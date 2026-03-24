นางสาวไทยกาฬสินธุ์ ยอมอายแฉหมอดู! หลอกไล่ผี - เช่าปั้นเหน่ง 7 แสน ของขลังอีกเพียบ สูญเงินกว่า 2.6 ล้าน คู่กรณีโต้กลับ

“เนเน่” นางสาวไทยกาฬสินธุ์ ร้องสื่อ ถูกหมอดูหนุ่มวัย 24 อ้างพลังถอดจิตหลอกทำพิธีสารพัด ทั้งเช่าปั้นเหน่งราคา 7 แสน และของขลังอีกเพียบ สูญเงินรวมกว่า 2.6 ล้านบาท ยอมอายเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนสังคม หมอดูโฟนอินโต้กลับ พร้อมสู้ในศาล
รายการโหนกระแส วันที่ 23 มี.ค.69 ดำเนินรายการโดย "หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย" ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ทางช่อง 3 กดหมาย เลข 33 สัมภาษณ์ เนเน่ นางสาวไทยกาฬสินธุ์ปี 69 ผู้เสียหาย มาพร้อม เฮียเปี๊ยก ช่วยด้วย และ ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู
อายุเท่าไหร่?
เนเน่ : 23 ค่ะ
อยู่กาฬสินธุ์เลย เรื่องเกิดอะไรขึ้น?
เนเน่ : ช่วงนั้นเราเพิ่งเรียนจบ ยังเขว ไม่มีงานทำ ยังไม่ได้เป็นนางสาวไทย เรื่องเกิดเดือนก.พ.ปี 68 เป็นช่วงเราเรียนจบ หางานทำแล้วเครียด ว่าจะไปทิศทางไหนดี ประจวบเหมาะเราเลิกกับแฟนคนเก่า คบกัน 4 ปีเต็ม จากนั้นเราไม่รู้จะปรึกษาใคร ไม่มีใครคุยด้วย จนเพื่อนคนนึงแนะนำให้เรารู้จักอาจารย์คง สามารถอดจิตได้ เป็นอาจารย์ของจริงเลย แนะนำ เขาบอกไปแอบดูคนอื่นมาแล้วด้วยเป็นของจริง เคยแอบดูตอนคนมีอะไรกัน ถอดจิตไปดู เพื่อนหนูเสริมว่าเรื่องจริง เขาสามารถอธิบายได้
อาจารย์คง สามารถถอดจิตไปนั่งข้างเตียงดูคนมีอะไรกัน แล้วทำเพื่ออะไร?
เนเน่ : เขาบอกหนูแบบนั้น อยากให้หนูเชื่อว่าเขาทำได้จริงๆ
การันตีว่าถอดจิตจริงๆ?
เนเน่ : ใช่ค่ะ เพื่อนคนนี้สนิทกันตั้งแต่มัธยม เป็นเพื่อนกัน 7-8 ปี
เลิกคบไปหรือยังเพื่อนคนนี้?
เนเน่ : ไม่ได้ติดต่อกันแล้วค่ะ
เขาบอกถอดจิตไปดูใคร?
เนเน่ : เขาบอกว่าไปดูเพื่อนของเขา เหมือนฝ่ายหญิงอยากให้อาจารย์คงไปดูว่าผู้ชายคนนี้ไปทำอะไรนอกเหนือจากมีอะไรกันหรือเปล่า ตบทรัพย์ด้วยหรือเปล่า ถอดจิตไปดูหน่อยว่าผู้ชายเป็นยังไง เขาก็ถอดจิตไปดูข้างเตียงเลย จากนั้นเขาเลยมีภาพแคปแชตมาให้ดูว่า สส.เบอร์ต้นๆ ของประเทศไทย ก็มาอยู่สำนักเขา คนดังๆ 100 ล้าน ดาราก็สำเร็จลุล่วง เขามีแชตให้หนูดูเลย ระหว่างคุยกัน เหมือนทักมารีวิวว่าแม่นมาก สำเร็จแล้ว ได้เป็นแฟนดาราคนนั้นแล้ว
คุณเชื่อแค่นี้เลยเหรอ?
เนเน่ : เราเชื่อเพราะมีเพื่อนที่เราสนิทด้วยคอนเฟิร์ม ประจวบเหมาะกับจิตใจเราอ่อนแอ เราคว้าอะไรได้ก็คว้าไว้ก่อน เพราะเราไม่รู้จะไปพึ่งใคร เขาบอกว่าเขาสามารถแก้ปัญหาในสิ่งที่เรากำลังเจออยู่ได้ เหมือนเขายื่นมือมาช่วย ถ้าเขาไม่ช่วยหนู หนูจะกลายเป็นโฮมเลสนะ ตอนคุยกันเราคุยเฟซทูเฟซ เพื่อนคนนั้นยกหูโทรหาอาจารย์ บอกว่ามีคนอยากลองของ เขาบอกว่ายังดูไม่ได้ ต้องจ่ายเงินค่าดูก่อน ตลอดชีพอยู่ที่ 3,599 บาท
เป็นโปรโมชั่น?
เนเน่ : ใช่ค่ะ แต่สักพักผ่านไปเดือนนึง เขาบอกถึงเวลาต้องจ่ายค่าดูดวงเพิ่มแล้ว
ดูครั้งแรก ต้องจ่ายค่าแรกเข้า ดูตลอดชีวิต 3.5 พัน จ่ายมั้ย?
เนเน่ : จ่ายค่ะ หลังจากนั้นคุยเสร็จแล้วเขาก็ทักว่ามองไม่เห็นพื้นดวง เหมือนมีอะไรบางอย่างเป็นหมอกสีเทาคลุมตัวเราไว้อยู่ เกี่ยวกับที่บ้านเรานะ พ่อเสียแล้วใช่มั้ย พ่อเราไปเอาของไม่ดีเข้าบ้านมา ประมาณนี้ค่ะ
ตอนนั้นแค่คุยโทรศัพท์ เขาจะช่วย?
เนเน่ : ใช่ค่ะ บอกจ่ายค่าเบี้ยแก้มาก่อน 5 พันบาท เขาเอาไปทำพิธี
ซื้อมั้ย?
เนเน่ : ต้องจ่ายค่ะ เขาบอกมันสำคัญ ช่วยทั้งครอบครัวเราได้ จากนั้นเขาบอกว่าต้องหาวันทำฤกษ์นะ ทำพิธี เอาตะกรุดไปป้องกันก่อน ตอนนี้ผีที่บ้านรู้ตัวแล้วว่าอาจารย์จะไปช่วย อาจารย์บอกว่าถ้าเราดวงดี หรืออยู่ในช่วงที่ดี แผ่นทองจะเป็นสีทอง ถ้าช่วงไหนมีผีมา หรือดวงตก แผ่นทองจะสีคล้ำค่ะ
ตะกรุดราคาเท่าไหร่?
เนเน่ : 9,999 บาท
ตอนได้มาสีอะไร?
เนเน่ : สีนี้เลยค่ะ ตั้งแต่ได้มาสีไม่เคยเปลี่ยนค่ะ เขาส่งมาให้ บอกว่าต้องรีบแล้ว ผีที่บ้านรู้ตัวแล้ว
นี่ดอกแรก โดนเรื่องควันดำคลุมตัว ผีที่บ้านรู้ตัว โดนดอกนี้ไปก่อน จากนั้นเขาว่ายังไง?
เนเน่ : เขาก็บอกว่าจะไปทำพิธีที่บ้านให้ ทุกอย่างต้องเสร็จก่อน 6 โมงเช้า เขาจะไม่คิดค่าเดินทางเลย เสร็จสิ้นทั้งหมดคิด 5 หมื่นบาท ฟรีค่าเดินทาง เขาขับรถมาเลยจากกรุงเทพฯ
จ่าย 5 หมื่นมาจัดการผีถึงบ้าน?
เนเน่ : ใช่ เขาเอาไปปล่อยที่วัด ถ่ายรูปเสร็จสรรพเรียบร้อย แต่ไม่จบเท่านั้นค่ะ
5 หมื่นทำมั้ย?
เนเน่ : ทำค่ะ ตอนเรียนป.ตรีหนูทำอีคอมเมิร์ซแล้วประสบความสำเร็จ เลยมีเงินอยู่บ้างค่ะ เขาบอกช่วยทั้งครอบครัว ไม่ใช่แค่เรา
ทำไมถึงเชื่อ?
เนเน่ : เป็นช่วงที่เราไม่รู้จะปรึกษาใคร ไม่อยากเอาความทุกข์ไปให้คุณแม่ด้วยค่ะ
ปกติเชื่อเรื่องพวกนี้?
เนเน่ : ไม่ได้เชื่อเลยค่ะ ไม่เคยเชื่อเลยค่ะ
ต้องมีอะไรคลิก มีเหรอ ไม่งั้นไม่เชื่ออย่างนี้หรอก?
