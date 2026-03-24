“ตูน อาทิวราห์” พร้อมครอบครัว และเพื่อนพ้องศิลปิน วิ่งการกุศลสุดคิวต์ “Crayon Shinchan Amazing Thailand Fun Run 2026” ระดมทุนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้เด็กไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรียกว่าทั้งอบอุ่น ทั้งสนุก และเต็มไปด้วยพลังแห่งการให้ สำหรับงานวิ่งการกุศลสุดน่ารักแห่งปี! “Crayon Shinchan Amazing Thailand Fun Run 2026” จัดขึ้นโดย มูลนิธิก้าวคนละก้าว นำโดยร็อกสตาร์ใจบุญ “ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย” ที่ได้เนรมิตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ให้กลายเป็นโลกแห่งความสดใสของตัวการ์ตูนขวัญใจมหาชนอย่าง ‘ชินจังจอมแก่น’ ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักของเหล่านักวิ่งและแฟนคลับชินจังกว่า 10,000 คน ที่มาร่วมออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่ดี เพื่อระดมทุนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทยในโครงการ “ก้าวเพื่อน้อง ปีที่ 6”

อีกหนึ่งโมเมนต์ใจฟู! คือการปรากฏตัวของ ครอบครัวคงมาลัย แบบฟูลทีม นำทัพโดย คุณพ่อตูน คุณแม่ก้อย ที่จูงมือ “น้องทะเล” และ “น้องเวลา” มาร่วมวิ่งในระยะ 1.5 กิโลเมตร ท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากแฟน ๆ ที่ต่างเอ็นดูความอบอุ่นของบ้านคงมาลัยแบบใกล้ชิดติดขอบสนาม

“ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย” ประธานกรรมการ มูลนิธิก้าวคนละก้าว กล่าวว่า “ดีใจมากครับ ที่งาน Crayon Shinchan Amazing Thailand Fun Run 2026 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทุก ๆ คน งานนี้เราอยากให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ทุกคนสามารถมาร่วมออกกำลังกายไปด้วยกัน ทั้งเด็ก ๆ ครอบครัว และคนที่รักการวิ่ง ผมเชื่อว่าพลังเล็ก ๆ จากการ ‘ก้าว’ ของทุกคนจะสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ ที่ขาดแคลน และหวังว่างานนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพไปพร้อมกับการแบ่งปันให้สังคมครับ”

นอกจากนี้ ภายในงานยังเต็มไปด้วยสีสันจากเหล่าศิลปินและนักแสดงชื่อดังที่มาร่วมวิ่งและสร้างความสนุกให้กับ แฟน ๆ อย่างคับคั่ง อาทิ ตั๊ก บริบูรณ์ จันทร์เรือง , เต๋า เศรษฐพงศ์ เพียงพอ , จูดี้ จารุกิตติ์ ศรีสวัสดิ์ , โจอี้ ภูวศิษฐ์ อนันต์พรสิริ , UrboyTJ จิรายุทธ ผโลประการ , ฟิลลิปส์ ณัทธนพล ทินโรจน์ , ลุลา กันยารัตน์ ติยะพรไชย , ป๊อก วง Zeal ต่อยศ จงแจ่ม , แจ๊ค จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม , บิว The Voice จรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ , เซน Paper Planes นครินทร์ ขุนภักดี , สมุย- สมุทร แก้ววัน , มอส พิเชษฐ์ เปรียบยอดยิ่ง, ปอ นันทชัย เตชะศรีวิเชียร , และดาร์ลิ่ง อารดา อารยวุฒิ

"ตูน อาทิวราห์" พร้อมครอบครัว และเพื่อนพ้องศิลปิน วิ่งการกุศลสุดคิวต์ "Crayon Shinchan Amazing Thailand Fun Run 2026" ระดมทุนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้เด็กไทย
