“เจนิส” สุดปัง! นั่งแท่นเป็นพรีเซ็นเตอร์ ในงาน “Cosmic x Janis Exclusive Event x EVEANDBOY”

เรียกได้ว่าขยับตัวทำอะไรก็กลายเป็นกระแสไปเสียหมด สำหรับสาวสวยสายคอนเทนต์อย่าง เจนิส เจณิสตา พรหมผดุงชีพ ที่ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจชาวเน็ต ด้วยเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติ พูดตรงไปตรงมา แถมยังมีอารมณ์ขัน จนใครๆ ต่างพากันตกหลุมรักได้ไม่ยาก
ล่าสุด ได้มีโอกาสเจอเจ้าตัวในงาน “Cosmic x Janis Exclusive Event x EVEANDBOY” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์สาวสวยคนใหม่อย่าง “เจนิส เจณิสตา” ที่มาพร้อมออร่าความปังเต็มพิกัด พร้อมกันนี้เจ้าตัวยังได้มาเผยเคล็ดลับดูแลใต้วงแขนให้เนียนสวยแบบฉบับดาราสาว ให้เหล่าแฟนคลับและเพื่อนรักได้นำไปปรับใช้กันอีกด้วย
- รู้สึกอย่างไรบ้างกับการได้เป็นพรีเซนเตอร์ Cosmic
ดีใจที่คนรักเราที่เป็นเรา เราไม่อาบน้ำเราก็ได้งาน คือเราอยากจะบอกว่าค่าน้ำมันก็แพง เลยรู้สึกว่านานๆ ทีก็ได้ แต่ไม่ใช่ให้เยาวชนไปทำตาม คือในห้องติดแอร์ และไม่ได้ขยับตัวทำอะไร เหงื่อก็ไม่ออก ก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องอาบก็ได้ เพราะว่ายิ่งอาบเดี๋ยวผิวจะยิ่งเสียความชุ่มชื้น อันนี้หมอเขาออกมาพูดนะ ไม่ได้พูดมั่วๆ อาบวันละรอบก็คือเพียงพอแล้ว
- เคยไม่อาบน้ำนานที่สุดกี่วัน
5 วันค่ะ
- ใช้ชีวิตยังไง ถึงไม่ได้อาบน้ำ 5 วัน
หนูอยู่แต่บนเตียงค่ะ แล้วก็ดูซีรีส์จีน เพราะว่าซีรีส์จีนเขามีแบบหกสิบตอน หนูก็ดูอยู่อย่างงั้นหนูลุกออกจากเตียงแค่ไปเข้าห้องน้ำค่ะ
- แล้วร่างกายมันไม่มีการแบบเขอะเขินร่างกายตัวเองเหรอ
หนูรู้สึกหนูตัวหอมตลอดเวลา คือก็ไม่มีใครได้กลิ่นเราค่ะ เราดมตัวเองเราก็รู้สึก อุ๊ย ยังหอมอยู่เลย แต่มันจะมีช่วงนึงที่หนูรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้ว รู้สึกเริ่มปวดหัว ไม่ได้สระผมจะเริ่มปวดหัว เพราะมันหนัก ใช่ อาจจะนานแล้ว หมักไว้นานแล้ว แต่ว่า 5 วันคืออยู่แต่ในห้องแอร์ ลองทําดูค่ะ เจนเชื่อว่ามีใครหลายๆ คนเคยลอง มันเริ่ดอยู่นะคะ
- มีแอร์กี่ตัว
ในห้องอะมีสามตัว มีห้องแต่งตัว แล้วก็ห้องนอน มันเป็นพื้นที่กว้างก็เลยติดสองตัว แต่ในห้องน้ำไม่มี แต่ว่าความเย็นมันส่งไปถึงห้องน้ำเลย
