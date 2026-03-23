ความลงตัวแห่งยุค! AME จัดเต็มโปรดักชั่นสุดอลังการ รวม 6 ศิลปินระดับตำนานบนเวที ‘THE LEGEND ALL STARS ORCHESTRA CONCERT’

จบลงอย่างสวยงามกับค่ำคืนวันเสาร์ที่แสนพิเศษ ใน “THE LEGEND ALL STARS ORCHESTRA CONCERT” จัดโดย สุดเอนเตอร์เทนเมนต์, บริษัท เอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟ จำกัด ในเครืออมรินทร์กรุ๊ป เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ One Bangkok Forum กับคอนเสิร์ตที่รวมศิลปินระดับตำนานยุค 80s, 90s และ 2000s มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความไพเราะจากบทเพลงฮิต 6 ศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย นำโดยเจ้าพ่อดิสโก้ บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ & The Soul Smith ผนึกกำลังรุ่นพี่ระดับตำนาน ปุ๊ อัญชลี, ป้อม ออโต้บาห์น, ปั่น ไพบูลย์เกียรติ, บิลลี่ โอแกน และเสริมทัพด้วยดิว่าสาวเสียงทรงพลัง ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ถ่ายทอดบทเพลงไพเราะผ่านทำนองดนตรีสุดอลังการในแบบฉบับออร์เคสตราโดยนักดนตรีกว่า 30 ชีวิต จากวง Thailand Phil POPS Orchestra เนรมิตเวทีด้วยโปรดักชั่นยิ่งใหญ่จัดเต็มทั้ง แสง สี เสียง สุดอลังการ สะกดทุกโสตประสาทให้แฟนๆ ทั้งฮอลล์ได้เต็มอิ่มกับการสร้างสรรค์ตำนานบทใหม่ของคอนเสิร์ตนี้ นับเป็นค่ำคืนที่แสนพิเศษสุดประทับใจ
การแสดงบนเวทีถูกออกแบบการโชว์อย่างคัดสรร เพื่อให้ศิลปินแต่ละคนได้ถ่ายทอดตัวตนผ่านบทเพลงอย่างเต็มที่ เริ่มไต่อารมณ์แฟนเพลงด้วยการบรรเลงจากวงออร์เคสตราที่จัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ต่อด้วยบทเพลงชื่อดังที่มาขับกล่อมอย่าง เฝ้าคอย, มีเธอ, ใช่รักหรือเปล่า, ยังดีอยู่, แด่เธอ และในเพลง เธอทั้งนั้น ที่รวมศิลปินทั้ง 6 คนอย่าง บุรินทร์, ปุ๊ อัญชลี, ป้อม ออโต้บาห์น, ปั่น ไพบูลย์เกียรติ, บิลลี่ โอแกน และ ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ทำให้โชว์นี้คึกคักขึ้นมาในทันตา ต่อกันด้วยเพลง หนักใจ และ ความรัก ที่ได้ศิลปินรุ่นพี่ของวงการ ป้อม ออโต้บาห์น ร่วมฟีเจอริ่งผสมผสานเสียงหวานๆ จาก ปุ๊ อัญชลี โหมดเพลงหวานยังไม่จบขับกล่อมแฟนเพลงกันต่อด้วยเพลง รัก, ลาวดวงเดือน, ละอองดาว, สู่กลางใจเธอ, ภาพเก่าๆ และเพลง เก็บใจ ที่ได้เจ้าพ่อเพลงรัก ปั่น ไพบูลย์เกียรติ ร่วมร้องกับ บุรินทร์ เจ้าพ่อเพลงดิสโก้ ให้เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่แสนพิเศษในใจของแฟนเพลง
ยิ่งดึกบรรยากาศยิ่งคักคักกับ Mashup เพลงฮิตแห่งยุคที่แต่ละศิลปินนำมาถ่ายทอดแบบจัดเต็มเข้าถึงอารมณ์อย่าง รักไม่ได้, รักคุณเข้าแล้ว, เจ้าหญิง, เกือบ, ฝังไว้ในผืนดิน, นอนไม่ค่อยหลับ และ ว่างแล้วช่วยโทรกลับ ทำเอาแฟนเพลงร้องตามกระหึ่มทั่วทั้งฮอลล์ จากนั้นเข้าสู่ช่วงท้ายของคอนเสิร์ต ปรับโหมดเป็นแนวแดนซ์สร้างสีสันให้เวทีด้วยแบตเทิลจากวง Thailand Phil POPS Orchestra และ The Soul Smith ก่อนจะไปกันต่อไปในเพลง หนึ่งเดียวคนนี้ จาก ปุ๊ อัญชลี และ I Got You (I Feel Good) จาก ปั่น ไพบูลย์เกียรติ Feat. ป้อม ออโต้บาห์น เท่านั้นยังไม่พอขอเสริมความมันเติมจังหวะดิสโก้ ที่มาพร้อมกับเหล่าแดนเซอร์ชวนให้แฟนๆ ลุกขึ้นเต้นกับเพลงเมดเลย์ APT, ฮอร์โมน, กลับบ้านเถอะน้อง จาก ลีเดีย, บิลลี่ โอแกน และ บุรินทร์ ส่งท้ายคอนเสิร์ตในวันนี้ด้วยเพลง หยุด จากทั้ง 6 ศิลปินที่เหล่าแฟนเพลงทุกยุคทุกวัยร้องตามกันทั้งฮอลล์ เรียกได้ว่า “THE LEGEND ALL STARS ORCHESTRA CONCERT” นับเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์คอนเสิร์ตสุดประทับใจ ที่รวมเหล่าศิลปินระดับตำนานมาร่วมมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับแฟนๆ แบบเต็มอิ่มครบทุกอารมณ์ ทำให้ค่ำคืนนี้เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจแบบที่ยากจะลืมได้ลง
เตรียมพบกับคอนเสิร์ตดีๆ จาก AME Imaginative ได้อีกมากมายตลอดทั้งปีนี้
