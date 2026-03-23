GAC AION Thailand รุกหนัก Motor Show 2026 เปิดตัว AION V 500 Premium พร้อมชูนโยบาย GAC CARE และ GAC Easy Trade-in ยกระดับบริการหลังการขายเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 GAC AION Thailand ประกาศความยิ่งใหญ่ในงาน Bangkok International Motor Show 2026 ขนทัพยนตรกรรมพลังงานทางเลือกใหม่จัดแสดงแบบเต็มพิกัด พร้อมไฮไลต์สำคัญถึง 3 ประการ ได้แก่ การเผยโฉมรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด GAC AION V 500, การประกาศนโยบาย GAC CARE เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการหลังการขายแบบครบวงจร,และเปิดตัวโครงการ GAC Easy Trade-in, สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบและยั่งยืนในประเทศไทย
ต่อยอดความสำเร็จสู่ "Thailand Action 2.0" ในปี 2569
Mr. Wanye Wei ประธานกรรมการบริหาร GAC International เผยความสำเร็จในปี 2568 ว่า GAC ได้บรรลุเป้าหมายในการวางรากฐานระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้กลยุทธ์ "In Thailand, For Thailand" ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 68 แห่ง มีความพร้อมของอะไหล่ถึง 95%, สร้างสถานีชาร์จ 160 แห่ง เริ่มเดินสายการผลิตรถยนต์ 3 รุ่นหลักในประเทศ และกวาดยอดจดทะเบียนทะลุ 15,301 คัน เติบโตถึง 305% (YoY) ส่งผลให้ GAC กลายเป็นแบรนด์รถยนต์พลังงานใหม่ชั้นนำในไทยอย่างมั่นคง สำหรับแผนการขับเคลื่อน "Thailand Action 2.0" ในปี 2569 GAC เตรียมเปิดตัวรถยนต์ใหม่ 2 รุ่น, Mobility Center แห่งแรกในต่างประเทศ, นำเทคโนโลยีการสลับแบตเตอรี่ (Battery Swapping) เข้ามาเพื่อสร้างเครือข่ายพลังงานที่สมบูรณ์แบบ และเตรียมขยายกำลังการผลิตของโรงงานในไทยให้บรรลุเป้าหมาย 20,000 คันต่อปี เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการส่งออกระดับโลกอย่างเป็นทางการ
ยกระดับประสบการณ์ด้วยนโยบาย GAC CARE
Mr. Andrew Wang ประธานกรรมการบริหาร GAC AION Thailand ได้เปิดตัวนโยบาย "GAC CARE" ซึ่งเป็นนโยบายบริการแรกของ GAC สำหรับตลาดต่างประเทศ เพื่อดูแลรถยนต์ของลูกค้าตลอดอายุการใช้งาน โดยถูกสร้างขึ้นบน 4 เสาหลักสำคัญ ได้แก่ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric), มอบความเชื่อมั่นขั้นสูง (Advanced Assurance) ที่ขับเคลื่อนด้วยคุณภาพอันดับ 1 จาก J.D. Power, มีการตอบสนองที่รวดเร็ว (Rapid Response) รับประกันการซ่อมเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Exclusive Expertise) ดูแลผู้ใช้ด้วยความเอาใจใส่ระดับมืออาชีพ
นอกจากนี้ ยังมอบคำมั่นสัญญาสำคัญเพื่อความอุ่นใจสูงสุดด้วยการอัปเกรดการรับประกันตลอดอายุการใช้งานเป็นเวอร์ชัน 2.0 (Lifetime Warranty 2.0) พร้อมชูความมุ่งมั่นไร้กังวลเรื่องอัคคีภัย (Zero Fire Concern) โดยจะเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ท่านทันทีหากเกิดเหตุไฟไหม้ที่มีสาเหตุมาจากคุณภาพของแบตเตอรี่ พร้อมรับประกันงานซ่อมบำรุงที่รวดเร็ว โดยมีรถสำรองให้ใช้และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ต้องใช้เวลาซ่อมเกิน 3 วัน ตลอดจนเตรียมขยายคลังอะไหล่ให้ครอบคลุมพื้นที่ 12,000 ตร.ม. พร้อมอะไหล่ 120,000 ชิ้น ภายในปี 2569 ซึ่งจะตอบสนองความต้องการได้ถึง 99% ทำให้สามารถจัดส่งอะไหล่ในกรุงเทพฯ ได้ภายใน 24 ชั่วโมง และต่างจังหวัดภายใน 3 วัน
เผยโฉม AION V 500 Premium ยกระดับความคุ้มค่าและขีดสุดแห่งดีไซน์
ไฮไลต์สำคัญที่สะกดทุกสายตาภายในงาน คือการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด AION V 500 Premium ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบความคุ้มค่าสูงสุด โดดเด่นด้วยสีตัวถังใหม่ล่าสุด Galaxy Blue ที่สะท้อนความล้ำสมัยและงดงามดุจประกายของสายน้ำในกาแล็กซี ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่กว้างขวาง มอบประสบการณ์ความสะดวกสบายเหนือระดับในทุกที่นั่ง พร้อมมอบอิสระในการเดินทางด้วยระยะทางขับขี่สูงสุดถึง 500 กิโลเมตรต่อการชาร์จ ซึ่งตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกล
•V Design (ดีไซน์ Cyber สุดล้ำ): โดดเด่นด้วยไฟหน้า-ไฟท้ายสไตล์ไซเบอร์ และกระจังหน้ารูปทรงเรขาคณิต ผสานเส้นสายตัวรถที่เฉียบคมและลื่นไหล สะท้อนความสปอร์ตแห่งอนาคตในทุกมิติ