เนเน่ : เริ่มแรกเขาไม่ได้เริ่มจากการขายของก่อน แต่เขาเริ่มจากรับฟังปัญหาเรา 3-4 ชม. นั่งฟังหนูไม่มีบ่นเลย
ปัญหาชีวิต บ่นถึง 4 ชม.เลยเหรอ?
เนเน่ : ใช่ค่ะ ปัญหารุมเร้ามากเลยตอนนั้น แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ เขาเริ่มจากรับฟังเรา พอถึงบ้านเรา เขาทำพิธีเสร็จเรียบร้อย เขาบอกว่าเนเน่ 5 หมื่นเอาไม่อยู่นะ พลังงานใหญ่มาก ไม่รู้จะเอาของกลับกรุงเทพฯ ยังไง เขาอาจโดนรถคว่ำก็ได้ เขาขอคิด 1 แสนบาท ก็เพิ่มอีก 5 หมื่นเป็น 1 แสน เขาบอกไม่ได้มีผีตัวเดียว มีเกาะตามฝ้า เพดาน ผนัง ตามมุมห้อง เขาบอกว่าเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เขาเสียชีวิตเช่นเดียวกัน
จ่ายมั้ย?
เนเน่ : เขาจับผีเรียบร้อยแล้ว ใส่ผ้ายันต์สีแดงสวดมนต์ ตอนเอากลับ เอากลับไม่ไหว รถเขาหนักมาก ขับกลับไม่ได้ ในเมื่อเขาทำไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้ถามเราด้วยว่าจ่ายเพิ่มได้มั้ย เขามัดมือชกเราเลย ยังไงก็ต้องจ่าย เพราะพิธีไล่ของไม่ดีออกจากบ้าน เขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผีหรือจิ้งจก อยู่ตามฝาผนังบ้าน?
เนเน่ : เขาบอกว่าตอนเดินขึ้นบ้านอย่าเงยมองเพดานนะ เดี๋ยวเห็น
จ่ายไป 1 แสนค่าจับผี จ่าย 9,999 ค่าตะกรุด มี 5 พันค่าเบี้ยแก้ ค่าแรกเข้าอีก 3 พัน จ่ายไปชุดแรก?
เนเน่ : ยังไม่หมดค่ะ
เสียเงินไป 2.6 ล้าน ได้แมวจากอาจารย์คง?
เนเน่ : อาจารย์คงบอกว่าถูกต้องตามหลักคำโบราณของไทย ที่จะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้น เพราะแมวตัวนี้แม่เขาเสีย แมวตัวนี้อยู่ในท้องแม่ เกิดมาขาหัก หางกุด
ตรงตามตำรา แมวหางกุด ขาหัก แม่ตายตั้งแต่อยู่ในท้อง แต่มันรอด อยู่กับหนูแล้ว ตัวนี้เท่าไหร่?
เนเน่ : 33,333 บาท
เอามาอยู่แล้วทำให้ดวงดีขึ้น ได้นางงามเพราะแมว?
เนเน่ : ไม่น่าใช่ค่ะ (หัวเราะ) เขาตั้งชื่อให้แล้วว่าสีหมอก
เขามีถ่ายให้ดูว่าเอาผีไปปล่อยวัด?
เนเน่ : เขาบอกว่าตอนนี้หมอกสีเทาที่คลุมตัวเราหายแล้ว สามารถดูพื้นดวงเราได้แล้ว
วิธีการขั้นต่อไป เป็นยังไง?
เนเน่ : เขาบอกว่าเราสามารถกลับไปหาคนเก่าได้ ดวงเรายังไม่ขาด หน้าที่การงานเราจะดีขึ้นเรื่อยๆ
ประเด็นหลักสำคัญคือหนูอยากให้แฟนเก่ากลับมา?
เนเน่ : ไมใช่ค่ะ เป็นปัจจัยหลายอย่างรวมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน ที่หนูกำลังเคว้งอยู่ ประจวบเหมาะเขาบอกว่าเอากลับมาได้ ไล่ของไม่ดีออกจากตัวได้
ทำไมเลิกแฟน?
เนเน่ : เหมือนตลอดเวลา 4 ปีที่คบกับแฟน เราไม่เคยเที่ยวกลางคืนเลย เราตั้งใจเรียน โฟกัสกับการเรียน พอเราไปเที่ยวมีคนเข้ามาหา มาจีบเรา เราเลยเกิดการทะเลาะเกิดขึ้น
ไม่ได้เรียกมือที่สาม หมายความว่าหนูคบกับแฟนไม่เคยเที่ยว พอวันนึงได้ไปเที่ยว มีคนมาจีบ ก็รู้สึกเป็นอีกโลกที่เราไม่เคยเจอ ใจแตกใช่มั้ย?
เนเน่ : ใช่ค่ะ
สนุกกับแสงสีตอนนั้น?
เนเน่ : ใช่ค่ะ ไม่เคยเที่ยวเลย ก็เลยลองเปิดโลกดู แฟนไม่อยากให้เที่ยว ก็บอกให้เลิกคบเพื่อนที่พาไปเที่ยว แต่เราก็ยังสู้ว่าเพื่อนคนนี้แหละเพื่อนสนิทเราจริงๆ
เพื่อนที่พาเราไปหาอาจารย์หรือเปล่า?
เนเน่ : ใช่ค่ะ
ทนายสายหยุด : เวรกรรม
เนเน่ : แฟนบอกให้เลิกคบเลย แต่เราไม่ได้เชื่อ
ทนายสายหยุด : ตั้งแต่น้องไปคบกับอาจารย์ เพื่อนมีเงินซื้อบ้านซื้อช่อง
จริงหรือเปล่า?
เนเน่ : ตอนนี้เห็นอาจารย์และเพื่อนมีบ้านที่กรุงเทพฯ แล้ว
พอถึงเรื่องแฟนเขาบอกยังไง?
เนเน่ : ให้เราไปทางสวดมนต์ทำบุญไหว้พระทุกเช้า บริจาคของ เราก็ทำไปเรื่อยๆ ค่ะ สักพักเขาโทรมาบอกว่า ตอนนี้สายขาวไม่ทันแล้วนะ แฟนเธอมีแฟนใหม่ถึง 2 คนเลย หนูก็ถามว่ามีทางไหนที่ช่วยให้เขากลับมาเร็วกว่านี้ได้มั้ย เขาบอกมีวิธีนึงจะกล้าหรือเปล่า เป็นการเช่าน้ำมันพรายมา เขาบอกว่าแต้มที่ตัวแล้วติดแหง็กเลย ครั้งเดียวพอ เขาเอาเคสสตัสดี้มาให้ดูด้วยว่า มีแฟนคลับไปทำกับศิลปินดาราดังแล้วตอนนี้เป็นแฟนกันแล้วด้วย เขาบอกว่าอันนี้อยู่ที่ราคา 180,000 บาท มีมากมายหลายร้อยชีวิตอยู่ในนี้
เดี๋ยวส่งให้หมอปลาดูหน่อย เชื่อมั้ยหมอปลาเอาตีนเหยียบเลย เคยเห็นมาแล้ว ตีนเหยียบแล้วโยนเข้ากองไฟเลย นี่แสนแปด แล้วยังไงต่อ?
เนเน่ : เขาให้สวดมนต์เป็นคาถาของเขา หลังจากนั้นเขาบอกไม่ได้แล้ว สารน้ำมันพรายพัง ฤทธิ์อ่อนลง เขาเลยเอาอย่างอื่นให้เพื่อจะแรงขึ้นด้วย
180,000 ตกลงซื้อ?
เนเน่ : ค่ะ เขามีเรฟฯ มาให้ดูว่าเขาทำสำเร็จทุกคน เราไม่เคยใช้เลยค่ะ เขาบอกให้เอาไปแตะคนที่เราอยากได้
หนูลองแตะพี่หน่อย อยากทดสอบ อยากรู้จะหลงหรือเปล่า เอามาเตะพี่สิ แล้วยังไงต่อ?
เนเน่ : หลังจากนั้นเขาบอกว่าพื้นดวงหนูที่เขาดูให้อีกรอบ ดวงเราบูชาของที่เลเวลถัดไป เหมือนเล่นเกม ต้องอัปเกรดพื้นดวงเพื่อมีบุญถึงขั้นที่สูง เขาเลยบอกว่าค่าอัปเกรดน่าจะประมาณ 2 แสนบาท
มันใช้วิธีในเกมมาใช้กับเรา?
