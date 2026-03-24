ผัวแห่งชาติ (ชั่ว)! “แม่ตั๊ก” แฉยับ ซัดแหลก “ป๋าเบียร์” ด่าแม่ ซุกเมียน้อย ฮุบบริษัท จัดฉากตบทรัพย์!

จากผัวแห่งชาติ กลายเป็นผัวแห่งชาติ (ชั่ว) ถูก “แม่ตั๊ก กรกนก สุวรรณบุตร” แฉยับ ซัดแหลก แรงไม่แผ่ว สำหรับ “ป๋าเบียร์ กานต์พล เรืองอร่าม” ปิดตำนานผัวรักเมียมากตอนที่โดนคดีขายทองออนไลน์ มีทั้งเรื่องนอกใจ ด่าแม่ จัดฉากแก๊งตบทรัพย์
-แม่ตั๊กเผยว่า 17 ปีที่ผ่านมา ป๋าเบียร์ดูแลตนเองดีมาตลอด กระทั่งฝ่ายชายมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหลังซื้อบริการ เข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่เหมาะสม ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมถึงขั้นแตกหัก
-เมื่อคืนที่ผ่านมา แม่ตั๊กไลฟ์เดือดป๋าเบียร์ฮุบสมบัติ ซุกเมียน้อย
-ตลอด 1 ปี ไม่เคยหยิบยื่นเงินให้เลี้ยงดูลูกเมียแม้แต่บาทเดียว
-แบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตกเดือนละ 5 แสน
-ในอดีตธุรกิจอาหารเสริมรุ่งเรือง แม้ตั๊กมีหน้าที่ไลฟ์ ไม่เคยเอารายได้ออกมาใช้ หาเลี้ยงตัวเองมาตลอด แต่โดนตราหน้าโดนสาป ส่วนสามีได้ฉายาผัวแห่งชาติ
-พีกสุดคือช่วงเดือนม.ค. แม่ตั๊กทุ่มเงิน 1 ล้านศัลยกรรมหน้าใหม่ให้ป๋าเบียร์ แต่พอหล่อ ก็ไล่แม่ตั๊กออกจากบ้านเหมือนหมูเหมือนหมา
-แฉเดือด ป๋าเบียร์แอบไปซื้อบริการทางเพศ มือที่สามคือหญิงบริการชื่อ “อีนอท”
-ป๋าเบียร์ออกจากบ้านทีละ 9-10 วัน ไปอยู่กับผู้หญิงคนดังกล่าว ใกล้บ้านแม่ตั๊ก
-แม่ตั๊กฟ้องชู้เรียกค่าหาย 10 ล้าน
-แม่ของแม่ตั๊กจับได้ป๋าเบียร์คั่วผู้หญิงคนหนึ่ง ป๋าเบียร์กลับชี้หน้าด่าแม่และเมียรุนแรง
-แฉคลิปที่พูดว่า “กูไม่เอาลูกเอาเมียอย่างพวกมึงหรอก กูจะหาลูก-เมียใหม่”
-แม่ตั๊กแฉคลิปอีก ฝ่ายป๋าเบียร์พูดประโยค “มึงไม่ได้หลอกอะไร กูเนี่ยหลอกมัน” ฟังครั้งแรกมือชา น้ำตาไหลพราก
-แฉป๋าเบียร์และครอบครัวขนสมบัติและเงินลูกไปจนหมดเกลี้ยง
- ที่สู้เพราะอยากได้เงินที่ป๋าเบียร์โกงไปเอากลับมาให้ลูก ต่อสู้เพื่อความเป็นแม่ จะแถลงข่าวพร้อมหลักฐาน ใครคือแก๊งตบทรัพย์ ร่วมมือกับป๋าเบียร์มาตบทรัพย์ ไม่มีครอบครัวไหนที่โดนแบบนี้
-เรื่องชู้สาว หึงหวง หมดไปนานแล้ว อยู่ได้มา 2 เดือนแล้ว ไม่ได้เพิ่งเลิก ไม่ได้อยากได้ผัวกลับมา เอาตีนเขี่ยก็คือไม่เอา
-เครียดจนล้มป่วย ต้องพบจิตแพทย์รักษาอาการทางจิตใจ
-ท้าป๋าเบียร์ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวคู่กัน พร้อมเคลียร์ทุกประเด็นแบบลูกผู้ชาย
-หากยอมพูดความจริง เอาเงินมาคืน และเซ็นใบหย่า เรื่องทุกอย่างจะจบ
-แต่ถ้ามุดหัวหนี เตรียมงัดแชตไลน์ที่พิมพ์มาหลอกลวงแฉต่อ
-ประกาศให้รอคลิปวันที่ 25 มี.ค. คลิปสุดท้ายที่สามารถพังชีวิตป๋าเบียร์ได้ในพริบตา
-ขณะที่โพสต์หนึ่ง แม่ตั๊ก ซัดแรงว่า ลองเหลือแต่ คxx ไม่มีเงินให้ กะxx อยากรู้ใครจะรับช่วงต่อ!!