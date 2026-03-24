เปิดรับสมัครแล้ว! THE POWER BAND 2026 SEASON 6 เฟ้นหาสุดยอด ‘วงมัธยมฯ ตัวจริง’ ป้อนสู่อุตสาหกรรมเพลงไทย

เปิดศึกวงดนตรีมัธยมฯ ระดับประเทศ! ผนึกกำลังวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย 7 ค่ายเพลงระดับประเทศ ได้แก่ Muzik Move, Smallroom, LOVEiS Entertainment, What The Duck, XOXO Entertainment, YUPP! Entertainment และUniversal Music Thailand ร่วมด้วย Singha Corporation,T-POP STAGE, The Guitar Mag และYamaha Music Thailand เดินหน้าสานฝัน ปั้นเมล็ดพันธุ์ทางดนตรี เปิดรับสมัครเวที THE POWER BAND 2026 SEASON 6 การประกวดวงดนตรีสากลประจำปี 2569 เวทีคุณภาพระดับประเทศ สุดยอดวงมัธยมฯ ตัวจริง ภายใต้แนวคิด “INFINITE MUSIC POSSIBILITIES : พลังดนตรี เป็นไปได้ ไม่สิ้นสุด” เปิดโอกาสให้เยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงพลังแห่งความเป็นไปได้ ฝึกฝนทักษะด้านดนตรี นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดในอนาคต
โดยการแข่งขันในปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบใหม่ด้วยการเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันเพียงประเภทเดียวเท่านั้น! ได้แก่ “รุ่นมัธยมศึกษา สุดยอดวงดนตรีระดับมัธยมฯ (High School Class)” แต่ยังคงความเข้มข้นและท้าทายเหมือนเดิม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้คร่ำหวอดในแวดวงดนตรีที่จะมาตัดสิน อาทิ เช่-อัคราวิชญ์ พิริโยดม หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, พล-คชภัค ผลธนโชติ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายค่ายเพลง ผู้บริหารค่ายบ็อกซ์ มิวสิค และป๊อบ แอนนิมอล, ติ๊ก-กฤษติกร พรสาธิต Promotion Manager : Muzik Move ค่าย Me Records และ เป้-ไพสิฐ คำกลั่น มิวสิก ไดเรกเตอร์ และโปรดิวเซอร์ เพื่อเฟ้นหาวงดนตรีที่มีศักยภาพโดดเด่นที่สุดจากทั่วประเทศ พร้อมยกระดับมาตรฐานของเวทีการแข่งขันในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงาน ตลอดจนพลังและความสามารถในการแสดงบนเวทีอย่างไร้ขีดจำกัด ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท พร้อมร่วมทำซิงเกิลกับโปรดิวเซอร์มืออาชีพ นอกจากนี้ ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทุกวงจะได้รับโอกาสเข้าร่วม THE POWER BAND MUSIC CAMP ค่ายดนตรีสุดเข้มข้นที่เยาวชนต่างเฝ้ารอคอยในทุกปี ซึ่งจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางดนตรีที่หาไม่ได้จากที่ไหน ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปและการทำงานจริงแบบมืออาชีพ
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เวที THE POWER BAND ได้พัฒนาไปสู่การเป็นคอมมูนิตี้ทางดนตรีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพ พัฒนาทักษะ และค้นหาเส้นทางของตนเองในอุตสาหกรรมดนตรี ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของศิลปิน นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ หรือการเป็นนักดนตรีอาชีพ เวทีนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขัน แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายของคนดนตรีรุ่นใหม่ จนทำให้กลายเป็นเวทีที่วงการเพลงจับตามอง เพราะเป็นแหล่งเฟ้นหาดาวรุ่งดวงใหม่ที่มีคุณภาพ
กำหนดการแข่งขัน THE POWER BAND 2026 SEASON 6
• รับสมัครรอบส่งคลิปออดิชัน : วันที่ 23 มีนาคม - 12 กรกฎาคม 2569
• รอบรองชนะเลิศ : วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2569 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ : วันที่ 25 กันยายน 2569 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด
• อายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์ และกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
• สมาชิกของวงสามารถมาจากสถาบันเดียวกัน หรือต่างสถาบันก็ได้
• เข้าประกวดในสังกัดอิสระ หรือสังกัดสถาบันการศึกษาใดก็ได้
• ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องไม่อยู่ภายใต้สัญญากับสังกัดค่ายเพลงใดๆ
• ทุกวงต้องมีสมาชิก 3-12 คน และต้องมีสมาชิกในตำแหน่งนักร้องอย่างน้อย 1 คน
ข้อกำหนดรอบส่งคลิปออดิชัน (วิดีโอบันทึกการแสดง)
• ส่งวิดีโอการแสดงสดของวง 1 เพลง โดยเลือกจากเพลงที่ผู้จัดการประกวดกำหนดให้ ทั้งนี้ วงสามารถบรรเลงตามต้นฉบับหรือเรียบเรียงดนตรีใหม่ได้
• วิดีโอจะต้องบันทึกให้เห็นผู้เข้าประกวดทุกคนที่ปรากฏชื่อในแบบฟอร์มการสมัครขณะแสดงสด อนุญาตให้บันทึกเสียงแบบ Multitrack แล้ว Mixing และ Mastering เสียงของวีดีโอได้ แต่ต้องไม่มีการตัดต่อภาพและเสียงโดยเด็ดขาด ต้องมีความชัดเจนตามสมควรที่คณะกรรมการสามารถพิจารณาตัดสินได้
• วิดีโอการแสดงสดต้องมีความยาวไม่เกิน 6 นาที
• อัพโหลดไฟล์วิดีโอขึ้นบน Youtube ตั้งค่าเป็น Unlisted เท่านั้น และระบุลิงก์ที่อยู่ URL มาในแบบฟอร์มรับสมัคร
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวด THE POWER BAND 2026 SEASON 6 การประกวดวงดนตรีสากลประจำปี 2569 และติดตามรายละเอียด ได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/thepowerband และ Facebook : thepowerband.mahidol ตั้งแต่วันนี้ – 12 กรกฎาคม 2569