เนเน่ : พอจ่าย 2 แสนเสร็จเขาให้เราส่งแว่นตาของเราที่ใช้ไป หลังจากนั้นวันต่อมา เขาถามว่าแว่นตามาหรือยัง เราบอกลืมส่ง ก็บอกว่าไม่ได้ งั้นคิดเพิ่ม 3 หมื่น ค่าอาจารย์ดึงพลังจิตออกมาทำพิธีให้เรา เขาบอกลดให้แล้ว
ฟังแล้วปวดหัวเลย?
เฮียเปี๊ยก : เจอปั้นเหน่งแม่นาค 7 แสน จะปวดหัวกว่านี้
บ้าน่า นอกจากสีหมอก มีปั้นเหน่งอีก ปั้นเหน่งแพงกว่าสีหมอกอีกเหรอ?
เนเน่ : ที่สุดแล้วค่ะ
จากนั้นยังไง?
เนเน่ : ทุกครั้งที่มีคนเข้ามาจีบเรา เราจะเล่าให้อาจารย์ฟังตลอด เพราะเริ่มต้นเขาเป็นคนที่รับฟังเรารู้เรื่องเราทุกเรื่อง เวลาเขาทักอะไรทำไมรู้ เข้าใจเราจัง เราเลยมีความสนิทใจ เล่าให้ฟังว่าคนนี้ๆ มาจีบ เขาก็บอกเฮ้ย ไม่ได้ คนนี้เป็นคู่กรรม ต้องตัดกรรม 1 แสนบาท
ทนายสายหยุด : เวรกรรม มีคนมาจีบก็เสียเงิน
เนเน่ : หนูบอกไม่ทำได้มั้ย เดี๋ยวหนูตัดด้วยตัวหนูเอง ถ้าเลิกคุยก็จบ เขาบอกไม่ได้ ผู้ชายคนนี้จะตามเข้ามาในชีวิตเราและจะมีผลที่ทำให้ชีวิตเราไม่ดี แม้กระทั่งหน้าที่การงาน ความรัก
ตัดกรรมกับผู้ชายมาจีบ?
เนเน่ : ค่ะ มีกี่คนก็ตัด 1 แสน มียิบย่อยหลักหมื่นก็มี หนูบอกไม่จ่ายได้มั้ย เขาบอกมันจำเป็นต้องทำ หนูบอกหนูจะตัดเอง
แล้วไปเล่าให้เขาฟังทำไม?
เนเน่ : หนูไม่คิดว่าเรื่องแค่นี้จะเก็บเป็นเงิน 1 แสน ไม่ว่าเราคุยกับใครเราสามารถตัดได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องทำพิธี แต่เขาไม่ยอม เขาบอกถ้าไม่ทำตรงนี้ จะไม่ดำเนินการอะไรให้อีก
ขอโทษจริงๆ ถามคำถามนี้ อย่าโกรธนะ สิ่งที่เกิดกับหนู การที่ออกมาเล่าไม่กลัวเสียชื่อนางสาวไทยเหรอ?
เนเน่ : กลัวค่ะ แต่ถ้าหนูไม่ออกมาคนที่ได้ประโยชน์คือมิจฉาชีพ หนูมองว่าหน้าที่ของนางสาวไทยกาฬสินธุ์คือทำประโยชน์ให้สังคม เรื่องนี้เป็นประโยชน์ให้สังคม อย่างน้อยพอเขาเปิดเผยเขาก็ไม่ทำผิดอย่างนี้กับใครอีก ส่วนเรื่องเงิน 2.6 ล้าน ถ้าหนูได้เงินคืนแล้วเขาไปทำแบบนี้กับคนอื่นต่อ ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกัน หนูเลยอยากให้เป็นอุทาหรณ์ในเรื่องของหนู แม้วันนี้หนูได้ช่วย 1 คน หนูก็คุ้มแล้วที่มาออกรายการ เพราะหนูพอจะรู้ว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์อาจบอกว่าหนูเป็นคนโง่ งมงาย หนูยอมรับการตัดสินใจค่ะ
อย่าไปเบลมเธอนะ เธอยินดีมาออกเพื่อช่วยคนอื่นต่อไป ถ้าโดนแบบนี้อย่าไปเชื่อนะ เธอโดนมาแล้ว จากนั้นหนูต้องมานั่งตัดกรรมกับผู้ชายที่มาจีบ ทีละแสน ทีละหลายหมื่นก็ยอมจ่าย แฟนเก่าหนูยังไม่กลับมาเลย ต้องทำยังไง?
เนเน่ : เขาบอกว่าต้องทำให้พิธีแรงขึ้น ไม่ให้คนอื่นรับรู้ในเรื่องที่เราทำ เขาเลยเสนอพระปิดตามาให้ 3 องค์ องค์ละ 6-7 หมื่น มีองค์ใหญ่อีก 1 แสนบาท ตรงนี้น่าจะเกือบๆ 3 แสนแล้ว เขาบอกว่าทำจากกระดูกคอคนตาย ส่วนผ้ายันต์ช่วยเรื่องหน้าที่การงาน 5 หมื่นบาทค่ะ เขาบอกเอาไปบูชาการเงิน เพื่อที่จะได้หาเงินในอาชีพที่เราทำ
หนักสุดคือเรื่องอะไร?
เนเน่ : หนูมีนาฬิกาปาเต็กฯ ถึงขั้นต้องเอาไปขาย เพื่อเอามาซื้อเครื่องราง เป็นปั้นเหน่งค่ะ
ยังไงต่อ?
เนเน่ : หลังจากนั้นพอมีอะไรเข้ามากระทบชีวิตเรานิดๆ หน่อยๆ เขาเรียกเก็บเงินเราหมดเลย ล่าสุดที่หนักสุดช่วงนั้นหนูหาเงินได้เยอะ ก็เอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียว เขาบอกทำผิดครูนะต้องธรณีศาล ไม่ได้เอาเงินมามูของต่อ เขาบอกว่ามีเงินให้ใช้อีกตั้งเยอะ ทำไมไม่เก็บเปรี้ยวไว้กินหวาน จะไปเรียนต่อป.โททำไม เขาเลยไม่ให้หนูเรียนต่อด้วย หนูเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายค่าเทอมป.โทด้วย
เขาเป็นอาจารย์หรือเป็นผัวหนู?
เนเน่ : เขาบอกว่าอยากให้มูเสร็จเรียบร้อยก่อน เขาบอกผิดธรณีศาล ต้องจ่าย 8 แสน เพราะมันวุ่นวายมาก แต่เนเน่โชคดีนะที่อาจารย์ยังเอ็นดู เลยลดให้เหลือ 3 แสน
จ่ายมั้ย?
เนเน่ : ไม่ได้จ่ายค่ะ เขาบอกว่าถ้าไม่จ่าย เคยมีเคสผิดครู ผิดธรณีศาล เดินออกไปจากสำนักโดนรถสิบล้อชนตายเลย หนูบอกว่าถ้าหนูผิดครูครั้งที่สองก็ขอให้หนูตายเลยค่ะ เขาบอกว่าจะบ้าเหรอ ชีวิตเธอใครจะมาอยากได้ขนาดนั้น เขาเป็นคนใหญ่คนโตตอนไม่ตายเขาจะมาเอาชีวิตเธอทำไม เขาจะลดค่าพลังต่างๆ เหลือแค่ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เหมือนดึงพลังงานกลับคืนมา
แมวมาไง?
เนเน่ : แมวมาตอนเขาบอกว่าจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้น ไม่ได้เกี่ยวกับแฟนเก่าค่ะ
ตอนนี้เล่าสะเปะสะปะไปหมดแล้ว เพราะอะไร?
เนเน่ : ดีเทลมันเยอะมากค่ะ ต้องมีเวลาฟังหนู 3 วัน (หัวเราะ)
เอาเรื่องแฟนให้จบก่อน ค่อยไปเรื่องอื่น เรื่องแฟนตกลงยังไง?
เนเน่ : ไม่ได้ใช้น้ำมันพรายเลย จบลงตรงที่เขาบอกต้องจ่ายค่าธรณีศาลที่เราผิดครูมาก่อน เขาถึงทำสเต็ปต่อไปได้ ให้จ่ายตรงนี้ชีวิตจะได้ปลดล็อก เราก็ไม่ได้จ่าย จากนั้นเขาบอกถ้าไม่มีเงินมาจ่าย 3 แสน เอาเซ็ตหน้าที่การงานไปด้วย เพื่อไปหาเงินมาจ่ายเขา 3 แสนบาทตรงนี้
เรื่องแฟนจบแล้ว ไม่เอาแล้วแฟน แต่เขาหลอกเรื่องอื่นต่อ เรื่องอะไร?
เนเน่ : เรื่องงานให้เราหาเงินได้มากขึ้น จะได้เอาเงินมาจ่ายค่าต้องธรณีศาล 3 แสน จะได้ไปสเต็ปถัดไปค่ะ
แมวมายังไง?
