“ตูน อาทิวราห์” พร้อมครอบครัว และเพื่อนพ้องศิลปิน วิ่งการกุศลสุดคิวต์ “Crayon Shinchan Amazing Thailand Fun Run 2026” ระดมทุนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้เด็กไทย

เรียกว่าทั้งอบอุ่น ทั้งสนุก และเต็มไปด้วยพลังแห่งการให้ สำหรับงานวิ่งการกุศลสุดน่ารักแห่งปี! “Crayon Shinchan Amazing Thailand Fun Run 2026” จัดขึ้นโดย มูลนิธิก้าวคนละก้าว นำโดยร็อกสตาร์ใจบุญ “ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย” ที่ได้เนรมิตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ให้กลายเป็นโลกแห่งความสดใสของตัวการ์ตูนขวัญใจมหาชนอย่าง ‘ชินจังจอมแก่น’ ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักของเหล่านักวิ่งและแฟนคลับชินจังกว่า 10,000 คน ที่มาร่วมออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่ดี เพื่อระดมทุนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทยในโครงการ “ก้าวเพื่อน้อง ปีที่ 6”
อีกหนึ่งโมเมนต์ใจฟู! คือการปรากฏตัวของ ครอบครัวคงมาลัย แบบฟูลทีม นำทัพโดย คุณพ่อตูน คุณแม่ก้อย ที่จูงมือ “น้องทะเล” และ “น้องเวลา” มาร่วมวิ่งในระยะ 1.5 กิโลเมตร ท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากแฟน ๆ ที่ต่างเอ็นดูความอบอุ่นของบ้านคงมาลัยแบบใกล้ชิดติดขอบสนาม
“ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย” ประธานกรรมการ มูลนิธิก้าวคนละก้าว กล่าวว่า “ดีใจมากครับ ที่งาน Crayon Shinchan Amazing Thailand Fun Run 2026 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทุก ๆ คน งานนี้เราอยากให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ทุกคนสามารถมาร่วมออกกำลังกายไปด้วยกัน ทั้งเด็ก ๆ ครอบครัว และคนที่รักการวิ่ง ผมเชื่อว่าพลังเล็ก ๆ จากการ ‘ก้าว’ ของทุกคนจะสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ ที่ขาดแคลน และหวังว่างานนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพไปพร้อมกับการแบ่งปันให้สังคมครับ”
นอกจากนี้ ภายในงานยังเต็มไปด้วยสีสันจากเหล่าศิลปินและนักแสดงชื่อดังที่มาร่วมวิ่งและสร้างความสนุกให้กับ แฟน ๆ อย่างคับคั่ง อาทิ ตั๊ก บริบูรณ์ จันทร์เรือง , เต๋า เศรษฐพงศ์ เพียงพอ , จูดี้ จารุกิตติ์ ศรีสวัสดิ์ , โจอี้ ภูวศิษฐ์ อนันต์พรสิริ , UrboyTJ จิรายุทธ ผโลประการ , ฟิลลิปส์ ณัทธนพล ทินโรจน์ , ลุลา กันยารัตน์ ติยะพรไชย , ป๊อก วง Zeal ต่อยศ จงแจ่ม , แจ๊ค จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม , บิว The Voice จรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ , เซน Paper Planes นครินทร์ ขุนภักดี , สมุย- สมุทร แก้ววัน , มอส พิเชษฐ์ เปรียบยอดยิ่ง, ปอ นันทชัย เตชะศรีวิเชียร , และดาร์ลิ่ง อารดา อารยวุฒิ
