เปิดตำนานบทใหม่ “Mister International Thailand 2026”...The NEW Legendary พร้อมผนึก ททท. – ทีมบุรีรัมย์ ร่วมเป็น CO-HOST CITY ปลุกกระแสการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว

ศึกแห่งศักดิ์ศรีกำลังจะเปิดฉากขึ้นอีกครั้ง สำหรับเวทีประกวดสุดยิ่งใหญ่ มิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ 2026 (Mister International Thailand 2026) ที่ปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ทรงพลัง “The NEW Legendary” สะท้อนการก้าวสู่ตำนานบทใหม่ของเวที กับไฮไลท์ของการปะทะระหว่างตัวพ่อผู้ผ่านการประกวด MI Thailand ฟาดฟันกับผู้กล้าหน้าใหม่ใจถึง พร้อมสั่นสะเทือนวงการประกวดชายด้วยการจับมือพันธมิตรระดับประเทศ กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ทีมบุรีรัมย์ ในฐานะ Co-Host City ปักหมุดแลนด์มาร์กกรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ สู่สนามเฟ้นหาหนุ่มไทยที่มีศักยภาพ ผู้เป็นที่รัก เปี่ยมด้วยพลังและแรงบันดาลใจ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการประกวดชายให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
บริษัท แอคทีฟ ไลฟ์สไตล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ ACTIFF ผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดการประกวด Mister International Thailand จัดงานแถลงข่าวการประกวด Mister International Thailand 2026 อย่างเป็นทางการ นำโดย นายอานนท์ จันทราช ประธานกองประกวด, นายกิตติพงษ์ สัจจพลากร ผู้ร่วมถือลิขสิทธ์การประกวด พร้อม นายวรภพ สุขสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขสุทธิ์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ในนาม ทีมบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ที่ตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ 515 Victory Hall ชั้น 3 โรงแรม 515 Victory
นายอานนท์ จันทราช ประธานกองประกวด Mister International Thailand และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคทีฟ ไลฟ์สไตล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2026 นี้ กองประกวดฯ ยังมุ่งรักษามาตรฐานการประกวดให้เข้มข้นยิ่งขึ้นในทุกมิติ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘The NEW Legendary’ โดยมีไฮไลท์ของปีนี้นั่นคือ การกลับมาประกวดอีกครั้งของเหล่าตำนานผู้ที่เคยผ่านการประกวดฯ ในปี 2019 – 2025 ที่จะกลับมาทำการแข่งขันกับผู้กล้าหน้าใหม่ที่สมัครเข้ามาในปีนี้ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นความเข้มข้นที่สร้างกระแสให้กับวงการประกวดชายอย่างแน่นอน
“ในปีนี้ กองประกวดฯ ยังได้ผนึกกำลังครั้งสำคัญกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ นำโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และทีมบุรีรัมย์ ในฐานะ Co-Host City จัดกิจกรรมเก็บตัวในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม เปิดประสบการณ์ให้ผู้เข้าประกวดและแฟนๆ ได้สัมผัสเสน่ห์และอัตลักษณ์ของภาคอีสานใต้ในประเทศไทยนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการใช้เวทีประกวดเป็นกลไกขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) และร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะในเมืองน่าเที่ยวให้เติบโตในระดับโลก” นายอานนท์ กล่าว
นางสาวศิรินุช สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท. มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนเวที Mister International Thailand ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ ททท. ให้การสนับสนุนเวทีการประกวดสุภาพบุรุษอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากเล็งเห็นว่าผู้เข้าประกวดซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ สามารถทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการร่วมผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของกองประกวด ที่จะถ่ายทอดเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยว อาหาร ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากกรณีพิพาท ซึ่งส่งผลกระทบกับจังหวัดชายแดน อีกทั้งยังสร้างการรับรู้ว่า จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และมีความปลอดภัยในการเดินทาง
ด้าน นายวรภพ สุขสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขสุทธิ์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ในนาม ทีมบุรีรัมย์ กล่าวว่า ทีมบุรีรัมย์ มีโอกาสได้ร่วมสนับสนุนและเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับผู้เข้าประกวดสำหรับการทำกิจกรรมเก็บตัวตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม โดยทางทีมได้เตรียมโปรแกรมกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ไว้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าประกวด และเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่เสน่ห์ของบุรีรัมย์ให้เป็นที่รู้จักใน วงกว้างยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถสร้างความสนุกและโมเมนต์ไวรัลให้กับผู้ติดตามการประกวด MI Thailand ในปีนี้อย่างแน่นอน
ทั้งนี้ การประกวด “Mister International Thailand 2026” ได้เริ่มเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้ว โดยแบ่งเป็นส่วนผู้เคยผ่านการประกวด MI Thailand 2019 – 2025 ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายนนี้ และในส่วนผู้กล้า Newcomers จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคมนี้ โดยรวมเป็นผู้เข้าประกวด Finalist ของปีนี้ จำนวน 28 คนเท่านั้น
สำหรับ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของการประกวดได้ที่แฟนเพจ Mister International Thailand และ IG : mithailandbyactiff หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 083 309 4114 / 062 639 9794