เนเน่ : มาตอนเขาบอกว่าชีวิตช่วงนี้เราไม่ดีเลย เราต้องเอาแมวไปดูแล เขาจะทำให้ชีวิตเราดี
เพราะแมวถูกต้องตามตำรา แม่มันตายตอนมันอยู่ในท้อง มันรอดมาได้ พอคลอดหางกุด ขาเป๋ ตรงตำรา?
เนเน่ : ค่ะ เขาเอามาเสริมดวงเราให้ราบรื่น ตัวมาแบบนี้เลยค่ะ
เอามั้ย?
เนเน่ : หนูบอกว่าไม่มีเงินถึง 3 หมื่นแล้วค่ะ เขาบอกว่าไม่เป็นไร เอาไปก่อนค่อยจ่าย
เอามั้ย?
เนเน่ : เอาค่ะ ตอนนี้อยู่กับหนูค่ะ เขาขับรถมาส่งจากกรุงเทพฯ เลย
เฮียเปี๊ยก : ดูแล้วเป็นแมวบ้านธรรมดานี่แหละ
ขาเป๋จริงมั้ย?
เนเน่ : จริงค่ะ ทุกวันนี้เดินปกติ วิ่งปกติ ตอนที่ดูในรูปเขาบอกขาเป๋ แต่พอมาจริง เขาวิ่งปกติ หนูบอกเขาแล้ว เขาบอกว่าตัวนี้เดินไม่ค่อยได้ หนูก็ไม่เข้าใจ ส่วนหางกุดค่ะ
เราทำเรื่องอะไรอยู่ เฮียเปี๊ยกช่วยด้วย?
เฮียเปี๊ยก : (หัวเราะ)
ปั้นเหน่งมายังไง?
เนเน่ : เขาให้ซื้ออันที่สอง ช่วยเรื่องหน้าที่การงานของเรา ตอนนั้นเราหมดตัวแล้วจริงๆ เราไม่มีเงิน เขาเลยออฟเฟอร์ให้เราก่อน ยืมเงินเขาก่อนมั้ย 3 แสน โดยไม่มีสัญญาอะไร เราก็โอเคได้ ถ้าคุณสมัครใจเรายืมเงินคุณ
เขาเสนอปั้นเหน่งยังไง?
เนเน่ : เขาบอกช่วยเรื่องหน้าที่การงานที่เราทำอยู่ เนเน่ทำฟรีแลนซ์ เอ็มซี พริตตี้ เขาบอกจะทำให้เรามีงานมากขึ้น ผู้ใหญ่เมตตา รักและเอ็นดู เป็นเรื่องเสน่ห์ด้วย ให้ครอบคลุมทั้งหมดเลย ที่เขาจารมาเป็นชื่อเราภาษาเขมรเลย เป็นลิมิเต็มสำหรับเราเลย 330,000 บาท ซื้ออันเดียวก่อนค่ะ
เฮียเปี๊ยก : มีรูปอีงั่ง อันนี้อันแรก
เนเน่ : เราก็เหมือนจะคืนเงินเขา เราเอารถเราไปเข้าไฟแนนซ์ เอาเงินคืนเขา 170,000 บาท
เฮียเปี๊ยก : ทำไมต้องบูชาอันที่สอง
เนเน่ : เขาบอกว่ามันมาเป็นเซ็ตตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะ แค่เขาทยอยส่งมา
7 แสนคืออะไร?
เนเน่ : อันแรกที่เขาบอกว่าให้แฟนเก่ากลับมา อยู่รวมกันในนี้หมดเลย แค่ไม่ส่งมาให้ เขากำลังหาของอยู่ ต่อไปคือหน้าที่การงานของเรา เขาใช้วิธีทยอยส่งมาให้
ปั้นเหน่งทั้งหมดเท่าไหร่?
เนเน่ : 7 แสนบาทค่ะ อันละ 330,000 บาท สองอันรวม 7 แสน
กะโหลกจริงมั้ย?
เนเน่ : เดี๋ยวจะเอาไปพิสูจน์ค่ะ
สองอัน 7 แสน ไม่น่าใช่กะโหลกคน มีผ้ายันต์อะไรอีก?
เฮียเปี๊ยก : ผ้าเตี่ยวเด็กโบราณ
เนเน่ : เขาบอกเป็นของเด็กคนนี้ค่ะ เขาเอามาทำเป็นตะกรุดค่ะ
ตะปิ้งที่เด็กใส่อยู่ในอดีต เขาเอามาส่วนนึงหมุนม้วนให้เป็นตะกรุด เท่าไหร่?
เนเน่ : น่าจะเกือบๆ แสน จำไม่ได้เหมือนกันค่ะ เขาบอกว่าช่วยเรื่องอำนาจบารมี เวลาไปเจองานใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะ เขาบอกว่าไม่ให้พกค่ะ ของจะตามเราอยู่แล้ว ทุกอย่างที่บูชาห้ามบอกใครเด็ดขาด ไม่ให้พาเพื่อนมาที่ห้อง ถ้ามีเซฟให้เก็บไว้ในเซฟ
ทนายสายหยุด : ไม่ให้บอกเพราะเดี๋ยวเพื่อนจะเตือนว่าโดนหลอกแล้ว
เบ็ดเสร็จจ่ายไปเท่าไหร่?
เนเน่ : 2.6 ล้านบาทค่ะ สเตทเมนต์โอนเข้าเขาคนเดียวเลย ในระหว่าง 10 เดือน
ทนายสายหยุด : คุยกับอาจารย์คงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
เนเน่ : เมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะ
เฮียเปี๊ยก : เราให้โทรไป เพราะอยากรู้ว่าจะเคลียร์ยังไง เขาบอกให้ไปเจอกันที่ศาล เขาไม่คุย
อยู่ในสายกับ “อาจารย์คง” มันเกิดอะไรขึ้น ไปหลอกเขาจริงหรือเปล่า?
อาจารย์คง : จะชี้แจงทีละประเด็นนะครับ คำพูดเขาไม่ตรงและย้อนแย้งไปมากพอสมควร เรื่องแรก เรื่องบ้านเขา ที่เขาบอกว่าโทรมาปรึกษา อันนี้ไม่จริงนะครับ โทรมาครั้งแรกเขาขอดูเลย เรื่องบ้านเขาเป็นคนเล่าให้ผมฟังก่อนเอง และต้องการให้ผมไปช่วยดู จัดการที่บ้านให้หน่อย เขาถ่ายทุกอย่างให้ผมดูสารพัด พอไปที่บ้านปุ๊บ ทำไมของมันมีมากกว่าที่คุณส่งมาล่ะ
ของคืออะไร?
อาจารย์คง : เขาบอกว่าไม่รู้ของอันนี้ดีหรือไม่ดี ก็ถ่ายให้ผมดู ผมก็ส่งให้อาจารย์ที่ผมเรียนด้วย พี่ที่ปรึกษาให้เขาดูให้ แล้วผมก็โทรคุยกับเขาก่อนประมาณนี้ๆ คุณโอเคมั้ย แจ้งรายละเอียดก่อนทุกอย่าง ไม่เคยบังคับ ไม่เคยมัดมือชก
อาจารย์คิดเงินเขาแสนนึงเลยเหรอ?
อาจารย์คง : โอ้ ไม่น่าใช่นะครับ เพราะผมแจ้งรายละเอียดไปก่อน อันไหนที่คุณไม่โอเค นอกเหนือคุณจะจ่ายไม่จ่ายก็ได้ มีแชต มีหลักฐานที่ผมอยากไปสู้ในชั้นศาลมากกว่า ผมอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าอะไรเป็นอะไร
จะสู้มุมไหน?
อาจารย์คง : มุมเขาเป็นคนเข้ามาหาผม จ้างผมทำ ผมก็ทำตามนั้นครับ เขามาว่าจ้างครับ
แล้วที่เสนอขายของเขา ปั้นเหน่ง 7 แสน?
อาจารย์คง : อันดับแรก เขาเล่ามั้ยว่าทำไมตัวเองถึงมา เขาเล่าไม่หมดครับ ปัญหาไม่ได้มีแค่นั้นครับ
ปัญหาคืออะไร?
อาจารย์คง : ผมไม่อยากเล่าเรื่องส่วนตัวของเขา
เนเน่ : เล่าได้ค่ะ
อาจารย์คง : เขามีปัญหากับคนโน้นคนนี้ ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะมันปีกว่าๆ แล้ว เรื่องแฟนเก่าเขา ผมไม่รู้เป็นแฟนเก่าหรือเปล่า เขาเล่าไม่หมดว่ามีลับลมคมในอะไรกันอีก ที่เขาไม่สามารถเปิดเผยได้
เนเน่ : หนูเปิดเผยได้ค่ะ
ปั้นเหน่ง อาจารย์เอามาจากไหน?
