ชาวเน็ตเบรกข่าวปลอม! “หนุ่ม ศรราม” โพสต์เดือดซัด “กุ้งพลอย” ให้ซื้อทองคืนลูก ถ้ารวย 10 ล้าน?

เป็นเรื่องที่กำลังตอบโต้กันไปมาในโซเชียลสำหรับเรื่องราวของ “หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์” และ “กุ้งพลอย กนิษฐรินทร์” ย้อนไปก่อนที่ หนุ่ม จะโพสต์ว่า… “คนขโมยสนุก แต่คนโดนขโมยไม่สนุก ของกูไม่เป็นไร แต่ของลูกมันสมควรจะเป็นแม่มั้ย #มีเมียเมื่อพร้อม #มีแม่เมื่อพร้อม #ปลอม” หนุ่ม ศรราม ได้โพสต์ข้อความว่า… “ถ้ามี 10 ล้านน่าจะซื้อทองคืนลูก# การลงทุนมีความเสี่ยง ระวังมิจฉาชีพ”
พร้อมแนบคลิปนึงจากติ๊กต๊อก ทำนองว่า… กุ้งพลอยจะเลิกพาดพิงหนุ่มกับลูก ยังไงก็ไม่มีวันกลับไปคืนดี กุ้งพลอยจะมูฟออนแต่ขอเอาลูกมาดูแลเอง ชีวิตตอนนี้พร้อมดูแลลูกเพราะได้กำไรก้อนโตจากการทำธุรกิจที่ทำ หากลูกมาอยู่กับหนูยังไงก็สบายกว่าอยู่กับพี่ โดย หนุ่ม ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า…
“^^ถ้าเป็น FAKE NEWS ถ้าเป็นผม ผมแจ้งความหรือดำเนินคดีครับ ไม่ให้มาเอาตัวเราไปโปรโมตหรือมาโปรโมตในช่องทางเราครับ ปล่อยให้มาโปรโมตในช่อง เป็นถึงผู้สมัคร สส. เสียหายทั้งตัวเองและพรรคที่ตัวเองสังกัด ผิดคุณธรรมและจริยธรรม^^”
ด้านชาวเน็ตได้มาแสดงความคิดเห็นต่อคลิปและข้อความของ หนุ่ม ศรราม ว่า… “ข่าวหลอกลวงนะคะมันแค่โปรโมตเว็บพนันแค่นั้นเอง อันนี้มันข่าวปลอมนะ มีเยอะแยะมากใน TikTok คุณกุ้งพลอยเขาไม่ได้พูด มันเป็นพวกเว็บพนัน ข่าวเท็จเพียบ” ซึ่ง หนุ่ม ศรราม ก็ได้เข้ามาตอบว่า… “ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรครับ แค่แสดงความคิดเห็นครับ”