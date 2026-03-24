เผยต้นสายปลายเหตุ “ใหม่ ดาวิกา” ปิดแอ็กเคานต์ X มือไวจนทัวร์ลง เจ้าตัวโอด รบไม่มีวันชนะโซเชียล

อยู่ดีๆ ก็ปิดแอ็กเคานต์ X (ทวิตเตอร์) ไปแบบเงียบๆ สำหรับนางเอกชื่อดัง “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่”ทำแฟนๆ ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น ล่าสุดใหม่ได้เปิดใจผ่านสื่อถึงสาเหตุ ยอมรับติดโซเชียลมาก และเป็นคนมือไว ที่ผ่านมาอยากอธิบาย แต่ไม่มีใครอยากฟัง วันนี้ซึ้งแล้วพูดทุกเรื่องไม่ได้ ขอพักไปก่อนฮีลใจตัวเอง พร้อมเมื่อไหร่จะกลับมา
“แม่ต้องพักแล้วล่ะ แม่ว่าแม่ต้องพัก เริ่มต้นจากใหม่ติดโซเชียลมาก โซเชียลมีสองด้าน ทุกคนรู้ ขึ้นอยู่กับว่าใครทำได้ไม่ได้ ซึ่งใหม่ทำไม่ได้ ใหม่เป็นคนมือไว ไม่เคยคิดว่าใหม่เป็นดารา หรือเป็นคนของประชาชน ใหม่คิดว่าใหม่เป็นเพื่อนของทุกคน สามารถตอบในสิ่งที่ไม่ใช่ก็ได้นี่ บางครั้งก็พูดในสิ่งที่คิดก็ได้นี่ แต่ที่จริงมันไม่ได้
ผลสุดท้ายมันก็กลับมาสอนว่า ที่จริงเราไม่ต้องพูดทั้งหมดก็ได้ ถ้าวันหนึ่งใหม่แข็งแรง เดี๋ยวจะกลับมาเปิดแอ็กเคานต์ใหม่ แต่ถ้าวันนี้ยังไม่แข็งแรง ก็แค่พักไปก่อน และทำงานไป
ใหม่อยากอธิบายไปทั้งหมด อธิบายไปทำไม ไม่มีใครอยากจะฟัง ถ้าเราห้ามมือตัวเองไม่ได้ ก็ลบไปก่อน เหมือนออกรบหลายครั้งกับโซเชียล พอรบไปเรื่อยๆ ใหม่ก็รู้สึกว่าใหม่ไม่มีทางชนะโซเชียลเลย
การเล่นโซเชียลต้องเป็นคนที่มีสติ ต้องรู้ชั้นเชิงในการเล่น ถามว่าทำร้ายขนาดไหน ก็ทำให้เสียใจ ถ้าเราปิดไปเลยไม่ต้องอ่านก็ฮีลใจเรามากๆ เดี๋ยวกลับมา รอแป๊บนึง ให้เราไปชาร์จพลัง รอแป๊บนึง”
สำหรับต้นสายปลายเหตุ มีชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาช่วยชี้เป้าว่า เกิดจากแฟนคลับไปขอซีรีส์เรื่องที่สองของ เมเบิ้ล สิริวลี สิริวิบูลย์ และ แป้งจี่ ปภาวรินทร์ สวัสดิเวช คู่จิ้นจากซีรีส์ แคลร์เบล คลั่ง/รัก/นักโทษ ซึ่งเป็นซีรีส์ยูริเรื่องแรกของใหม่ ดาวิกา ในฐานะคนอยู่เบื้องหลัง ที่ลงมือเขียนบทเอง โดยใหม่คิดว่าตนเองกำลังแซวเล่นกับแฟนๆ ก็เลยตอบกลับไปทำนองว่า เรื่องที่แล้วยังไม่คืนทุน จะให้ทำเรื่องใหม่แล้ว เอาเงินพี่ไปลงทุนเองไหม? ซึ่งประโยคดังกล่าวทำทัวร์ลงเจ้าตัว ทำนองทำไมพูดแบบนี้ พร้อมเผยว่าใหม่บ่นเยอะมากกับเรื่องไม่คืนทุนจากแคลร์เบล โดยคำพูดที่บอกว่า เอาเงินพี่ไปลงทุนเองไหม ทำให้ชาวเน็ตมองว่าใหม่กำลังประชดแฟนคลับ เป็นที่มาของการตัดสินใจปิดแอ็กเคานต์ X ไปแบบเงียบๆ เพราะคอมเมนต์ต่างๆ กระทบจิตใจเจ้าตัว