อาจารย์คง : ทุกอย่างก่อนซื้อก่อนขายกัน ผมส่งรายละเอียดอธิบายทั้งหมดให้เขาดูก่อน ให้เขาตัดสินใจซื้อตลอดครับ ผมไม่ได้ทำกับเขาอย่างเดียว กับคนอื่นผมก็ทำเป็นแพทเทิร์นนี้ทั้งหมดครับ มีพยานด้วย ที่เป็นเพื่อนเขา หรือลูกค้าคนอื่นที่มาซื้อ ทุกครั้งที่เขาซื้อ เขากลับมารีวิวเสมอว่าดีครับ
พระอะไรต่างๆ นานา น้ำมันพรายแสนแปด เอามาจากไหน?
อาจารย์คง : เป็นการไปหาของ ผมเป็นคนกลางมากกว่า
เนเน่ : เขาบอกเขาหาด้วยตัวเองเลย
อาจารย์คง : ผมไม่เคยพูดว่าผมหาด้วยตัวเองนะครับ อย่างแรก หนึ่งทุกครั้งที่มีการซื้อการขาย ผมแคปแชตกับอาจารย์ผมให้เขาดูก่อนตลอดว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งที่ผมไปหาด้วยตัวเองคือหนึ่งผมไปรับของเอง สองผมไปส่งของด้วยตัวเอง และให้เขาดูต่อหน้าว่าเป็นแบบนี้ๆ นะโอเคมั้ย รอบสุดท้ายผมส่งไปรษณีย์ไปอย่างเดียว
เงินต่างๆ ที่ได้จากเขาไป รวมมูลค่า 2.6 ล้าน โอนเข้าบัญชีอาจารย์ อาจารย์ยอมรับใช่มั้ย?
อาจารย์คง : จำนวนมูลค่ามันไม่ใช่ครับ
มันเท่าไหร่?
อาจารย์คง : ผมไม่แน่ใจครับ เรื่องเพิ่งเกิด ผมยังไม่ได้คุยกับพี่ทนายผมเลยครับ
ทนายสายหยุด : ยอดเงินเป็นไปตามสลิปที่โอน เท่าไหร่ก็เท่านั้น รวมได้ 2.6 ล้านเท่าที่ตรวจสอบ ปั้นเหน่งที่อ้างเป็นกะโหลกคนถ้ามันไม่ใช่ขึ้นมา อาจารย์จะพิสูจน์ได้ยังไง
ปั้นเหน่งเอามาจากไหน?
อาจารย์คง : ซื้อกับทางร้านค้า สั่งทำครับ
ตกลงไม่ใช่กะโหลกจริง?
อาจารย์คง : มันคือปั้นเหน่งครับ ผมพูดตามตำรา ตามสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มา
อาจารย์ขายปั้นเหน่งเขาคู่ละ 7 แสน มีหลักฐานอยู่นะ ปั้นเหน่งนี้เขียนสลักมา วาดรูป ตกลงเป็นกะโหลกจริงหรืออาจารย์สั่งทำมา?
อาจารย์คง : ผมสั่งแล้วตรวจเช็กตรวจสอบกับอาจารย์ของผมเองครับ
อาจารย์สั่งทำมา หรือคือกะโหลกจริงๆ?
อาจารย์คง : อันนี้ผมไม่ทราบครับ เพราะผมสั่งทำครับ
เฮียเปี๊ยก : แล้วเขาได้บอกมั้ยว่าทำจากอะไร
อาจารย์คง : เขาบอกว่าให้ความรู้
ด้วยความเคารพ อันดับแรก ถ้าอาจารย์บอกว่าไม่รู้มันคืออะไร แต่อาจารย์ขายคู่ 7 แสน ก็เข้าข่ายหลอกลวงเขาได้นะ เพราะอาจารย์บอกเป็นปั้นเหน่ง ปั้นเหน่งเขาจะเข้าใจกันได้คือกะโหลกหน้าผากมนุษย์ แต่ถ้าไม่ใช่กะโหลกหน้าผากมนุษย์ คุณโดนนะ?
อาจารย์คง : ครับ ทุกครั้งผมบอกรายละเอียดก่อนครับ
ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้น ไม่ได้อยู่ที่ส่งก่อนหรือหลัง แต่ถ้าบอกเป็นเรซิ่นก็อีกเรื่อง แต่คุณบอกปั้นเหน่ง ซึ่งมันคือกะโหลกมนุษย์ แล้วไม่รู้คุณรู้หรือเปล่า ซากศพหรือกะโหลกมนุษย์มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เขาซื้อขายกันไม่ได้นะ มีบทลงโทษเหมือนกัน นี่เฉพาะปั้นเหน่งนะ?
ทนายสายหยุด : แล้วน้ำมันพราย ถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ อ้างว่าเป็นน้ำมันพรายศพเด็กย่าง ถ้าตรวจแล้วไม่มี ไม่ใช่
อาจารย์คง : นี่คือสิ่งที่จะเตือนใช่มั้ยครับ
ทนายสายหยุด : ถ้าเปิดแล้วไม่ได้เป็นน้ำมันที่มาจากร่างกายมนุษย์
อาจารย์คง : ถ้าพูดคำว่าศพเด็กผมยังไม่ชัวร์ว่าผมพูดอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
เฮียเปี๊ยก : เวลาอาจารย์นำเสนอสินค้าใดๆ อาจารย์ย่อมรู้คุณสมบัติหรือที่มาที่ไปก่อนเสนอให้ลูกค้า จะบอกว่าไม่รู้ ผมเป็นคนกลางเอาจากเจ้าสำนักมาอีกต่อแล้วส่งให้น้องเน่ แต่อาจารย์เป็นคนบอกคุณสมบัติและเก็บเงินเขานะ มันจะยังไง
อาจารย์คง : เรื่องนี้ผมเพิ่งรู้ข่าวเมื่อเช้ามืด ยังไม่ได้ไปย้อนว่ามีอะไรบ้าง เพราะมันไม่ได้มีของขลังแค่ชิ้นเดียวที่ซื้อขาย มีหลายชิ้นมาก ผมต้องไปขอตรวจสอบก่อน ผมไม่ได้อ้างว่าผมไม่รู้ แต่ผมอยากพูดในสิ่งที่ผมชัวร์มากกว่าว่าเป็นอะไร
ทนายสายหยุด : แมวล่ะ
อาจารย์คง : ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วครับ เขาปรึกษาผมว่าตอนนั้นเขาจะทำยังไงดี เขาเหงา อยู่คนเดียว รู้สึกอ้างว้าง ตอนไปด้วยกัน ผมเคยไปรับเลี้ยวแมวจรตัวนึงจากข้างถนน รับเลี้ยงกับเขา เขาเห็นมาตลอด เขาบอกเขาเหงาจัง ก็เลยบอกว่ามีแมวก็ดีนะ ส่งรูปให้ดูว่าแมวผมเหมือนแมวเขาเลย เขาอยากทำอะไรสักอย่างให้จิตใจดีขึ้น ผมก็ตกลงซื้อตามนั้น อันนี้เป็นแมวที่ผมก็เลี้ยงไว้ด้วย แจ้งรายละเอียดทุกอย่างแล้ว
เฮียเปี๊ยก : แมวเป็นพันธุ์อะไร ทำไม 3.3 หมื่น
อาจารย์คง : ผมต้องไปเช็กข้อมูลดีๆ ก่อนครับ
เนเน่ : วันนั้นเขาบอกว่าแมวเป็นแมวที่ถูกต้องตามโหราศาสตร์ไทย ตายในท้องแม่ ขาไม่ดี 1 ข้าง แมวตัวนี้อยู่กับไสยศาสตร์ทุกอย่าง เพราะเป็นแมวสำนัก มีอิทธิฤทธิ์หายตัวได้ค่ะ
อาจารย์คง : โหย ผมแค่เล่าให้ฟังครับ ว่าสมัยโบราณ เขามีความเชื่อแบบไหนบ้าง
ทนายสายหยุด : ศึกษาไสยเวทมนต์ขาวมนต์ดำมาจากไหน ศึกษามากี่ปีแล้ว
อาจารย์คง : ไม่ใช่มนต์ดำครับ ผมบอกเขาเสมอว่าผมไม่ใช่สายดำเลย
ขอโทษนะ ขอพูดตรงๆ นะ อาจารย์เอาเงินมาคืนเขามันเป็นเหตุบรรเทา เอาเงินมาคืนเขาเถอะ?
อาจารย์คง : อย่างแรกที่ผมบอกอยากสู้ในศาลมากกว่า เพราะผมก็มีหลักฐาน
อาจารย์เชื่อในมุมอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะชนะในสิ่งที่ทำ แต่รู้มั้ย มันไม่คุ้มหรอก เอาเงินคืนเขาซะแล้วไปเคลียร์กัน เชื่อผม ผมบอกเลยนะ สิ่งที่อาจารย์กำลังทำอยู่ตอนนี้ คุกยันอาจารย์ของอาจารย์ด้วย?