•V Comfort (ความหรูหราระดับเรือธง): ห้องโดยสารพรีเมียมบุด้วยวัสดุ Soft-Touch 100% ในจุดที่สัมผัสหลักทั่วทั้งคัน เบาะหลังปรับเอนได้สูงสุด 137 องศา พร้อมฟังก์ชันเปลี่ยนห้องโดยสารเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่เพียงปลายนิ้วสัมผัส โปร่งสบายด้วยหลังคาพาโนรามา 2.14 ตร.ม. จัดเต็มระบบเสียง 5.1 พร้อมซับวูฟเฟอร์ขนาด 8 นิ้ว และพื้นที่เก็บสัมภาระจุใจสูงสุด 978 ลิตร
•V Energy (ไปได้ไกล ชาร์จไวขั้นสุด): ขับขี่ไกล 500 กม. (NEDC) ชาร์จเร็วแบบ 3C (30-80% ใน 16 นาที หรือเทียบเท่าการจิบกาแฟ 1 แก้ว) กำลังไฟสูงสุด 150 kW ประหยัดพลังงานด้วยอัตราสิ้นเปลืองเพียง 14.4 kWh/100 กม. พร้อมระบบจ่ายไฟภายนอก (V2L) 3.3 kW รองรับทุกกิจกรรมแคมปิงและเอาต์ดอร์
•V Intelligence & Confidence (อัจฉริยะและปลอดภัยระดับโลก): ประมวลผลลื่นไหลด้วยชิป Qualcomm SA8155P สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย-อังกฤษได้ 4 โซน มั่นใจด้วยระบบช่วยขับขี่ L2 โครงสร้างเหล็กแข็งแรงสูง 66% แบตเตอรี่ Magazine Battery รุ่นที่ 2 และม่านถุงลมนิรภัยด้านข้างยาว 2.3 เมตร ปกป้องสูงสุดทุกการเดินทาง
โปรโมชัน GAC AION V รุ่น 500 Premium ในงาน Motor Show 2026
•ราคาโปรโมชันพิเศษ 799,900 บาท*
•พิเศษยิ่งกว่า! เมื่อเข้าร่วมแคมเปญ GAC Easy Trade-in (นำรถเก่ามาแลกรถใหม่) รับส่วนลดเพิ่มทันที 40,000 บาท เป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง 759,900 บาท*
•รับฟรี Lifetime Warranty รับประกันแบตเตอรี่ขับเคลื่อน มอเตอร์ขับเคลื่อน และกล่องควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า มอบความอุ่นใจตลอดการใช้งาน มูลค่า 50,000 บาท*
•รับฟรี Home Charger พร้อมบริการติดตั้ง มูลค่า 25,800 บาท*
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* ลูกค้าต้องเข้าร่วมแคมเปญ “GAC Easy Trade-in รถเก่าแลกรถใหม่” เท่านั้น
* รายละเอียดและเงื่อนไขของรถแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกัน โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้แทนจำหน่าย GAC AION ทุกสาขาทั่วประเทศ
* ต้องจองรถภายในวันที่ 1 มีนาคม 2569 - 5 เมษายน 2569 และต้องออกใบกำกับภาษีภายในวันที่ 1 มีนาคม 2569 - 30 เมษายน 2569
* มูลค่าการรับประกันตลอดอายุการใช้งานที่แสดงเป็นการประมาณการมูลค่าการคุ้มครองต่อคัน เพื่อใช้ในการสื่อสารเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงการกำหนดหรือจำกัดยอดเคลมจริง
นอกจากนี้ ภายในงานยังเสริมทัพความตื่นตาตื่นใจด้วยการเปิดตัว GAC AION UT ในเฉดสีใหม่ล่าสุด "Como Black" และการเผยโฉมยนตรกรรมสปอร์ตพรีเมียม GAC HYPTEC HT สีพิเศษ "Champagne Pink" ซึ่งเป็นรุ่น Limited Edition ที่ผลิตจำกัดและเปิดให้จับจองเพียง 100 คันเท่านั้น
GAC Easy Trade-in: แคมเปญรถเก่าแลกรถใหม่ รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 150,000*
GAC AION Thailand มอบบริการแบบ One-Stop Service ทราบผลประเมินราคารถภายใน 1 ชม. และดำเนินการจบได้เร็วที่สุดภายในวันเดียว พร้อมรับส่วนลดพิเศษสูงสุด 150,000* เมื่อนำรถคันเดิมทุกยี่ห้อมาเทิร์นเพื่อออกรถ GAC รุ่นใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 – 5 เมษายน 2569
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* ลูกค้าต้องเข้าร่วมแคมเปญ “GAC Easy Trade-in รถเก่าแลกรถใหม่” เท่านั้น
* รายละเอียดและเงื่อนไขของรถแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกัน โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้แทนจำหน่าย GAC AION ทุกสาขาทั่วประเทศ
* “GAC Easy Trade-in” คือแคมเปญการแลกรถเก่าเป็นรถใหม่
สำหรับลูกค้าที่สนใจสัมผัสประสบการณ์แห่งอนาคตและนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าระดับโลก สามารถเข้ามาชมรถคันจริงและร่วมทดลองขับรถยนต์พลังงานใหม่ทุกรุ่นจาก GAC ได้ที่บูธ GAC AION Thailand (บูธ A20) ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2569
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูล ตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชัน และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่
