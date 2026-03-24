เปิดฉากความอลังการ! i-dle จัดเต็มโชว์สะกดทุกสายตาใน [Syncopation] IN BANGKOK พร้อมโชว์พิเศษที่เตรียมมาเพื่อ NEVERLAND ไทยเท่านั้น!!

i-dle เกิร์ลกรุ๊ปเบอร์ท็อปแห่ง K-POP สร้างค่ำคืนสุดประทับใจให้แฟนๆ ใน “2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN BANGKOK” เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยผู้จัด iMe Thailand ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังความรัก และเสียงเชียร์กระหึ่มฮอลล์ตั้งแต่ต้นจนจบการแสดง ตลอดทั้งคอนเสิร์ตสมาชิกแต่ละคนต่างงัดเสน่ห์ และเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกมาอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์สะกดคนดูทุกโชว์ การร้องสดที่ทรงพลังหูเคลือบทอง รวมไปถึงโมเมนต์น่ารักเป็นกันเองกับเหล่า NEVERLAND (เนเวอร์แลนด์ : ชื่อแฟนคลับ)
ทันทีที่ไฟในอิมแพคฯ ฮอลล์ดับลง เสียงกรี๊ดจากแฟนเกิร์ล เสียงเชียร์จากแฟนบอยดังสนั่นต้อนรับการปรากฏตัวของ 5 สาว “MIYEON (มิยอน), MINNIE (มินนี่), SOYEON (โซยอน), YUQI (อูกี) และ SHUHUA (ชูฮวา)” ที่เปิดเวทีอย่างยิ่งใหญ่ด้วยเพลง ‘Mono (Feat. skaiwater)’, ‘Nxde’ โปรดักชันแสง สี เสียงสุดอลังการ สร้างความตื่นเต้นให้ผู้ชมตั้งแต่วินาทีแรก ก่อนที่เจ้าบ้านอย่าง MINNIE จะโชว์สเตจโซโล่ ‘HER’ ครั้งแรกต่อหน้า NEVERLAND ชาวไทย ตามด้วยเพลง ‘Oh my god’ ที่เมมเบอร์วงกลับขึ้นสเตจมาเพิ่มความร้อนแรง จากนั้น 5 สาวได้ทักทาย และพูดคุยกับแฟนคลับทุกคน ในฮอลล์ให้หายคิดถึง หลังไม่ได้เจอกันในคอนเสิร์ตนาน 1 ปี 5 เดือน โดยเฉพาะสาวมินนี่ปลื้มใจสุดๆ ที่ได้กลับมาแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ให้แฟนๆ ที่ประเทศไทยได้ชมอีกครั้ง พร้อมย้ำว่าโชว์ครั้งนี้ i-dle ตั้งใจโชว์ความแตกต่างจากทัวร์ครั้งก่อนๆ เพื่อให้ NEVERLAND ได้เห็นอะไรใหม่ๆ จากพวกเธอ แถมยังยกนิ้วชมทุกคนว่า ‘เริ่ดๆ เลยล่ะ!’ ที่เสียงเชียร์ดังกระหึ่มไม่มีพัก
พอทักทายกันจบสาวๆ ก็ออกสตาร์ทชวนคนในฮอลล์สนุกไปกับทุกจังหวะดนตรีผ่านเซ็ตลิสต์ ‘LION’, ‘Love Tease’, ‘Reno (Feat. Colde)’ (โซโล่ของ MIYEON) รันเวทีต่อกับเพลง ‘화(火花)(HWAA)’, ‘Red Redemption’ (โซโล่ของ SHUHUA), ‘싫다고 말해 (Put It Straight)’ , ‘Revenge’ เรียกว่าชาว NEVERLAND ได้รันความสุขแบบนอนสต็อปกับ ‘Good Thing’, ‘ICE BLUE RABBIT’ (โซโล่ของ SOYEON), ‘Wife’, ‘Girlfriend’, ‘나는 아픈 건 딱 질색이니까 (Fate)’, ‘Crow’, ‘I Want That’, ‘POP/STARS’, ‘M.O.’ (โซโล่ของ YUQI)
เมื่อโชว์เดินทางมาถึงช่วงท้าย พลังสนุกก็ยังคงพุ่งทะยานไม่หยุด ลิสต์เพลงฮิต ‘MY BAG’, ‘퀸카 (Queencard)’, ‘TOMBOY’, ‘Super Lady’ ยิ่งทวีเอนเนอร์จี้ของศิลปินบนเวที และแฟนคลับในฮอลล์ให้ออกสเต็ปกันแบบลืมเหนื่อย ปิดท้ายด้วยเพลง ‘LATATA’ ที่ NEVERLAND พร้อมใจกันเซอร์ไพรส์สาวๆ ตั้งแต่ต้นเพลงด้วยป้ายแบนเนอร์คำว่า “우린 끝나지 않아 평생 함께하자” (แปลว่า: เรื่องราวของเราจะไม่มีวันจบ มาอยู่เคียงข้างกันไปตลอดเลยนะ) และแปลอักษรกล่องไฟเป็นรูป “หัวใจสีม่วงกับมงกุฏ” เพื่อส่งต่อความรักให้ศิลปิน
ยิ่งช่วงอังกอร์ ก็ไม่ลืมที่จะเลิศ…เริ๊ด เริ่ด!! เพลง ‘클락
션 (Klaxon)’ เรียกเสียงกรี๊ดสนั่น ก่อนจะต้องเซย์กู๊ดบายกัน 5 สาว พูดภาษาไทยรัวๆ พร้อมตั้งใจถ่ายทอดทุกคำจากใจถึง NEVERLAND ชาวไทย โดยเฉพาะแทกุกไลน์อย่าง MINNIE ที่ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ พรั่งพรูความในใจถึงแฟนคลับไทย ที่คอยสนับสนุนมาอย่างดีตั้งแต่เดบิวต์จนถึงวันนี้ แต่ไฮไลต์เด็ดที่ทำเอา NEVERLAND กรี๊ดฮอลล์แทบแตก คือช่วงโชว์พิเศษ เมื่อเสียงดนตรีเพลงไทย “จีนี่จ๋า” ของวง 2002 ราตรี ดังขึ้น ทุกคนก็ลุกเต้นกันสุดเหวี่ยง ก่อนที่ i-dle จะบันทึกความทรงจำร่วมกับแฟนๆ ด้วยเพลง ‘Neverland’ ตอกย้ำความสำเร็จของคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้อย่างงดงาม