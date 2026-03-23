“ใบเตย” ประกาศเข็ดเรื่องความรัก ลั่นชีวิตนี้คงไม่เหมาะจะมีผัวใหม่!

“ใบเตย” เคลียร์ใจเจอ “ฟิล์ม รัฐภูมิ” ไร้ปัญหา วอนอย่าจับจิ้นเพราะอายุจะ 40 แล้ว ลั่นตอนนี้เข็ดเรื่องความรักมาก ชีวิตนี้คงไม่เหมาะจะมีผัวใหม่ ขอโฟกัสแค่งานรัวๆ
โคจรมาเจอกันครั้งแรกตั้งแต่เคยมีคดีความกันเมื่อเกือบ 2 ปีที่แล้ว สำหรับสาว “ใบเตย สุธีวัน ทวีสิน”กับหนุ่ม “ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์”ซึ่งใบเตยเผยว่าไร้ปัญหาใดๆ เพราะไม่เคยมีเรื่องอะไรกันอยู่แล้ว เจอกันมาตั้งแต่เด็กๆ ตอนนี้ฝ่ายชายก็ถอนฟ้องไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องที่ฟิล์มกับอดีตสามี “ดีเจแมน พัฒนพล มินทะขิน”มีปัญหาฟ้องร้องกัน ก็เป็นเรื่องที่ผู้ชายทะเลาะกัน อย่าเอาตนไปเกี่ยว
“ไม่ต้องโฟกัสเลย ปกติมากเลย เพราะว่าเจอกันตั้งแต่เด็ก แต่อันนี้เจอกันครั้งแรกหลังมีคดีค่ะ ก็ไม่ได้มีอะไรนะ ยังเหมือนตอนที่เจอกันตอนเด็กๆ ค่ะ ปกติ ไม่ได้กังวลอะไรหรอกค่ะ มันก็เป็นมาตลอด ไม่ได้กลัวอะไร ล่าสุดที่เจอกันก็ประมาณ 2 ปีที่แล้วค่ะ แต่ไม่เคยมีการคุยนอกรอบเลย แต่จริงๆ ไม่ได้ซีเรียสอะไรกันเลยพอเห็นชื่อก็ไม่แปลกใจ เชื่อว่าพี่อี๊ด โปงลางฯ ต้องชวนอยู่แล้ว ถามว่ากลัวมันมีประเด็นไหมเพราะก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากัน คือเลิกมีปัญหากันเถอะค่ะ (หัวเราะ) หนุ่มๆ เลิกมีปัญหากันเถอะ ไม่หรอกค่ะไม่มีอะไรแล้ว หนูกับพี่ฟิล์มเราบริสุทธิ์ใจกันมาตลอดอยู่แล้ว แก๊งเขาก็เห็นหนูมาตั้งแต่ 15-16 เพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนครอบครัวแล้วค่ะ
ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของพวกผู้ชายไม่เกี่ยวกับหนู อย่าเอาหนูไปเกี่ยวเลย (หัวเราะ) วันนี้มีทักทายกันปกติมาก ความสัมพันธ์ของหนูกับพี่ฟิล์ม ต้องไปถามพี่ฟิล์มเลย แต่อัปเดตล่าสุดก็คือไม่มีอะไรแล้วนะคะ คิดว่าพี่ฟิล์มก็เหมือนยกฟ้อง ยอมความกันไป ถ้าวันนี้หลายคนจับจ้อง ก็มีโมเมนต์บนเวทีเหมือนอยู่ใกล้พี่อี๊ด นึกว่าเป็นเมียพี่อี๊ดไปแล้ว ไม่เลยค่ะ ปกติมากเลย น่ารักเหมือนเดิม เหมือนครอบครัว เรื่องกระแสจิ้น ไม่น่าจิ้นไหว 40 กันอยู่แล้ว พักจิ้นค่ะ (หัวเราะ)”
เผยไปขอพรและแก้บนที่มาเก๊ามาแล้ว เพราะงานตรงตามที่ขอ
