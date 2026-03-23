เฟ้นหาหนุ่มหล่อ จากการจับ "แก้วโป่งข่าม" ของขลังของล้านนา หนึ่งเดียวในโลก ที่ลำปาง

ชาวอำเภอเถิน จังหวัดลำปางเตรียมเฟ้นหาหนุ่มหล่อจากทั่วประเทศ อายุระหว่าง 17-30 ปี เข้าร่วมประกวดเทพบุตรสังฆเติ๋น ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท โดยผู้ชนะจะใช้วิธีเสี่ยงทายจับแก้วโป่งข่าม" รัตนชาติมงคลของล้านนา ซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ของอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
โดยการประกวดจะเปิดรับสมัครหนุ่มหล่อเพียง 40 คน ขึ้นประกวดบนเวที โดยคัดเลือกทั้งหมด จำนวน 3 รอบ ผ่านการคัดสรรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่รอบแรก คัดให้เหลือ 15 คนสุดท้าย รอบที่ 2 เหลือ 5 คนสุดท้าย และรอบที่ 3 เหลือ 3 คนสุดท้าย
รอบ 3 คน สุดท้าย จะเป็นไฮไลท์ของการประกวด และมีหนึ่งเดียวในโลก จะไม่ใช้กรรมการเป็นผู้ตัดสิน แต่จะใช้พิธีเสี่ยงทายตามความเชื่อของท้องถิ่น ผ่านการจับ "แก้วโป่งข่าม" รัตนชาติมงคลของเมืองเถิน โดย แก้วโป่งข่าม 3 ชนิด ที่ใช้เสี่ยงทายเลือกเทพบุตรในปีนี้ ได้แก้ววิฑูรย์สีน้ำผึ้ง แก้วขนเหล็ก และหมอกมุงเมือง โดยหนุ่มหล่อที่เสี่ยงทายจับได้แก้ววิฑูรย์สีน้ำผึ้ง
จะได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดได้แก่เทพบุตรสังฆเติ๋น ประจำปี 2569 ทำหน้าที่สำคัญเป็นผู้อัญเชิญ และประคองพระแก้วเมืองเถิน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่แกะสลักจากแก้วโป่งข่ามวิฑูรย์สีน้ำผึ้ง หนึ่งเดียวในโลก
ในงานประเพณีสรงน้ำพระแก้วเมืองเถิน ในวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2569 ทั้งตำแหน่งเทพบุตรสังฆเติ๋นในปีนี้จะได้รับโอกาศร่วมแสดงใน
ซีรี่ย์ร่วมทุนสร้างไทย-จีน "อารัมภางค์ ของนายต่างดาว" ซี่รีย์ส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมผ่านอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง อย่างแก้วโป่งข่าม และศิลปร่วมสมัย ทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง wellness ซึ่งจะออกอากาศทางช่อง 7 HD และทาง WeTV และพร้อมฉายที่ประเทศจีนอีกด้วย
สำหรับ “แก้วโป่งข่าม” คือ แร่ควอตซ์ (Quartz) ชนิดหนึ่งที่พบมากทางภาคเหนือของไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.เถิน จ.ลำปาง มีลักษณะเป็นผลึกแก้วใสหรือโปร่งแสง ภายในมักจะมีลวดลาย แร่ หรือประกายธรรมชาติฝังอยู่ ได้รับความนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับ (แหวน, จี้) และเชื่อว่าเป็นหินมงคล หินศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยแคล้วคลาดโชคลาภ เมตตามหานิยม และความเจริญรุ่งเรือง
การประกวดเทพบุตรสังฆเติ๋น เปิดรับสมัครหนุ่มหล่อจากทั่วประเทศแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2569 ทางเพจเทพบุตรสังฆเติ๋น และ LINE OFFICIAL : เทพบุตรสังฆเติ๋น
รายละเอียดการประกวดเทพบุตรสังฆเติ๋น
https://drive.google.com/file/d/1FWJ7UGhHLmJDnvhp-tR-0rIjx8NqJwpn/view?usp=drivesdk
สมัครประกวดเทพบุตรสังฆเติ๋น ประจำปี 2569
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 เมษายน 2569
https://forms.gle/ha6QexhYcx8yTAv88
โดยรอบตัดสิน เทพบุตรสังฆเติ๋น จะมีขึ้นในวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2569 ณ เวทีกลาง สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง
#เทพบุตรสังฆเติ๋น
#แก้วโป่งข่าม
#อารัมภางค์ของนายต่างดาว
#ประกวด # ลำปาง