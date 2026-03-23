“นุ๊ก ธนดล” ไม่ใจดีกับคนไม่สำนึก! ฟ้องคนใกล้ชิดกล่าวหาเนรคุณ เอาเรื่องให้ถึงที่สุด เพราะกระทบงาน

“นุ๊ก ธนดล” เอาจริง ฟ้องอดีตคนใกล้ชิดกล่าวหาเนรคุณ ลั่นเอาเรื่องถึงที่สุด ไม่ใจดีกับคนไม่สำนึก เพราะกระทบใจและงานจนผู้ใหญ่ทัก ด้าน “ปาย โอริโอ้” เคียงข้างซัปพอร์ตเต็มที่ พร้อมเดินหน้าหาเพลงคู่เพลงใหม่
ยังคงเดินหน้าฟ้องร้องอดีตคนใกล้ชิดที่มาคอมเมนต์ว่าเนรคุณอยู่ สำหรับนักร้องหนุ่ม “นุ๊ก ธนดล ศิริแวว” ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าฟ้องมานานแล้ว และจะดำเนินการให้ถึงที่สุด บอกถ้าคอมเมนต์ว่าเรื่องอื่นๆ ตนไม่ได้ซีเรียส แต่มากล่าวหาแบบนี้กระทบเรื่องของงานและสภาพจิตใจ เพราะตนไม่เคยเนรคุณใคร ด้านคู่จิ้น “ป๊ายปาย โอริโอ้” ฉัตรนภา เขียวขำก็พร้อมซัปพอร์ตทุกเรื่อง
นุ๊ก : “จริงๆ มันเป็นคดีความที่ผมแจ้งมานานแล้วครับ แล้วผมไปสืบพยาน ก็คนที่แอ็กปั่นอะไรพวกนี้แหละ ที่ไปแจ้งความเพราะว่าทำให้เราเสียหายครับ แต่จริงๆ แล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยซีเรียสกับแอ็กปั่นมากมาย นอกจากจะทำให้เราเสียหายจริงๆ มันจะเป็นผลกับชีวิตของเราจริงๆ ไม่งั้นผมก็ไม่แจ้งหรอก ที่ตัดสินใจแจ้งเพราะมีการพาดพิง เขาไปคอมเมนต์ว่าผมเนรคุณ ซึ่งผมไม่เคยเนรคุณใคร แต่เรื่องนี้นานแล้วครับ ประมาณปีหนึ่งได้
คดีจริงๆ มันก็มาเรื่อยๆ ครับ ซึ่งผมก็ไม่ยอม จริงๆ ผมเป็นคนที่ไม่ได้ใจไม้ไส้ระกำหรอก แต่ว่าผมได้มีโอกาสไปสัมผัส แล้วก็ไปเจอตัวเขาหนึ่งครั้งแล้ว ซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลย และก็ไม่ได้กลัวอะไรเลย โดยที่เขาเป็นคนผิด ผมเลยรู้สึกว่าเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใจดีกับคนประเภทนี้ที่ก่อนหน้าโพสต์ข้อความก็ทั้งกรณีเดียวกันด้วย แล้วก็เป็นอีกหลายๆ กรณีด้วย จริงๆ ก็ไม่ได้ฟ้องแค่คนเดียวครับ ฟ้องหลายคน จริงๆ ผมฟ้องมานานมากแล้ว แต่แค่ไม่ได้ประกาศ ที่ผ่านมาเจอเรื่องแบบนี้เยอะมากครับ เจอแทบตลอด”
ปาย : “ครับ เจอแทบตลอด”
นุ๊ก : “แต่พวกเราอนุโลมมาตลอด แต่มันบั่นทอนจิตใจเรามาเรื่อยๆ ครับ ก็ตั้งใจเอาเรื่องให้ถึงที่สุด เพราะมันทำให้เราเสียหาย เพราะเราเปิดบริษัทด้วย แล้วก็เรามาพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆ ท่านแล้วคำพูดในหลายๆ อย่างที่เขาพูดมันทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่มองเราอีกแบบหนึ่ง แต่เรื่องคอมเมนต์ด้านลบไม่ได้ซีเรียสครับ ปายโดนว่าร้องเพลงเพี้ยน โดนว่าเก๊กบ้าง อันนี้พวกเราไม่ได้ซีเรียสครับ เพราะว่าความคิดของใครของมัน เขาสามารถคิดได้ครับ จริงๆ พวกเราก็ไม่ได้ซีเรียส แต่ว่าคำนั้นมันเกินไป ผู้ใหญ่ก็มาถามผมว่าเกิดอะไรขึ้น”
