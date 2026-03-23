LIXIL บรรลุเป้าหมายสำคัญตามกลยุทธ์สร้างผลกระทบเชิงบวก ยกระดับการเข้าถึงสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนทั่วโลกกว่า 103 ล้านคน

โตเกียว – ลิกซิล คอร์ปอเรชัน หรือ “LIXIL” (ชื่อย่อหลักทรัพย์ TSE: 5938) ผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมการใช้น้ำและที่อยู่อาศัย ประกาศความสำเร็จหลังบรรลุเป้าหมายสำคัญในการยกระดับสุขาภิบาลและสุขอนามัยให้กับประชาชนจำนวน 103 ล้านคนทั่วโลก¹
ความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นเป้าหมายสำคัญภายใต้แกนหลักด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัยระดับโลกตามกลยุทธ์ สร้างผลกระทบเชิงบวก ที่บริษัทได้ตั้งไว้ตั้งแต่ปี 2559 และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ LIXIL ในการเร่งขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัยอย่างต่อเนื่องทั่วโลก
อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ปลอดภัยยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายเร่งด่วนของโลก ปัจจุบันประชากรราว 3.4 พันล้านคน² ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขาภิบาลที่มีการจัดการอย่างปลอดภัย ในจำนวนนี้ 354 ล้านคน³ ยังคงขับถ่ายในที่โล่งแจ้ง และอีกประมาณ 1.7 พันล้านคน4 ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยขั้นพื้นฐานภายในบ้าน ผลกระทบดังกล่าวรุนแรงเกินกว่าจะมองข้าม โดยในแต่ละวันมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มากกว่า 1,000 คน เสียชีวิตจากโรคที่มีสาเหตุมาจากน้ำดื่มที่ไม่ปลอดภัย สุขาภิบาลที่ไม่ได้มาตรฐาน และสุขอนามัยที่ไม่เพียงพอ
ความล้มเหลวเชิงโครงสร้างเหล่านี้ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี จากประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ประเด็นนี้ยังสะท้อนโอกาสสำคัญด้านการลงทุน เนื่องจากทุก ๆ 1 ดอลลาร์ที่ลงทุนในด้านสุขาภิบาลจะสามารถสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 5 เท่า
ความสำเร็จของ LIXIL เกิดจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ล้างมือ SATO มากกว่า 10 ล้านชิ้น ครอบคลุม 59 ประเทศและดินแดน ผ่านรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมที่มุ่งตอบโจทย์ชุมชนซึ่งยังเข้าไม่ถึงบริการขั้นพื้นฐาน ด้วยโซลูชันด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่มีราคาย่อมเยา ควบคู่กับนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง
ด้วยแนวทางดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ SATO ของ LIXIL จึงประสบความสำเร็จในการพัฒนาตลาดสุขาภิบาลในภูมิภาคแอฟริกาและเอเชียอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถเข้าถึงประชากรจำนวนมากในแอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่เพียงในระดับครัวเรือน แต่ยังขยายผลสู่ระดับชุมชน ครอบคลุมพื้นที่สำคัญนอกเหนือภาคครัวเรือน อาทิเช่น โรงเรียน สถานพยาบาล และล่าสุดในบริบทด้านมนุษยธรรม อาทิ ค่ายผู้ลี้ภัย
“การเข้าถึงผู้คนกว่า 103 ล้านคนไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็นข้อพิสูจน์ชัดเจนว่าภาคเอกชนสามารถมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในระดับโลกได้” คินยะ เซโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ LIXIL กล่าว “แม้ LIXIL จะเป็นที่รู้จักจากนวัตกรรมระดับพรีเมียม แต่เราภาคภูมิใจไม่แพ้กันกับโซลูชัน SATO ที่ออกแบบมาให้ทุกคนเข้าถึงได้ในราคาย่อมเยา การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมทำให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัยได้ในวงกว้าง ซึ่งไม่เพียงช่วยยกระดับสุขภาพของผู้คนเท่านั้น แต่ยังสร้างความมั่นคงและความอุ่นใจให้กับครอบครัว เพื่อให้พวกเขามีโอกาสสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน”
เส้นทางของเราคือการเรียนรู้และการสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เราขอขอบคุณครอบครัวและพันธมิตรทุกภาคส่วนที่เปิดใจนำโซลูชันของเราไปเป็นส่วนหนึ่งของบ้านและชุมชนของตนเอง การได้เห็นกับตาว่า “ห้องน้ำที่เรียบง่ายและปลอดภัย” สามารถฟื้นคืนศักดิ์ศรีและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างแท้จริง ยิ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการทำหน้าที่เป็นพลังขับเคลื่อน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและปลดล็อกศักยภาพของทุกชุมชนที่เราเข้าไปมีส่วนร่วม”
พลังแห่งความร่วมมือ
ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน LIXIL มุ่งสร้างตลาดสุขาภิบาลที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและชุมชนชนบท หนึ่งในก้าวสำคัญของความสำเร็จนี้คือความร่วมมือ “Make a Splash!” กับ UNICEF ซึ่งถือเป็นความร่วมมือระดับโลกด้านน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย (WASH) ครั้งแรกของ UNICEF และยังเป็นความร่วมมือครั้งแรกกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นอีกด้วย
ความร่วมมือนี้ผสานความเชี่ยวชาญของ LIXIL ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน เข้ากับจุดแข็งของ UNICEF ในการดำเนินโครงการสุขาภิบาลและการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผ่านการให้ความรู้ในชุมชน การร่วมมือครั้งนี้ช่วยผลักดันระบบนิเวศที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการท้องถิ่น ช่างก่อสร้าง บุคลากรสาธารณสุข ผู้ผลิต และผู้ค้าปลีกในชุมชน เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสุขาภิบาลและสุขอนามัยอย่างทั่วถึง
ก้าวต่อไปสู่ปี 2573
“การเข้าถึงผู้คนกว่า 100 ล้านคนถือเป็นหมุดหมายสำคัญ ไม่เพียงในแง่ของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตผู้คนและชุมชน แต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญขององค์กรด้วย” อีริน แมคคัสเกอร์ ผู้นำโครงการ SATO กล่าว “เราจำเป็นต้องเร่งรัดการดำเนินงานอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระดับโลกในการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ปลอดภัยได้ภายในปี 2573 เราเชื่อว่าสุขาภิบาลคือรากฐานสำคัญของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในอีกหลายด้าน
เป้าหมายปี 2573 ที่ LIXIL เตรียมประกาศ จะยิ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการผลักดันนวัตกรรมจากภาคเอกชน และการพัฒนาโมเดลที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาด เพื่อทำให้ “บ้านที่น่าอยู่ขึ้น” เป็นความจริงสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม”
1: ผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยภายหลังจากได้รับรายงานจากพันธมิตรในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 หากต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน กรุณาคลิกที่นี่
2: The WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene 2000-2024
3: The WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene 2000-2024
4: The WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene 2000-2024