- แสดงว่าเราก็แช่เย็นอยู่ในห้องนอนเลย
ใช่ค่ะ เราเหมือนห้าง ก็พวกเพื่อนรักบอกว่าแกออกจากช่องฟรีซแล้วมาทํางานทําการบ้าง อันนี้เขาแซวกัน แต่หนูก็เปิดแอร์สลับกันนะคะ ไม่ได้เปิดพร้อมกันกลัวทำงานหนัก เราก็ฟีลห้างเลยค่ะ กลางคืนเปิดตัวนี้ ตื่นเช้ามาเปิดอีกตัว
- ค่าไฟเท่าไหร่ต่อเดือน
ค่าไฟไม่ได้ดูเหมือนกันค่ะ แต่ว่าก็จ่ายหนักอยู่ค่ะ เพราะว่าเราแบบไม่ชอบความร้อนไง
- รู้สึกยังไงบ้างที่พอเราบอกว่าไม่อาบน้ำแล้วคนไม่เชื่อ
เชื่อเถอะค่ะ อย่างเมื่อวานก็วางแผนไว้แล้วว่าวันนี้ต้องออกงาน ก็เลยอาบตั้งแต่เมื่อคืน ตอนเช้าไม่ได้อาบ (อันนี้คือช่วยประหยัดน้ำ) ไม่ได้ช่วยประหยัดน้ำค่ะ กลัวผิวแห้ง (แล้วการบำรุงผิว พอไม่อาบน้ำแบบนี้ สามารถทาได้เลยเหรอ) ก็ไม่ได้ทาค่ะ ก็หมักไว้ เพราะว่าเดี๋ยวเสียความชุ่มชื้น
- ทำไมเราสวยได้ขนาดนี้ เกิดจากอะไร
นอนก็ไม่ดี กินก็ไม่ดี น่าจะเพราะ Cosmic Snow Cream แล้วมั้งคะ
- มีวิธีดูแลยังไงในแบบสําหรับเจนิส ถ้าอยากสวย ขาว มั่นใจขนาดนี้ แต่ไม่อาบน้ำ
สําหรับหนูนะคะ บอกตามตรงเลย รอไปติดตามช่อง TikTok ค่ะ janistarrr มีอาร์สามตัว ในนั้นมีแชร์เคล็ดลับเทคนิคไว้เยอะแยะ (หรือพื้นฐานเรามันดีอยู่แล้วหรือเปล่า) อุ๊ย พูดอย่างงั้นไม่ได้ คือเรามีเคล็ดลับจริงๆ ตอนนี้เริ่มออกกําลังกายบ้างแล้ว
- ไม่มีเคล็ดลับอะไรพิเศษจริงๆ เหรอ เพราะว่าเบ้าหน้า ผิวเราดีอยู่ แต่ว่ามันมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมหรือว่าต้องดูแลไหม ดูเหมือนคิดคิดนานด้วย
ไม่ ที่คิดนานไม่ใช่อะไรนะคะ มีความเชื่อเรื่องว่าแบบถ้าเราเสพใครมากๆ หรืออยู่กับใครมากๆ หน้าเราจะเหมือนคนนั้น ซึ่งช่วงนี้ดูจางหลิงเฮ่อ ใช่ ดูเรื่องล่าหยก หนูก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละคือพรหมลิขิต คือขึ้นกำแพงเมืองจีนแล้ว ดูทีเป็นสิบๆ ชั่วโมง หนูก็เลยรู้สึกว่าหน้าตาผิวพรรณอะไรแบบนี้ เราอาจจะอยู่กำแพงเมื่อจีนไปแล้ว มันช่วยได้จริงๆ นะ
- ถ้าอยากสวยแบบเจนิส ต้องดูแลตรงไหนเป็นพิเศษอีกไหมนอกจากรักแร้เราแล้ว