ทนายสายหยุด : เขาจะตรวจสอบว่าอาจารย์รับเงินไปแล้ว อาจารย์ไปแบ่งปันให้ใคร อาจารย์อ้างมีเจ้าสำนักอีกหนึ่งคน
เนเน่ : หนูขอเปิดรูปให้ดูได้มั้ยคะ เขาบอกว่าทำใส่ดารา สส.มาแล้ว หนูอยากถามเขาค่ะ เขาบอกว่าจริง เขาจะดิ้นหลุดยังไง
อาจารย์คง : ไม่ใช่ครับ เป็นการเล่าให้เขาฟัง
เฮียเปี๊ยก : เล่าจากเรื่องจริงหรือเปล่า
อาจารย์คง : ครับ จากเรื่องจริงครับ
เฮียเปี๊ยก : แสดงว่ายอมรับสิ
ตกลงทำให้ดารา ทำให้สส.จริงเหรอ?
อาจารย์คง : อันนี้ผมต้องไปย้อนดูก่อนครับว่าอะไรเป็นอะไร บางทีมันไม่ใช่ตัวผมเอง ผมแค่เล่าให้ฟังว่ามีอย่างนี้ๆ นะ เคยผ่านมา
ทนายสายหยุด : อาจารย์มีเจ้าสำนักหนึ่งคนแล้วมีลูกศิษย์ในสำนักแบบอาจารย์กี่คน ที่เอาเคสสตัสดี้แบบนี้มาเล่าให้ฟัง
อาจารย์คง : ผมเป็นเลขาของเจ้าสำนักครับ
ทนายสายหยุด : มีคนอื่นอีกมั้ย
อาจารย์คง : ผมคุยกับเจ้าสำนักคนนี้คนเดียว
ทนายสายหยุด : แล้วที่ยกตัวอย่างให้น้องเขาดู ใครเป็นคนทำ
อาจารย์คง : ด้วยความที่ผมยังไม่ได้ไปรีเสิร์จ ผมดูดวงมาเยอะมากเหมือกัน ผมยังจำไม่ได้ถูกต้องแม่นยำครับ
เฮียเปี๊ยก : ถ้าเปิดแชตขึ้นมาจำได้มั้ย
อาจารย์คง : ผมจำได้หมดครับ แต่ว่ารายละเอียดต่างๆ ผมขอไปเช็กก่อนเพื่อความถูกต้องครับ
ทนายสายหยุด : เพื่อนน้องเนเน่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวน้องให้ฟังมั้ย ถึงทายเขาแม่น
เฮียเปี๊ยก : เพื่อนเนเน่ที่ชื่อ ต. เคยเล่าประวัติเนเน่ให้ฟังก่อนมั้ย ก่อนมาทักดวงเนเน่
อาจารย์คง : ถ้าก่อนหน้านั้นผมยังไม่รู้ครับว่านี่เนเน่
อาจารย์ตอบไม่ตรงคำถาม เพื่อนเนเน่ เขาติดต่ออาจารย์ไป เคยเอาเรื่องราวเนเน่ไปเล่าให้อาจารย์ฟังหรือไม่?
อาจารย์คง : น่าจะมีคร่าวๆ ครับ
ทนายสายหยุด : พอมีรายได้ที่เนเน่เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ ได้แบ่งให้เพื่อนเนเน่ด้วยมั้ย
อาจารย์คง : ไม่ได้แบ่งครับ
เฮียเปี๊ยก : ค่าแนะนำไม่มีเหรอ
อาจารย์คง : ไม่มีครับ
อาจารย์อายุเท่าไหร่?
อาจารย์คง : 24 ครับ
เฮียเปี๊ยก : เรียนสายเวทต์มากี่ปีกับเจ้าสำนัก
อาจารย์คง : ไม่เชิงขนาดนั้นครับ รับถ่ายทอดวิชา เรียนรู้ด้วยตัวเองด้วย ประมาณ 4 ปีครับ
ทนายสายหยุด : ผ้าเตี่ยวเด็กปี 2470 จะพิสูจน์ได้ยัไงว่าเป็นของจริง มันไม่เปื่อยไปหมดแล้วเหรอ จะร้อยปีแล้ว
เอามาจากไหน?
อาจารย์คง : เป็นของอาจารย์เจ้าสำนักครับ
ชื่ออะไร?
อาจารย์คง : ใช้ตัวย่อชื่อตัว M แล้วกันครับ
เชื่อนะ เอาเงินไปคืนเขาซะ คุกยกสำนักนะ แล้วอย่าไปทำแบบนี้อีก นี่เตือนด้วยความหวังดี อาจารย์จัดการตัวเองตรงนี้นะ ถามนิดนึงค้างคาใจมาก อยากรู้ อาจารย์ถอดจิตไปดูคนเอากันได้ด้วยเหรอ?
อาจารย์คง : โอ้ย อันนี้คงเป็นเรื่องกล่าวอ้าง ผมไม่ได้พูด ผมจำไม่ได้ว่าผมพูดให้เขาฟัง แต่ผมน่าจะพูดกับเพื่อนเขามากกว่า ไม่ได้พูดกับเขาโดยตรง เพื่อนเขาน่าจะพูดต่อมากกว่า
ทนายสายหยุด : ทำได้จริงมั้ย แอบดูทุกคืนเลยมั้ย
อาจารย์คง : ไม่ครับ
เฮียเปี๊ยก : ถ้าขึ้นศาล ศาลให้ถอดจิต คุณจะถอดได้มั้ย
อาจารย์คง : โอ้ย ไม่ถึงขั้นนั้นครับ แค่บอกว่าตัวเองแค่มีเซ้นส์ครับ
ทนายสายหยุด : ไม่เคยได้ยินคำว่าต้องธรณีศาลคืออะไร
อาจารย์คง : คือผิดครูครับ หมายถึงว่าผิดสัจจะกับสิ่งที่บนบานศาลกล่าวไว้
ทนายสายหยุด : ได้เงินเอาไปเที่ยวไม่ได้ ต้องมาบูชาของงี้เหรอ
อาจารย์คง : ไม่ใช่ครับ เงินทุกอย่างคุณสามารถทำอะไรไว้ก็ได้ แต่ในส่วนคำพูดทีแรกคุณต้องรักษาปฏิบัติตามนั้น
ทนายสายหยุด : คือต้องชำระหนี้อาจารย์ก่อนเหรอ
อาจารย์คง : ไม่ใช่ครับ เขาบนไว้ สมมติเขาได้เงินมา 100 เอาไปซื้อขนม 10 บาท นี่คือเงื่อนไขการบนครับ
หนูบนไว้เหรอ?
เนเน่ : หนูไม่ได้บนค่ะ
น้องงง อย่างไปเที่ยวต่างประเทศ อาจารย์บอกไม่ได้ ผิดครู ต้องจ่ายค่าต้องธรณีศาล?
อาจารย์คง : อันนี้ไม่ตรงแล้วครับ ตอนแรกๆ เลยเขาโอนเงินเรื่อยๆ แล้วมาอัปเดตตลอดว่าชีวิตเป็นยังไง โอเคนะ อยากได้เพิ่ม
โอนเงินค่าอะไรเรื่อยๆ?
อาจารย์คง : ค่าที่เขาอยากได้ของเพิ่มในด้านอื่นๆ เช่นการงาน เอาไปปุ๊บฉันบนแล้วฉันได้ ฉันอยากได้อีกจัง มีอะไรแนะนำมั้ย ส่วนใหญ่ 90 เปอร์เซ็นต์เขาโทรมาหาผมครับ
อยากให้ฟังข้อกฎหมาย?
ทนายสายหยุด : จะเข้าข่ายหลอกลวง เพราะวัตถุมงคลที่เอามามันไม่ได้มีมูลค่าขนาดนั้น แล้วอาจารย์ไปประกันผลว่าอันนี้มาจากนี้ อันนี้มาจากนั่น คุณสมบัติมันไม่ได้ จะบอกว่าความศรัทธาก็คงไม่ใช่ มีการไปขู่เขาด้วยว่าผีตัวใหญ่มาก แบกไปไม่ได้ รถหนักขึ้น เอามาอีก 5 หมื่นแบกไหว มันหลอกลวงชัดเจนนะบอกเลย ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ เจ้าสำนักจะมีความผิดไปด้วย มีคนมาจีบเขาสวย ตัดกรรมเขาแสน ก็ไม่เข้าใจตัดกรรมยังไงไม่ให้คนมาจีบ มันหลายกรรมนะ
อาจารย์คง : อันนั้นเป็นความเชื่อที่เขาจะบูชาเพิ่มครับ
เขาบอกเวลามีผู้ชายจีบ เขาปรึกษาอาจารย์ อาจารย์บอกคนนี้ไม่ดี ต้องตัดกรรมแสนนึง บางคนหลักหมื่นแล้วแต่?
อาจารย์คง : เขาเลือกเองได้ครับ ว่าจะจ่ายหรือไม่จ่าย ทุกอย่างผมแจ้งรายละเอียดทั้งหมด
ลักษณะคืออยากจ่ายเอง?
อาจารย์คง : ใช่ครับ หลักฐานทั้งหมดมีความยินยอมในแชต
ทนายสายหยุด : อาจารย์ยึดหลักว่าไม่ได้บังคับ แต่การพูดโน้มน้าวจิตใจ
อาจารย์คง : ส่วนนึงเป็นทางฝั่งเขาเล่าให้ฟังเองว่าเคยไปทำอะไรมาบ้าง และกลัวอะไรบ้างครับ
ทนายสายหยุด : ช่วงคนจิตใจอ่อนแอ เป็นช่องว่าง
อาจารย์คง : เขาเป็นคนนัดเจอเองเลยนะครับ
ตอนนี้ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาสมัครใจซื้อเอง มันคงอ้างแบบนั้นไม่ได้ มันต้องไปพิสูจน์กันอยู่แล้วว่าเขาหลงเชื่อคุณ พี่ทำเรื่องแบบนี้มาหลายเคส เชื่อมั้ยเห็นคนเป็นอาจารย์ติดคุกทั้งนั้นเลย มันจะเข้าข่ายเดียวกันเลย มีการหลอกลวงว่าสามารถซื้อไปแล้วรักษาอันนี้ได้ ซื้อไปแล้วทำอันนี้ได้ สุดท้ายอ้างว่าสมัครใจเชื่อเขาเอง ผมเห็นโดนทุกราย ฉะนั้นวันนี้เข้าใจว่าน้องกำลังจะสื่อสารอะไรกับคนดู แต่เตือนครั้งสุดท้าย อันไหนเคลียร์ได้เคลียร์ซะ ถึงเวลาไม่ต้องมานั่งแก้อะไรกันแล้ว เรื่องมันแตกแล้ว อย่างปั้นเหน่ง ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ล้านเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่กะโหลกมนุษย์ มันจบเลย พอบอกเป็นแบบนี้ จะอะไรก็แล้วแต่ มีความผิดทั้งหน้าทั้งหลัง ถ้าบอกว่าเป็นกะโหลกมนุษย์จริงๆ คุณก็มีความผิด ไม่ใช่กะโหลกมนุษย์คุณก็ผิดอยู่ดี เพราะคุณเอาไปหลอกเขา?
ทนายสายหยุด : น้ำมันพรายก็เหมือนกัน มันมีปัญหาทั้งหมด
เฮียเปี๊ยก : แม้อาจารย์บอกว่าตัวน้องเสนอ 1 2 3 4 5 แต่ถ้าอาจารย์ไม่มีของเหล่านั้นตามที่น้องเน่อยากได้ แต่นี่อาจารย์เสนอและหามาให้ มันไม่เป็นผลตามที่กล่าวอ้างไง
อาจารย์คง : ประเด็นนี้อาจไม่ตรงตามข้อกฎหมาย ของที่ผมหาให้ หรือทางสำนักผมหาให้ เขาเป็นคนรีเควสมาทั้งหมด ผมบอกวิธีการใช้ ขั้นตอนยังไงบ้าง 1 2 3 แต่วันนึงคุณทำผิดวิธี ผิดวัตถุประสงค์ คุณก็ปรึกษาว่าทำไมไม่ได้ ผมก็อธิบายว่าคุณทำผิดวิธีไง ใช้ไม่ถูกต้องนะ
ด้วยความปรารถนาดี เคลียร์เขาซะ แล้วอย่าทำแบบนี้อีก อายุ 24 เอง อนาคตยังอีกเยอะไปทำอย่างอื่นเถอะ เขาเป็นผู้เสียหาย น้องเคลียร์เขาได้ก็เป็นเรื่องที่ดี คุยกับเขาเลย จ่ายคืนเท่านี้ๆ ไม่ต้องไปแจ้งความได้มั้ย?
ทนายสายหยุด : คุยกันดีๆ ไม่งั้นสุ่มเสี่ยงอนาคตตกเป็นผู้ต้องหา หลายครั้งหลายกรรม
เอาไงดี คิดว่าไง หรือจะไปคุยที่ศาลต่อมั้ย?
อาจารย์คง : คิดว่าคุยที่ศาลเพื่อตกลงรายละเอียดทั้งหมดดีกว่าครับ
เฮียเปี๊ยก : เชื่อว่าถ้าอาจารย์ปรึกษาทนาย ทนายเขาย่อมรู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไง ทนายคงเตือนลูกความแหละ
ถามตรงๆ ว่าเงินที่เขาโอนให้ ยังมีอยู่มั้ย?
อาจารย์คง : ผมจ่ายตามที่ซื้อของมา แล้วก็ส่งให้เขา
ปั้นเหน่งซื้อมาเท่าไหร่?
อาจารย์คง : ไม่ได้ซื้อมา สั่งทำตามราคาที่แจ้งเขาไป
เฮียเปี๊ยก : ไม่เอากำไรเลยเหรอ
อาจารย์คง : มีบ้างครับ
สั่งมาเท่าไหร่ ชิ้นละ 3 แสนกว่าบาท?
อาจารย์คง : มันรวมอย่างอื่นด้วยครับ ไม่ได้แตค่อันเดียว
สั่งทำอันเท่าไหร่?
อาจารย์คง : เกือบ 2.5 แสน รวมทั้งหมดครับ
ร้านไหน?
อาจารย์คง : อาจารย์ครับ
อาจารย์ไหน มิลินใช่มั้ย ถ้าเขาเช็กแล้วไม่มีน้องซวยนะ เพราะตร.จะเช็กเส้นทางการเงินทุกบาททุกสตางค์ที่น้องมีการโอนเงิน ถ้าไม่มีตัวละครตัวนั้นเกิดขึ้น?
อาจารย์คง : เข้าใจครับ ผมยินดีให้ตรวจสอบทุกอย่าง
ถ้าไม่จบเฮียเปี๊ยกก็พาไปกองปราบ?
เฮียเปี๊ยก : ที่อยู่เจ้าสำนักรู้แล้วด้วยนะว่าอยู่ไหน เจ้าสำนักอยากกินกุ้งเผาเสริมพลังเหรอ ให้ไปซื้อกุ้งเผาตัวใหญ่
อาจารย์คง : ไม่ใช่แล้วครับ
น้องอยู่กับใคร?
อาจารย์คง : อยู่คนเดียวครับ ตอนนี้ยังเรียนอยู่ครับ
เตือนครั้งสุดท้ายนะ น้องยังมั่นใจในสิ่งที่บริสุทธิ์อยู่เนอะ ถ้าน้องบอกว่ามั่นใจ วันนี้เขาไปกองปราบทันทีเลย?
อาจารย์คง : ครับ ผมขอปรึกษาทนายก่อนครับ เพราะผมไม่มีเวลาเตรียมตัวครับ
ทนายสายหยุด : ทนายต้องฟังข้อเท็จจริงเป็นหลัก ต้องคุยกับทนายตรงๆ ว่าได้หลอกเขามั้ย ไม่ใช่ปั้นเหน่งจริง เราต้องบอกทนายความเราไปเลย เขาจะได้ให้คำแนะนำเราถูกต้อง จะได้ไม่หลงทาง เพราะทนายทุกคนดูแล้วคงไม่แนะนำให้สู้คดี เพราะมันเอาอนาคตไปเสี่ยง แต่คืนได้มากน้อยแค่ไหน พี่ไม่ยุ่ง ตกลงกันได้เลย
ยืนยันว่าเงินเอาไปซื้อของพวกนี้หมด?
อาจารย์คง : ยืนยันครับ
ของขลังผ่านมือน้อง น้องเป็นคนกลาง?
อาจารย์คง : พูดแบบนั้นก็ได้ครับ
รู้ใช่มั้ยสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเป็นหลักฐานทางคดีทั้งหมดเลยนะ?
อาจารย์คง : ครับผม
ทนายสายหยุด : ผ้ายันต์ 5 หมื่น ซื้อพระปลอมเขายังแจ้งความกันเลย
พระปิดตา น้องไปขายเขา น้องโดนหมดนะ เอาตามนั้นนะ น้องมั่นใจคิดว่าจะไม่เคลียร์ เขาจะได้ไปกองปราบ?
อาจารย์คง : ผมปรึกษาทนายผมก่อนเพื่อหาทางออกครับ
ผู้เสียหายเขาไม่รอ เขาอยากรู้ว่าน้องจะเอายังไง?