ปาย : “ผมมองว่ามันเป็นความที่เขาใกล้ชิดกับคนๆ นั้นด้วย แล้วมันเสียความรู้สึกเขา มันกระทบจิตใจเราเรื่อยๆ ผมว่าเขาทำถูกแล้วที่ทำแบบนี้”
นุ๊ก : “ผมรู้จักคนๆ นั้นดีมากครับ เป็นพี่น้องที่รักกันมากกับปายด้วย พวกเราไม่เคยที่จะทะเลาะกัน ก็ผิดหวังครับ ผิดหวังว่าแต่ก่อนเราก็อยู่ด้วยกันดีๆ แต่มาทุกวันนี้ทำไมมาคอมเมนต์แบบนี้ มันก็เลยรู้สึกเซ็งด้วย ไม่สบายใจด้วย ก็เอาให้ถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ”
ปาย : “รู้จักดีมากครับ รู้จักครับ”
นุ๊ก : “เคยมีที่จะขอโทษกันครับ แต่รู้สึกว่าไม่เต็มใจ สำหรับคนที่จะเมนต์อยู่ในขอบเขตเมนต์ได้นะครับ พวกผมไม่ได้ซีเรียสถ้าเกิดอาจจะเมนต์ว่าผมอาจจะขี้เก๊กเกินไป อาจจะเล่นคอนเสิร์ตไม่ดี คุณสามารถเมนต์ได้ ผมไม่ได้ซีเรียส ผมเข้าใจ เพราะว่ามันเป็นความคิดของใครของมัน แต่ว่าถ้าเมนต์มาถึงครอบครัวผมหรือมันเกินเลยเกินไปผมก็ต้องดำเนินงานตามกฎหมายครับ”
ปาย : “อะไรที่มันกระทบความรู้สึกเรามากๆ บั่นทอนไปเรื่อยๆ ผมว่าอันนั้นน่าจะขีดเส้นตายเลย โดนเยอะครับ เยอะจนอ้าวโดนอีกแล้วเหรอ ตื่นเช้ามาอยู่ดีๆ ก็โดน ก็มีเรื่องเดิมๆ บ้าง แต่ก็น้อยแล้วครับ เขาก็คงขี้เกียจเมนต์แล้ว”
บอกมีงานคู่กันทุกเดือน แต่ยังหาเพลงคู่ที่เหมาะสมไม่ได้
นุ๊ก : “ทุกเดือนเราก็มีงานคู่กันอยู่แล้วครับ เพลงที่จะทำคู่กันจริงๆ แล้วมันไม่ใช่ว่าเพลงไหนก็ได้ครับ มันต้องเลือกมาพอสมควร อย่างเพลงรักนะต้าววาฬ เพลงแรกที่เรามาคู่กัน อันนั้นก็เป็นเพลงที่คนที่อยู่ใกล้เคียงเลยเขาแต่งให้เรา แล้วเพลงพลังวิเศษก็หามายากมาก ผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าเพลงต่อไปของพวกเรามันจะเป็นเพลงอะไร แต่ถ้ามันไม่ใช่เดี๋ยวมันคงจะมาเอง ส่วนแนวเพลงรักไหม นุ๊กปายก็จะรักกันในแนวเพื่อนครับ เพื่อนที่หวังดีต่อกัน พร้อมที่จะซัปพอร์ตกันเสมอ”
ปาย : “จะเป็นเพลงเกี่ยวกับการเดินทางของพวกเรามากกว่า เพราะเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งแต่ก้าวแรก จนมาถึงก้าวนี้ ผมว่ามันเป็นสตอรี่ที่มันน่าจะถ่ายทอดออกมาเป็นเนื้อเพลงได้ดี”
นุ๊ก : “ตอนนี้เนื้อเพลงยังไม่มีเลยครับ ถ้าใครที่ดูออนไลน์อยู่ตอนนี้ ใครที่แต่งเพลงได้ก็ลองแต่งดูครับ ก็มีคนส่งเพลงมาให้บ้าง แต่มันยังไม่ใช่”