สําหรับหนูอ่ะแค่ฉีดน้ำหอม ก็เพิ่มเอเนอร์จี้แล้ว น้ำหอมมาดามฟิน หรือเครื่องดื่มที่ทำให้เราแบบ ที่เขาเรียกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยอะไรอย่างงั้น คืออาจจะพูดไม่ได้ ลองติดตามดู มันทําให้เราแบบรีเซ็ตนะ บางทีเรามีความเครียดสะสมเรื่องงานอะไรแบบนั้น เฮ้ยมันดี มันได้รีเซ็ต (คือสวยจากข้างในสุดภายนอกเหรอ) ถูกต้อง เจนคิดว่าอินเนอร์ข้างในมากกว่า มันทําให้เราแบบ Shine ออกมา
- เข้าคลินิกไหม
ก็มีเข้าบ้างค่ะ รอติดตามเลยว่าคลินิกอะไร ทําหัตถการอะไรบ้าง (พูดอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ย) ใช่ โอ๊ย เห็นไหมล่ะ คู่มือดารานี่เปิดวนแล้ว พูดอะไรบ้าง ต้องทํายังไงบ้าง
- ถ้าถ้ามีคนอยากสวยแบบพี่เจนิส อย่างน้องๆ ต้องทำอย่างไร
รอติดตามในช่อง TikTok ค่ะ (มีล้างหน้าล้างตาบ้างไหม ถึงจะไม่อาบน้ำ) พูดตามตรงนะคะ คือล้างเฉพาะจะออกไปข้างนอก อย่าง 5 วัน หนูก็ไม่ล้าง คือบางทีถ้าสมมุติว่าง่วงมากๆ สมมุติจะนอนไปสามชั่วโมง แล้วตื่นมาเพื่อจะมาดูซีรีส์ต่อ หนูจะล้างแค่ตาเพื่อให้มันตื่น แล้วก็มาดูต่อ ไม่ได้ล้างทั้งหน้า
- เรารู้สึกว่าเราโชคดีไหม ตื่นมาแล้วสวยเลย
ไม่นะคะ หนูก็ไม่ได้สวยเลยหรอกค่ะ จริงๆ ยังมีคนสวยกว่าหนูอีกเยอะ (เคยเป็นสิวไหม) อ๋อหนูรู้แล้ว เพราะว่าการหมักไว้บ่อยๆ อ่ะ มันทำให้หน้าเราเคยชินกับความสกปรก มันกลัวที่จะขึ้น อ่ะ พี่ลองดูเท้าอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยไปสนใจมัน เราไม่ได้ไปล้าง ไปทาครีมอะไรมันมาก มันคือสิวขึ้นไหม ไม่ขึ้น แล้วหน้าหนูอ่ะ ดูแลรักษาเหมือนกันเลย มันก็เลยไม่ขึ้น หลักสูตรใหม่ คือสะสมจนมันชิน แต่คือช่วงเฟสแรก ที่แบบว่าร่างกายมันบ้วนไง มันบ้วนแบบสิ่งสกปรกเข้าใจไหม มันก็เลยเป็นสิว เป็นหนอง เป็นอะไรไป แต่ถ้าเลยจุดนั้นแล้วอะมันชิน
- การที่มีคนบอกว่าเราเหมือนอาบน้ำทุกๆ สามนาทีคือไม่ใช่
อาบน้ำทุกๆ สามนาทีคือยังไงนะคะ (หมายถึงผิวเราสวยเหมือนคนอาบน้ำตลอดเวลา) จริงๆ ก็คือมีอาบน้ำใหญ่ด้วย แบบสครับ ครีมอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ย
- เราเคยมีปัญหากับร่างกายเราบ้างไหม เพราะที่พูดมาทุกอย่างดูไม่มีปัญหากับร่างกายเลย