อาจารย์คง : คุยกับทนายก่อนครับ
งั้นเขาไปแจ้งความกองปราบก่อนนะ?
ทนายสายหยุด : มันจะเสียประวัติ พิมพ์ลายนิ้วมือเป็นผู้ต้องหา
เฮียเปี๊ยก : แล้วหลายโทษ หลายกรรม อัตราโทษหลายปี
ที่พูดไม่ได้กล่อมให้ยอมรับข้อเท็จจริง เพียงแต่เขาเป็นผู้เสียหาย ถ้าน้องคิดว่าไม่ผิด เขาสมัครใจมาซื้อเอง ก็ไปว่ากันตามกฎหมาย ก็พูดกันตามเนื้อผ้า?
ทนายสายหยุด : ปรึกษาเจ้าสำนักดูนะ เจ้าสำนักมีส่วนในการรู้เห็นปลุกเสกด้วยมั้ย
อาจารย์คง : มีครับ
มีอะไรจะบอกผู้เสียหายมั้ย?
อาจารย์คง : ไม่มีครับ
ทนายสายหยุด : เนเน่มีอะไรต้องแก้อีกมั้ย
อาจารย์คง : หลายๆ ส่วนครับ มันไม่ได้มาจากสำนักเดียว
ทนายสายหยุด : อ๋อ รวมหลายสำนักเลย
เนเน่ : ที่เนเน่ออกมาวันนี้ ถามว่ากลัวมั้ย เนเน่กลัวค่ะ แต่ถ้าไม่ออกมา คิดว่าอาจารย์คงจะใช้ความอายที่เราไม่กล้าออกมา ไปใช้ประโยชน์ทำแบบนี้กับคนอื่นต่อ กลัวคนอื่นโดนแบบเราค่ะ ถ้าวันนี้เนเน่ออกมาแล้วโดนสังคมวิจารณ์ในทางลบ เนเน่น้อมรับค่ะ ถึงแม้เนเน่ช่วยได้คนเดียว แต่เนเน่ก็คิดว่าคุ้มค่ะ เพราะสิ่งสำคัญที่มาออกรายการ ไม่ใช่เรื่องเงินค่ะ อยากให้เป็นอุทาหรณ์กับคนอื่นๆ
ทนายสายหยุด : มีคนจ่ายเยอะกว่าน้องมั้ย
อาจารย์คง : ผมเพิ่งเริ่มต้นครับ น้องเป็นรายแรก รายอื่นก็เฉียดๆ ล้านครับ
เฮียเปี๊ยก : เคสดารา เคสสส. เท่าไหร่
จริงๆ ไม่อยากเรียกน้องว่าอาจารย์ มันดูขัดๆ แต่ไม่เป็นไร ก็เรียกตามเขา น้องไปคุยกับทนาย ศึกษาข้อกฎหมายดีๆ?
อาจารย์คง : ผมแจ้งรายละเอียดทุกอย่างแล้วว่ามาจากสำนักไหน ไม่ได้มาจากสำนักเดียว
น้องไม่เข้าใจกฎหมาย?
ทนายสายหยุด : น้องไปรับรองคุณสมบัติของที่น้องเอามาขายเขา คุณสมบัติไม่ได้เป็นอย่างที่น้องบอก
น้องเอามาจากหลายทาง?
อาจารย์คง : มีวัดด้วยครับ
อะไรที่มาจากวัด?
อาจารย์คง : ผมจำไม่ได้ครับ มันมีหลายชิ้น
เอาให้ชัดๆ สิ่งใดก็ตามแต่เราเป็นคนหามา การที่อยู่ดีๆ คุณเอามีดจากคนนึง ทั้งที่เขารู้ว่าเอาไปแทงคน เป็นคู่กรณีคุณ แล้วคุณบอกไม่ใช่คนกลางเอาไปแทง ผมเอามาจากอีกคน ผมไม่ใช่เจ้าของ ลองคิดเองแล้วกันว่าผิดหรือเปล่า?
อาจารย์คง : ผมบอกตั้งแต่แรกว่าทุกอย่างไม่มีรับประกันผล บอกไว้ตั้งแต่แรกว่าวัตถุทางใจเป็นความเชื่อ
ทนายสายหยุด : ศึกษามาแล้วพอสมควร แต่ปัญหาคือมันไม่ใช่ปั้นเหน่ง พระมูลค่ากลายเป็นหลอกขาย เข้าข่ายหลอกขายมากกว่า อย่างอื่นก็เป็นสตอรี่ เล่านิทานประกอบการขายนั่นแหละ
ขอโทษนะ คง พี่รู้ว่าน้องรู้ว่าพี่พูดถึงอะไรอยู่ น้องต้องออกตัวแบบนี้แหละ ถ้าชาวบ้านจะมองว่าน้องแถ?
อาจารย์คง : ผมพูดตามหลักความจริงเลยครับ
ไม่เป็นไร ความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่น้องคิดอย่างเดียว คนเดียว สิ่งสำคัญที่สุดกฎหมายจะพิสูจน์เองว่าสิ่งที่น้องพูดคือความจริงหรือเปล่า ความจริงในมุมน้องอาจไม่ใช่ความจริงในแง่กฎหมายก็ได้?
อาจารย์คง : ครับ
เฮียเปี๊ยก : ผมว่าเขาหลงประเด็น
เขาไม่ได้หลงประเด็น แต่เขาต้องไปมุมนี้ ต้องแถ เขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ต้องแถว่าเขาไม่ผิด ต้องออกแนวแบบนี้?
ทนายสายหยุด : ไล่ถามเขาซื้อมาจากไหน เขายังตอบไม่ได้
เอาไงต่อเรื่องนี้?
เฮียเปี๊ยก : ต้องดำเนินคดี แจ้งความแล้ว ผมเชื่อว่าจากที่พี่พูด หลายคนพูด น้องมันคิดแล้วล่ะ การปรึกษาทนายเป็นแค่ข้ออ้าง เขามีเบอร์กัน เดี๋ยวต้องกริ๊งกร๊าง เขาตัดสินใจฉับพลันไม่ได้เพราะอยู่หน้าจอทีวี รักษาฟอร์มก่อน
จากประสบการณ์แบบนี้คุกมั้ย?
ทนายสายหยุด : คุกแน่ๆ มันหลอกหลายกรรม หลายหน ผมไม่เอาเรื่องความเชื่อความศรัทธา ผมเอาแค่ของที่เขาเอามาขาย คุณสมบัติมันไม่ได้ ซื้อขายพระปลอมเขายังแจ้งความได้เลย นี่เขาก็ยอมรับแล้วว่าเป็นของเขา
เฮียเปี๊ยก : เดี๋ยวทนายเขาก็ต้องโทรมา ทนายเขายื่นโนติสมาแล้วนะ ยืมเงินเขาแล้วใช้ไม่ครบ
เนเน่ : เขาส่งโนติสมาให้ 2 รอบ
ทนายสายหยุด : น้องเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ด้วย
เนเน่ : คงเป็นไปตามกฎหมายค่ะ ตอนนี้แจ้งความเรียบร้อยแล้ว
ทนายสายหยุด : เป็นความผิดยอมความได้ คงได้เจรจากัน จะผ่อนชำระอะไรก็ว่ากันไป ตอนนี้เขาต้องแข็งก่อนเป็นธรรมดา ฝากคนที่เหมือนน้อง ให้ปรึกษญาติพี่น้องดีกว่า มีอะไรคุยกันเองดีกว่า อย่าไปพึ่งไสยศาสตร์หมอผี
เฮียเปี๊ยก : มูได้ แต่อย่างมงาย ฝากถึงอาจารย์ อย่างที่เตือนๆ กัน อย่าปกปิดข้อเท็จจริง ทนายถามอะไร คุณก็เล่าตรงๆ นะ อย่าปกปิดข้อเท็จจริง มันจะได้จบด้วยดี
บอกว่าซื้อมา 2 แสนกว่า โอ้โห กลิ่นใหม่มากๆ ไม่รู้จะพูดยังไง น้องอยากพูดอะไร?
เนเน่ : เนเน่ก็อยากบอกว่าที่เนเน่ออกมาวันนี้ ถามว่าอายมั้ย กลัวมั้ย อายและกลัวค่ะ แต่ถ้าไม่ออกมา เขาก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ อยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครหลายๆ คนหมอดูที่ดีที่สุดคือตัวเราเอง เราทำอะไรแล้วส่งผลอะไรถึงอนาคตบ้าง อยากให้มีสติ
สีหมอกอย่าไปทิ้ง?
เนเน่ : ไม่ทิ้งค่ะ เลี้ยงค่ะตอนนี้อ้วนมากเลย (หัวเราะ) ตอนนี้สีหมอกอยู่ขอนแก่นค่ะ