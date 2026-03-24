"จัสติน ทิมเบอร์เลค" ถูกปล่อยคลิปเมาแล้วขับ เดินอย่างเป๋ก่อนถูกใส่กุญแจมือเข้าห้องขัง

มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องติดตัวตำรวจที่บันทึกภาพการจับกุมนักร้องชื่อดัง "จัสติน ทิมเบอร์เลค" ในข้อหาเมาแล้วขับในนิวยอร์กเมื่อปี 2024 ออกมาแล้ว
ย้อนไปเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2024 นักร้องวัย 45 ปี อดีตนักร้องนำวง NSYNC ถูกจับกุมในข้อหาเมาแล้วขับขณะกำลังขับรถกลับบ้านพักในหมู่บ้านที่แฮมป์ตันส์ในลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก
หลังจากถูกตั้งข้อหาทิมเบอร์เลคได้สารภาพผิดในข้อหาที่เบากว่าและไม่ใช่ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการจราจร คือการขับรถขณะมีอาการมึนเมา ศาลสั่งให้ทิมเบอร์เลคจ่ายค่าปรับ 500 ดอลลาร์สหรัฐ (380 ปอนด์) พร้อมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 260 ดอลลาร์สหรัฐ (200 ปอนด์) ทำงานบริการชุมชน 25 ชั่วโมง และประกาศเตือนภัยสาธารณะนอกศาล
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เจ้าตัวและทนายต่อสู้มาก็คือการเผยแพร่คลิปวิดีโอระหว่างถูกจับกุมของเจ้าหน้าที่ โดยทนายความของทิมเบอร์เลคได้โต้แย้งว่าภาพวิดีโอแสดงให้เห็นว่าเขา "อยู่ในสภาวะที่อ่อนแออย่างยิ่ง" และ "จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงและแก้ไขไม่ได้" ต่อชื่อเสียงของเขา แต่ในที่สุดผู้พิพากษาตัดสินว่าการเผยแพร่ภาพวิดีโอไม่ใช่การละเมิดความเป็นส่วนตัว และทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเผยแพร่ภาพวิดีโอโดยมีการตัดทอนบางส่วน
ภาพวิดีโอที่มีความยาวกว่า 8 ชั่วโมง แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังพูดคุยกับทิมเบอร์เลคผ่านทางหน้าต่างฝั่งคนขับ โดยกล่าวว่าเขาเห็นดาราคนดังขับรถเบี่ยงไปทางด้านซ้ายของถนนและไม่หยุดที่ป้ายหยุดรถ
คลิปวิดีโอที่ถูกตัดทอนบางส่วนยังแสดงให้เห็นทิมเบอร์เลคเดินโซเซระหว่างการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของตำรวจ และพยายามอธิบายว่าเขากำลังอยู่ระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลก
เขาปฏิเสธที่จะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ และสะดุดสองสามครั้งเมื่อถูกขอให้เดินโดยเอาปลายเท้าซ้ายนำก่อน เขาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเขารู้สึก "ประหม่านิดหน่อย"
"ว่าแต่ นี่มันเหมือนเป็นการทดสอบที่ยากมากเลยนะ" ทิมเบอร์เลคกล่าวในตอนหนึ่ง
จากวิดีโอแสดงให้เห็นว่า ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ใส่กุญแจมือให้ทิมเบอร์เลคและพาเขาไปที่เบาะหลังรถตำรวจ บุคคลที่อยู่กับทิมเบอร์เลคเดินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่และถามว่าเกิดอะไรขึ้น และในบางช่วงได้ขอร้องเจ้าหน้าที่ไม่ให้จับกุมเขาสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็พาเจ้าตัวไปที่สถานีการนำตัวนักน้องดังไปเข้าห้องขัง