สำนักอัยการสูงสุด สมาคมภริยาอัยการ รับรางวัล “บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน” พร้อมเชิญชวนคนไทยบริจาคโลหิต วันสถาปนาองค์กรอัยการ 133 ปี

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ “รางวัลพันท้ายนรสิงห์” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2569” ภายใต้โครงการ “บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน” เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การทำความดี เชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จงรัก ภักดีต่อแผ่นดิน และร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ในการนี้สำนักงานอัยการสูงสุด และสมาคมภริยา อัยการได้รับเกียรติเข้ารับรางวัล สาขาบุคคลต้นแบบผู้ทำคุณประโยชน์ด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริตต่อประเทศชาติ
ดีเด่น ได้แก่ นางเกษร แก้วทิพย์ (นายกสมาคมภริยาอัยการ) นายพรชัย ชลวาณิชกุล อดีตอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ (สำนักงานอัยการสูงสุด) นายสุรเชษฐ์ งามวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร (สำนักงานอัยการสูงสุด) ดร.พรทิพย์ วงษ์นครินทร์ (สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมภริยาอัยการ) นางธิดารัตน์ ต๋าอ่อน (โฆษกสมาคมภริยาอัยการ) นางกฤตศิกาญน์ รุ่งเจริญวิวัฒนา และนางพรรณทิพา วรสิงห์ นับเป็นเกียรติประวัติของสำนักงานอัยการสูงสุด และสมาคมภริยาอัยการ ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมไทย
นางเกษร แก้วทิพย์ (นายกสมาคมภริยาอัยการ) “ขอบคุณผู้จัดงาน กับรางวัลอันทรงเกียรติ พันท้ายนรสิงห์ บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน ในนามของสมาคมภริยาอัยการรู้สึกเป็นพลังที่ทำให้เราทำดีเพื่อแผ่นดินต่อไป ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ งานพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ค่ะ..”
นายพรชัย ชลวาณิชกุล อดีตรองอธิบดีอัยการ ได้กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ ในฐานะที่เคยทำงานรับใช้ ประชาชน ภายใต้สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นความภาคภูมิใจสำหรับรางวัลที่ได้รับ และถือเป็นโอกาสดีในวาระ ครบรอบ 133 ปี วันสถาปนาองค์กรอัยการ (1 เมษายน 2569) สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับสมาคมภริยาอัยการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่านมาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 24”
สำนักงานอัยการ ยุติธรรม โปร่งใส ใส่ใจประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านบริการจัดการอย่างยั่งยืน ก้าวสู่ 133 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ส่งต่อความหวังให้ผู้ป่วยทั่วประเทศ ด้วยการบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่ง คนให้สามคนรับ ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 8.30–16.30 น. ณ อาคารสมาคมภริยาอัยการ (รัชดาภิเษก)
