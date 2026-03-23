หนังไทยมาแรง! “พระไม้” ฟีเวอร์ข้ามทวีป ต่างชาติแห่ซื้อลิขสิทธิ์ กระแสแรงทะลุหลายประเทศ

สร้างปรากฏการณ์ความแรงแบบฉุดไม่อยู่ สำหรับภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญ ความเชื่อ “พระไม้” ที่กำลังได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามในตลาดต่างประเทศ โดยมีหลายประเทศแสดงความสนใจและตอบรับอย่างคึกคัก จนสามารถ คอนเฟิร์มเข้าฉายแล้วใน มาเลเซีย, บรูไน, มองโกเลีย, เวียดนาม และยังเตรียมขยายสู่ อีกกว่า 10 ประเทศทั่วโลก
กระแสความสนใจของ “พระไม้” ไม่ได้มาเพียงแค่ยอดการซื้อลิขสิทธิ์ แต่ยังสะท้อนผ่านการตอบรับจากผู้จัดจำหน่ายและแพลตฟอร์มต่างประเทศ ที่ให้ความสนใจนำภาพยนตร์เข้าฉายใน applications และ streaming platform ระดับอินเตอร์ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ชมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ที่การหยิบเอา “ความเชื่อพื้นถิ่นไทย” มาผสานกับการเล่าเรื่องแบบสากล ถ่ายทอดบรรยากาศความหลอนที่เข้าถึงผู้ชมได้ทุกวัฒนธรรม จนกลายเป็นคอนเทนต์ที่ถูกจับตามองในตลาดโลก และถูกพูดถึงในฐานะ อีกหนึ่ง Soft Power ของไทย ที่กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนในวงการภาพยนตร์นานาชาติ
ความสำเร็จในครั้งนี้ ไม่เพียงตอกย้ำศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นว่า “พระไม้” คือหนึ่งในผลงานที่สามารถพาเรื่องราวความเชื่อแบบไทยก้าวข้ามพรมแดน และครองใจผู้ชมทั่วโลกได้อย่างแท้จริง