต้ตอบกัน ก็ไม่ได้มีความผิดใดๆ นี่คือในส่วนที่ 2 นะคะ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะ ส่วนความผิดตาม พ.ร.บ. ทวงถามหนี้ คือปู มัณฑนา เขาเป็นโจทก์ เขาบอกว่าลูกหมีไปทวงหนี้เขา ซึ่งโจทก์นำสืบมาได้ความเพียงว่าจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ของลูกหนี้รายอื่นๆ อีก หรือเจ้าหนี้ให้กู้ยืมเงินเป็นทางการเป็นปกติ หรือเป็นปกติธุระของเจ้าหนี้
ศาลท่านก็บอกว่าจำเลยที่ 2 ก็คือลูกหมี ประกอบอาชีพเป็นนักแสดง นางแบบ และครูสอนเดินแบบ ดังนั้นจำเลยที่ 2 จึงมิใช่ผู้ทวงถามหนี้ตาม พ.ร.บ. ทวงถามหนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2558 นะคะ นั่นก็คือทั้ง 3 ประเด็นที่ปู มัณฑนา เขาฟ้องลูกหมีมา ศาลก็ยกฟ้องทั้ง 3 ประเด็นนั้นเลยนะคะ ก็เท่ากับว่าคดีนี้ลูกหมีเป็นผู้ชนะนะคะ
ยังมีคดีอีก 5 คดีนะคะ ที่ลูกหมีเป็นโจทก์ฟ้องปู มัณฑนา อยากให้ทุกคนติดตามคดีวันที่ 22 เมษายน ปี 69 นี้นะคะ เป็นคดีอาญา คดีฉ้อโกง เดี๋ยวดูกันว่าคดีลูกหมีเป็นโจทก์จะชนะปู มัณฑนาไหม ก็รอติดตามกัน
วันนี้ก็ดีใจมากที่ศาลยกฟ้องนะคะ ลูกหมีก็ไม่ได้มีความผิดใดๆ เราก็มาลุ้นกันต่อในอีก 5 คดีนี้ว่ามันจะจบยังไง สุดท้ายแล้วลูกหมีอยากได้เงินคืนเท่านั้นเอง ที่ปู มัณฑนา เขาพูดตลอดนะว่าติดหนี้ลูกหมีแค่ 1.5 ล้าน ยอดไม่ตรงกัน ลูกหมีจะถามว่า 1.5 ล้านจะจ่ายไหมล่ะ ถ้าจ่ายจะถอนฟ้องทุกคดีให้หมดเลย อีก 5 คดีนะคะ ขอบคุณค่ะ ชนะแล้วค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ”