“โน้ต” อดีตผู้จัดการดารา เผยชนะคดีแจ้งความเท็จ ล้างมลทินโกงเงิน คู่กรณีเจอคุก 1 ปี

ออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมด้วยความดีใจ สำหรับ “โน้ต ชาคริยา สมุทรคีรี” อดีตผู้จัดการดาราหลายราย หลังวันนี้ ผลการตัดสินคดีแจ้งความเท็จออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าเจ้าตัวชนะคดี โดยโน้ตเผยว่าตนหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาโกง ยักยอกเงิน ส่วนคนฟ้องเท็จ ศาลสั่งจำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา
“ผลคำพิพากษา #ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
วันนี้ได้มาถึงแล้ว กับสิ่งที่ต่อสู้กับความจริงมาเป็นเวลานาน ในคดีที่เราฟ้องร้อง ‘คดีแจ้งความเท็จ’ ที่ได้แจ้งความว่าเราฉ้อโกงและยักยอก ความยุติธรรมมีจริง ‘เราชนะแล้ว’ เราได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราเองจนศาลพิพากษาให้เราชนะคดี ลบคำครหาว่าโกงออกไป ขอบคุณกระบวนการยุติธรรม ที่คงความยุติธรรมไว้ในสังคม และคนที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพของตัวเอง ที่ไม่เปิดช่องโหว่ให้คนเอากฏหมายมากลั่นแกล้งหรือทำร้ายกัน
ขอขอบคุณ ทนายโก โกสินทร์ เป็นทั้งเพื่อน เป็นทั้งพี่ เป็นทั้งนักกฏหมายให้เรา และ บจ. สำนักกฏหมายธรรมนิติ ที่ให้ความเชื่อใจ ให้คำปรึกษาที่แท้จริง (ไม่โกหก ให้ทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำ) ให้ยืนอยู่กับข้อเท็จจริง จริงๆ ที่ไม่บิดเบือน คอยให้กำลังใจ เมื่อยามเราท้อ และ ตรวจดูข้อเท็จจริงของเราทุกๆอย่าง ก่อนเสมอ และ สู้เพื่อให้เราได้เสรีภาพ จาก การถูกล่าวหาว่า ‘ฉ้อโกง และ ยักยอกเงิน’ ในวันนี้
ผลของการตัดสินคือ ‘จำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา’ กับผู้ที่เข้าแจ้งความเท็จ
ขอขอบคุณ กำลังใจของคนที่อยู่ข้างๆ ให้เราได้ลุกขึ้นมาสู้ เชื่อมั่นในตัวเรา ซึ่งเรามีเพียงความจริงมาใช้ในการสู้ต่อสู้ ไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ใช้ โทสะ หรือ โมหะ นำทาง ขอบคุณ แม่ของเรา แม่ค้าคนนึงที่เป็นคนธรรมดา คนต่างจังหวัด ที่เลี้ยงลูกมาโดยให้ใช้ความจริงมาโดยตลอด และนั่งรถทัวร์มาเพื่อนั่งอยู่ข้างๆ เรา ในวันที่ขึ้นศาล
ขอบคุณตัวเองที่มีแรง และ ลมหายใจที่ยังยืนอยู่ตรงนี้ ต่อสู้กับสายตาคนที่มองเรา ถูกสังคมเข้าใจผิด และท่ามกลางข้อกล่าวหามากมายขนาดนี้
ขอบคุณค่ะ
#กระบวนการยุติธรรม #คำพิพากษา #เสรีภาพ #freedom”