“ตอนนี้ก็ดีค่ะ เอาจริงๆ ต้องบอกว่าไม่มีเวลาให้ได้ดีใจหรือเสียใจอะไรเลย เพราะว่าทำงานทุกวันค่ะ เป็นไปตามที่หวังมากๆ แล้วก็มีอะไรดีๆ เข้ามาในชีวิตเยอะมากค่ะ วันนี้ใบเตยโฟกัสเรื่องคอนเสิร์ต ของานจ้างคอนเสิร์ตมาเยอะๆ คือล่าสุดที่ไปมาเก๊าก็ไปแก้บน เพราะไปบนว่าขอให้ทุกเพลงเกินล้านวิว ขอให้หนูมีงานทุกวันยันครึ่งปีแรกเลย ซึ่งก็ได้อย่างนั้นจริงๆ ก็ไปของานอีกในครึ่งปีหลัง คือตอนนี้เราได้คอนเสิร์ตมาแล้วเราก็อยากได้พรีเซ็นเตอร์ อยากกลับมาได้แสดงเหมือนเดิม ซึ่งพอกลับมาก็ได้เลย ดีใจ เอาจริงๆ ขอบคุณทุกโอกาสค่ะ
ตอนนี้ไม่โฟกัสอะไรเลย เอางานอย่างเดียว คือ ณ วันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีเวลาให้ได้คิด มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าตื่นมาก็ไปขึ้นเครื่องบินให้ทันก็พอทุกวันนี้ค่ะ ลูกเข้าใจในแบบที่เราให้เขาเข้าใจ ตอนนี้ก็เหมือนปกติ ก็คือแบ่งหน้าที่กันดูแลลูกชัดเจนค่ะ”
บอกชีวิตนี้คงไม่น่าจะมีผัวอีกแล้ว
“เรื่องหัวใจ ไม่ควรมีแล้วมั้ง คิดว่าชีวิตหนูควรจะมีผัวอีกเหรอคะ (หัวเราะ) ไม่น่ามีผู้ชายเข้ามาแล้วค่ะ ต้องบอกพี่ๆ สื่อว่าจากการที่ใบเตยมีข่าวกับหนุ่มๆ มาแต่ละคน จนชีวิตมีแฟนแต่งงานมา พี่ๆ ก็น่าจะคิดแล้วว่ามึงไม่ควรจะมีผัว (หัวเราะ)ตอนนี้เรื่องความรักเฉยๆ เราเลยจุดนั้นมาหมดแล้ว หนูรู้สึกว่าหนูได้ใช้ตรงนั้นในชีวิตก็ควรจะเข็ดเนอะ ตอนนี้มันพอแล้วค่ะ เราไม่โฟกัสที่จะต้องมีอะไรใหม่ๆ ต้องหาคนใหม่ ไม่มีในหัว ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลา ควรเข็ด ควรพอก่อน อันนี้บอกตัวเองทุกวัน
ฟีดแบ็กตอนเลิกกันก็เยอะค่ะ คนไกลตัวก็จะค่อนข้างช็อก เพราะว่าเราไม่มีสัญญาณอะไรเลย พอมาวันนี้ที่มันผ่านอะไรมาเยอะมากๆ แล้วชีวิตมันนิ่งขึ้น ในวันที่ใบเตยตัดสินใจมันก็ค่อนข้างนิ่งมากๆ และมันเป็นการพูดคุยมาหลายเดือนแล้ว คนใกล้ตัวก็ไม่แปลกใจ แต่คนไกลตัวก็จะค่อนข้างค่อนข้างตกใจ ใบเตยจะพูดทุกรายการว่ามันไม่ใช่ ณ วันนี้มันไม่ใช่เรื่องของความรักแล้ว มันเป็นความภักดีมากกว่า ในวันนี้ที่เราไม่คิดจะทิ้งกัน แม้แต่ในฐานะที่ผ่านมาอาจจะเป็นฐานะคนรัก แล้วหลังจากเขากลับมามันก็เปลี่ยนเป็นในฐานะของแฟมิลี่ ครอบครัว ซึ่งใบเตยก็รู้สึกว่าเราทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากๆ ในวันที่ปัญหาชีวิตมันหนักขนาดนั้น ตอนนี้แฮปปี้กับการมีงาน ได้ร้องเพลง ได้เจอแฟนเพลง ได้ไปต่างจังหวัดทั่วประเทศค่ะ”