“ลีเดีย ศรัณย์รัชต์” ฟาดเดือดลอยๆ คดีเราเธอไม่ได้ชนะ! ซัดหลอกลวงเขาไปทั่ว

กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่า หลังจากที่ “โน้ต ชาคริยา สมุทรคีรี” อดีตผู้จัดการดาราชื่อดัง เพิ่งออกมาประกาศชัยชนะคดีฟ้องเท็จ คู่กรณีโดนตัดสินคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา ดีใจล้างมลทินถูกกล่าวหาโกง
ล่าสุดสตอรี่ “ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน” อดีตดาราในสังกัดของโน้ต และมีเรื่องคดีความกันอยู่ ก็ออกมาฟาดเดือดๆ ซัดกลับ อย่าโพสต์เหมือนชนะ เพราะคดีเราเธอไม่ได้ชนะ
“อย่ามาลงโพสต์เหมือนชนะทุกคดีให้คนเข้าใจผิด คดีเราเธอไม่ได้ชนะ” พร้อมขีดเส้นใต้เน้นย้ำประโยคดังกล่าว ตบท้ายด้วยข้อความ “แต่อย่างว่า คนแบบเธอก็หลอกลวงเขาไปทั่ว” งานนี้มีการแท็กหา “ทนายนิด้า ศรันยา หวังสุขเจริญ” อีกด้วย