หนูไม่เคยมีปัญหากับร่างกายเลย แต่หนูรู้สึกว่าทางแบรนด์ต่างๆ อ่ะ เขาน่าจะจับมือร่วมกันแล้วก็อยากให้เจนิสอาบน้ำบ่อยขึ้น อย่างวันนี้ Cosmic ก็ให้หนูแต่งตัวเต็ม ก็อาบใหญ่ตั้งแต่เมื่อคืน สครับผิวอะไรจริงจังมาก (อาบใหญ่กี่ชั่วโมง) อาบใหญ่สามชั่วโมงค่ะ เพราะว่าคู่มือดาราบอกไว้ว่าผมเราก็ต้องรักษา ผมเราก็ต้องสวย ผิวเราก็ต้องดี หน้าเราก็ต้องแบบไม่มีสิว เราก็เลยต้องดูแลดี ก็เลยนานค่ะ
- แล้วทําไมเราไม่ดูแลแบบนี้ทุกวัน เพราะเราเป็นดารา
เราขี้เกียจ เราไม่ไหว เราเหนื่อยค่ะ ดูทุกวันก็คงไม่ไหว
- เห็นกระแสคู่จิ้นกับ ท็อป ทศพล แล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง
เป็นพี่น้อง เป็นพี่ชายที่น่ารัก อบอุ่นค่ะ พี่ท็อปเป็นคนมีเรื่องเล่าตลอดเวลา อยู่ในกองเขาเม้าท์แฟ่ดเลย เวลาเขาไปเดินป่า เขาชอบมาเล่า เจอผี เจออะไรบ้าง ก็คือไปดูในรายการเขาได้ ซึ่งเขาก็เล่าเรื่องเจอผี เขามีวีรกรรมเรื่องเจอผีเยอะ แล้วหนูก็ชอบฟัง เพราะเกิดมาเราไม่เคยเจอผี (เชื่อไหมเวลาเขาเล่า) หนูเชื่อหมดอ่ะค่ะ หนูเชื่อคนง่าย แต่หลังๆ มานี้ พี่ท็อปเริ่มเล่าวน เล่าซ้ำแล้ว น่าจะหมดแล้ว หรือแกจําไม่ได้ แกก็พูดซ้ำ เรื่องซ้ำ หนูก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าพูดเรื่องซ้ำ เดี๋ยวจะบอก
- เราอยากไปเดินป่ากับเขาไหม
น้ำหนูยังไม่อาบเลยค่ะ (เดินป่าไม่ต้องอาบน้ำ) ไม่ได้ คือแค่หนูลุกไปเข้าห้องน้ำยังเหนื่อยเลยอ่ะ นี่เดินป่า (ไม่เกี่ยวกับการที่ไม่ต้องอาบน้ำ) ไม่เกี่ยว เรื่องน้ำไม่อาบไม่เกี่ยวค่ะ แต่ว่าขยับตัวเยอะไป น่าจะต้องพักอีกยาวเลยค่ะ ถ้าต้องไปเดินป่ากับพี่ท็อป น่าจะสักสองเดือน อยู่บนเตียง คือตัดกิจกรรมนี้ออกไปเลย แต่ก็ลองชวนกันมาก่อนก็ได้ค่ะ เผื่อวันนั้นมีฟีล อยากจะลอง เพราะว่าล่าสุดก็ไปออกเซียนหรั่งมา ให้หนูไปดำโคลน เจอปลาดุก ปลาช่อน แล้ววันนั้น พี่โน่เขาเจองูด้วย (แล้วได้อาบน้ำไหม) อาบค่ะ อันนั้นอาบเลยค่ะ
- มีอะไรอยากฝากถึงคนที่เขาจิ้นเรือ เรากับท็อป
ฟังนะ ฉันอยากให้พวกแกโฟกัสกันที่ผลงาน กำลังจะมีหนังเรื่องผ่าจ้าน ฉันบอกเลยไปอยู่บนดงบนดอย คือเราสองคนอะทุ่มเทมาก ก็อยากให้รอติดตาม อยากให้ดูในหนังว่าเป็นยังไง เล่นกับพี่ท็อป เล่นคู่กัน เป็นหนังผี สยองขวัญ ของทางสหมงคลฟิล์ม ซึ่งจะได้ดูเร็วๆ นี้ เดือดมาก พี่มะเดี่ยวเป็นโปรดิวเซอร์ ไปทุกคิว