เจ็บแต่ต้องปล่อย! “ALALA” ส่งเพลงช้า “จับเธอสองมือ” (Both Hands) ดึง “JustmineNika” ร่วมถ่ายทอดครั้งแรก!

ยังคงเดินหน้าสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับ 4 สาว “มินนี่, อิม, เมจิ และคริส” เกิร์ลกรุ๊ปสายแฟชั่น “ALALA” จากค่าย White Fox ภายใต้สังกัด GMM MUSIC กับซิงเกิลลำดับที่ 3 “จับเธอสองมือ” (Both Hands) ที่ได้ “JustmineNika” มาร่วมถ่ายทอดอารมณ์ในฐานะ Featuring Artist หลังจากก่อนหน้านี้แฟนเพลงได้สัมผัสความสดใสและความมั่นใจของทั้ง 4 สาวผ่านเพลง “Sweet Lies” และ “หยุดที่ U” กันมาแล้ว
สำหรับ “จับเธอสองมือ” (Both Hands) ถือเป็นเพลงช้าเพลงแรกของ EP ที่ “ALALA” เลือกถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่พยายามรั้งใครบางคนไว้ ทั้งที่ลึกๆ รู้ดีว่าอาจไม่สามารถรั้งไว้ได้อีกต่อไป เป็นการเล่าเรื่องของความสัมพันธ์ที่เดินมาถึงทางตัน ผ่านมุมมองที่อ่อนแอและตรงไปตรงมา เพลงนี้ยังคงได้โปรดิวเซอร์คู่ใจอย่าง “โฟร์-ประทีป สิริอิสสระนันท์” มาดูแลภาพรวมของงานเช่นเคย ทำให้การเปลี่ยนโทนอารมณ์ครั้งนี้ยังคงอยู่ในตัวตนของ “ALALA” พร้อมเผยให้เห็นพัฒนาการทางดนตรีและมุมมองที่เติบโตขึ้นของศิลปิน
อีกหนึ่งความพิเศษของเพลงคือการร่วมงานกับ “JustmineNika” ซึ่งเข้ามาเติมเต็มอารมณ์ของเพลงให้ลึกขึ้น ไม่เพียงเพิ่มพลังเสียง แต่ยังเพิ่มมิติของความรู้สึก จนกลายเป็นบทสนทนาทางอารมณ์ระหว่างสองเสียง ซึ่งเคมีของทั้งสองศิลปินช่วยสร้างไดนามิกที่ฟังแล้วรู้สึกถึงแรงดึงรั้ง และยอมรับไปพร้อมกัน ตัวเพลงถูกออกแบบให้เรียบง่าย ฟังตรงไปตรงมา แต่ทิ้งน้ำหนักของความรู้สึกไว้ในถ้อยคำ โดยเฉพาะท่อนฮุกที่กลายเป็น ประโยคแทนใจของเพลง “สองมือจับเธอไว้ เธออยากไปใจก็ต้องจบ...” สะท้อนความจริงของความสัมพันธ์ที่บางครั้งการปล่อยมืออาจเป็นสิ่งที่ยากที่สุด
ในส่วนของมิวสิกวิดีโอ เพลงนี้ยังได้ร่วมงานครั้งแรกกับผู้กำกับช่างภาพระดับสากล “PS.RINRADA” (หลิน–รินรดา พรสมบัติเสถียร) โดย MV ถือเป็น Passion Project ที่ตั้งใจนำเสนอเรื่องราวผ่าน “Physical Touch” พร้อมถ่ายทอดความงดงามผ่านศิลปะการแสดงบัลเล่ต์ในคอนเซ็ปต์ “Realistic Ballet” เนื้อเรื่องเล่าถึงคู่รักนักเต้นที่เลิกรากันไปแล้ว แต่ต้องกลับมาแสดงร่วมกันบนเวที ในโลกของบัลเล่ต์ ทุกท่าทางคือภาษา และทุกการสัมผัสล้วนมีความหมาย การ “จับมือ” จึงกลายเป็นภาพแทนของความสัมพันธ์ที่ยังไม่จบ แม้หัวใจจะรู้คำตอบก็ตาม
แฟนๆ สามารถรับชมมิวสิกวิดีโอเพลง "จับเธอสองมือ" (Both Hands) – "ALALA Feat. JustmineNika" ได้แล้ววันนี้ทางยูทูบ OfficialWhiteMusic และรับฟังได้ผ่านทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม
#ALALA #ALALAxJMNK #จับเธอสองมือ #JustmineNika
