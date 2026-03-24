PCCW Media ประกาศการเปิดตัวทั่วโลกของซีรีส์พรีเมียมฟอร์มยักษ์ “THE SEASON” เตรียมรับชมเดือนมิถุนายนนี้ บนแพลตฟอร์ม Viu, Hulu และ Now TV

สิ้นสุดการรอคอย! PCCW Media ประกาศการออกอากาศทั่วโลกของซีรีส์ดราม่าพรีเมียมฟอร์มยักษ์ THE SEASON ผลงานที่ร่วมผลิตกับสตูดิโอชื่อดังระดับโลกSK Global (ผู้สร้าง Crazy Rich Asians, Thai Cave Rescue, Delhi Crime) โดยซีรีส์ความยาว 6 ตอนเรื่องนี้ มีกำหนดเผยแพร่ให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับชมในเดือนมิถุนายน 2026 ผ่านแพลตฟอร์ม Viu ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาใต้ รวมถึง Hulu และ Hulu บน Disney+ ในสหรัฐอเมริกาและ Now TV ในฮ่องกง ขณะที่ Fremantle จะรับหน้าที่ดูแลการจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก De Maio Entertainment
การประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ทีมนักแสดงและทีมผู้สร้างได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในงาน Hong Kong International Film and TV Market (FILMART) 2026 ณ ฮ่องกง ซึ่งนับเป็นเวลา 1 ปีหลังจากที่ซีรีส์เรื่องนี้ถูกเปิดตัวต่ออุตสาหกรรมบันเทิงระดับนานาชาติเป็นครั้งแรก โดยนักแสดงนำอย่าง เจสซี เมย์ ลี (Jessie Mei Li), โทบี้ สตีเฟนส์ (Toby Stephens), คารีนา แลม (Karena Lam) และ คริส แปง (Chris Pang) ได้เข้าร่วมงานพร้อมกับผู้สร้างและอำนวยการผลิต ยาลุน ตู (Yalun Tu) เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการเดินทางของโปรเจกต์ตั้งแต่การประกาศสร้างจนถึงการผลิตเสร็จสมบูรณ์
สำหรับ THE SEASON เป็นซีรีส์ดราม่าการล้างแค้นที่ดำเนินเรื่องท่ามกลางบรรยากาศของสังคมชั้นสูงในฮ่องกงช่วงฤดูร้อน ซึ่งเต็มไปด้วยงานสังสรรค์บนเรือยอชต์ การแข่งม้า และงานกาล่าการกุศลสุดหรู โดยมีตระกูล Hext ครอบครัวผู้ทรงอิทธิพลแห่งแวดวงชนชั้นสูงเป็นศูนย์กลางของเรื่องราว ภายใต้ภาพลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและความสัมพันธ์ในสังคมระดับสูงนั้น กลับซ่อนเร้นไปด้วยความลับและเรื่องอื้อฉาวที่ค่อยๆ ปะทุขึ้น โดยเรื่องราวเริ่มเข้มข้นเมื่อ โคล่า (Cola) หญิงสาวหน้าใหม่ก้าวเข้าสู่วงสังคมแห่งนี้พร้อมกับความลับบางอย่าง การปรากฏตัวของเธอจุดชนวนให้เกิดความขัดแย้ง จนนำไปสู่เหตุการณ์สำคัญที่อาจสั่นคลอนโลกของชนชั้นสูงแห่งนี้
ทีมนักแสดงของซีรีส์ THE SEASON เป็นการรวมตัวของนักแสดงจากหลากหลายประเทศ นำโดย เจสซี เมย ลี (Jessie Mei Li) จาก Shadow and Bone รับบทเป็น โคล่า (Cola) ตัวละครใหม่ผู้มาเยือนที่การปรากฏตัวของเธอได้จุดชนวนเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่มีใครคาดคิด ขณะที่ โทบี้ สตีเฟนส์ (Toby Stephens) จาก Percy Jackson and the Olympians และ คารีนา แลม (Karena Lam) นักแสดงเจ้าของรางวัลม้าทองคำ (Golden Horse) 3 สมัย ร่วมรับบทนำในฐานะผู้นำตระกูล Hext ที่ทรงอิทธิพลและแข็งแกร่ง ได้แก่ คริสโตเฟอร์ เฮ็กซ์ (Christopher Hext) และ ฟิโอนา เฮ็กซ์ (Fiona Hext)
นอกจากนี้ยังเสริมทัพด้วยนักแสดงชั้นนำอีกมากมาย ได้แก่ คริส แปง (Chris Pang) จาก Crazy Rich Asians ในบท แอนดรูว์ ฟัง (Andrew Fung), เซลิน่า เจด (Celina Jade) จาก Wolf Warrior 2 ในบท แคร์รี เฉิน (Carrie Shen), จัสติน เชียน (Justin Chien) จาก The Brothers Sun ในบท เดวิด โฮ (David Ho), อีวอนน์ แชปแมน (Yvonne Chapman) จาก Avatar: The Last Airbender ในบท แมเดลีน หว่อง (Madeline Wong), โคกิ (Kōki) เจ้าของรางวัล Rising Star of Asia Award 2025 ในบท อลิสัน เฮ็กซ์ (Alison Hext) และ อีแจยุน (Lee Jae-yoon) จาก Physical 100 Season 2 ในบท จอน คิม (Jon Kim) ซึ่งทั้งหมดร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวของตัวละครจากหลากหลายภูมิหลังที่เข้ามาเกี่ยวพันกันในโลกของซีรีส์เรื่องนี้อย่างน่าค้นหา
โดยซีรีส์เรื่องนี้สร้างสรรค์และอำนวยการผลิตโดยยาลุน ตู (Yalun Tu) ผู้เคยมีผลงานในซีรีส์ NCIS: Hawaii รวมถึงโปรเจกต์กับ Amazon Japan และ HBO Asia โดยมี มาเรียลี ริวาส (Marialy Rivas) ผู้กำกับที่เคยฝากผลงานใน The Jetty และ Perry Mason รับหน้าที่ผู้กำกับหลักและผู้อำนวยการผลิต ขณะที่ฝั่ง PCCW Media มี เจนิส ลี (Janice Lee) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PCCW Media Group และ Viu และ อกาธา โล (Agatha Lo) ร่วมเป็นผู้อำนวยการผลิต ส่วนฝั่ง SK Global มี โคลอี้ แดน (Chloe Dan), แมตต์ อารากาชิ (Matt Aragachi) และ ดีแลน ทาราซอน (Dylan Tarason) ร่วมเป็นผู้อำนวยการผลิต
เจนิส ลี กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำ THE SEASON ไปสู่สายตาของผู้ชมทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มของ Viu, Hulu, Now TV และแพลตฟอร์มอื่นๆ ในเดือนมิถุนายนนี้ ซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของการไถ่บาปและการเดินทางของตัวละครที่ผู้ชมทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ ท่ามกลางฉากหลังของมหานครฮ่องกงที่เต็มไปด้วยพลังและเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ SK Global และพันธมิตรแพลตฟอร์มต่างๆ ในการนำเสนอซีรีส์เรื่องนี้สู่ผู้ชมทั่วโลก”