“กองทัพ พีค” ควง “Kim Seung-hye” นางเอกเกาหลี เปิดตัว 2 ซีรีส์เกาหลีระดับโลกเขย่าเวที Hong Kong Filmart 2026 พร้อม Poster Exclusive – Trailer แรก และโชว์พิเศษสุดเซอร์ไพรส์

สร้างกระแสต่อเนื่องบนเวทีอินเตอร์ สำหรับนักแสดงหนุ่มไทย “กองทัพ พีค” (Kongthap Peak) ที่ก้าวขึ้นสู่บทนำใน Global Short-Form Drama จากเกาหลีถึง 2 เรื่องติด ได้แก่ “The Devil’s Kiss” (แนว Fantasy Drama) และ “Shared Space Romance” (แนว Romantic Drama) ซึ่งล่าสุดได้ถูกนำไปเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในงาน Hong Kong International Filmart 2026
ภายในงานครั้งนี้ ทั้ง 2 โปรเจกต์ได้มีการเปิดเผย Poster – Exclusive Version เป็นครั้งแรก สำหรับการนำเสนอโดย ThemeWork Studio ณ พื้นที่ Thai Pavilion (Booth 1D-B01) ภายใน Hong Kong Convention & Exhibition Center ท่ามกลางความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานในอุตสาหกรรมบันเทิงจากทั่วโลก สะท้อนถึงศักยภาพของคอนเทนต์ไทยในเวทีสากล และความร่วมมือระดับนานาชาติที่กำลังถูกจับตามอง
งาน Hong Kong International Filmart ถือเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญของการเจรจาธุรกิจด้านภาพยนตร์ ซีรีส์ และคอนเทนต์ระดับโลก ที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและนักสร้างสรรค์จากหลากหลายประเทศได้นำเสนอผลงานสู่ตลาดนานาชาติ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17–20 มีนาคม 2569
โดยในครั้งนี้ “กองทัพ พีค” ได้เดินทางเข้าร่วมงานด้วยตนเอง พร้อมด้วยนักแสดงนำหญิงจากเกาหลี “Kim Seung-hye” เพื่อร่วมเปิดตัวผลงานทั้งสองเรื่องอย่างเป็นทางการ สร้างความสนใจจากผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก
ไฮไลต์สำคัญคือการเปิดตัว Poster Exclusive Version ของทั้งสองซีรีส์ ที่เผยให้เห็น 2 คาแรกเตอร์ที่แตกต่างอย่างชัดเจนของ “กองทัพ พีค” ระหว่างบทบาทใน The Devil’s Kiss และ Shared Space Romance สร้างความตื่นเต้นและกระแสการรอติดตามจากผู้ชมในระดับนานาชาติ
นอกจากนี้ ทั้งสองนักแสดงยังได้ร่วมกันเปิดตัว Official Trailer ของ “The Devil’s Kiss” เป็นครั้งแรก เผยให้เห็นความเข้มข้นของเรื่องราวแนวแฟนตาซี–ดราม่า โดย “กองทัพ พีค” แสดงด้วยบทสนทนาภาษาเกาหลีทั้งหมด ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของนักแสดงไทยบนเวทีระดับโลก
ทั้ง 2 ซีรีส์เป็นผลงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ อำนวยการสร้างโดย PLUS X E&M ร่วมกับ Chaan Creations และ ThemeWork Studio สะท้อนการเติบโตของอุตสาหกรรม Short-Form Drama ในระดับสากล
อีกหนึ่งไฮไลต์สุดพิเศษในงาน คือการแสดงโชว์เพลง “Shadow You” ซึ่งเป็นเพลงประกอบ (OST) จากซีรีส์ The Devil’s Kiss โดยเพลงนี้แต่งโดยโปรดิวเซอร์ชาวเกาหลี และเรียบเรียงพร้อมขับร้องโดย “กองทัพ พีค” ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษ สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมภายในงานเป็นอย่างมาก
แฟน ๆ เตรียมร่วมส่งกำลังใจให้ “กองทัพ พีค” กับอีกก้าวสำคัญบนเวทีอินเตอร์ และรอติดตามผลงาน Global Short-Form Drama ทั้ง 2 เรื่อง ที่กำลังจะเปิดตัวบนแพลตฟอร์มระดับโลกในเร็ว ๆ นี้