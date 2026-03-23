ที่แท้ “เอย” สาวใหม่ “ไฮโซอาร์ต” เคยเป็นแฟนเก่า “ป้อง ณวัฒน์” เจ้าตัวโต้กลับอย่าปลุกปั่นชู้ ขายตัว หรือควรคุยกันสันติ 4 คน?

“เอย” แฟนเก่า “ป้อง ณวัฒน์” สาวใหม่ “ไฮโซอาร์ต” วอนอย่าปลุกปั่นเป็นชู้ ขายตัว ติดต่อแฟนเก่าให้มาเล่นงาน ลั่นเกินกว่าสิ่งที่ผู้หญิงควรทำใส่กันเพื่อความสะใจ เสนอทางออกหรือควรคุยกันสันติ 4 คน? ไม่ผ่านคนกลาง พ้อไม่เคยคิดเรื่องเลยเถิด เพื่อนสนิทเคลียร์ฝ่ายหญิงแล้ว อีกฝ่ายไม่ได้ติดใจอะไรตน ย้ำอยากให้เรื่องจบ
หลังจาก “ไฮโซอาร์ต อิทธิโชติ สะสมทรัพย์” ยืดอกปกป้อง “เอย”ไม่ใช้ชู้ อย่าปั่นข่าวเกินจริง ยอมรับเป็นฝ่ายปลื้มฝ่ายหญิง ทักไปหาก่อนขณะที่ยังเคลียร์ “เกรซ ชลิตา โสตถิวันวงศ์”ไม่ลงตัว เมื่อฝ่ายเอยบอกว่าตนเองรู้สึกไม่โอเค จึงกลับไปเคลียร์ตัวเองให้จบ ทำ “เกิล” พี่สาวเกรซออกโรงฟาดเดือด เรียกรถทัวร์ให้มามุงทันที
ล่าสุด “เอย ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา” เซเลบและอินฟลูเอนเซอร์ เคยเป็นแฟนเก่า “ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์” ซึ่งถูกแฉว่าเป็นมือที่สามทำวิวาห์เกรซล่ม ทั้งที่ฝ่ายชายเพิ่งขอแต่งงาน ก็ได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมร่ายยาว ยันไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยให้เพื่อนสนิทไปเคลียร์กับฝ่ายหญิงและอีกฝ่ายไม่ได้ติดใจอะไรตนแล้ว ไม่รู้ทำไมเรื่องราวถึงบานปลายไปขนาดนี้ วอนอย่าปลุกปั่นเป็นชู้ ขายตัว
“ก่อนอื่นเลยเอยต้องขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวัง และที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเอยนิ่งนอนใจนะคะ แต่คนเราก็มีวิธีรับมือกับปัญหาหรือความเครียดที่ต่างกันเพียงเท่านั้น และไม่เคยคิดว่าเรื่องมันจะเลยเถิดขนาดนี้ เพราะตัวเอยเองได้มีการให้เพื่อนสนิทฝ่ายเอยไปเคลียร์กับตัวฝ่ายหญิงตั้งแต่วันแรกๆ เลย ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ในตอนนั้นสิ่งที่เอยรับทราบคือเขาเข้าใจแล้ว และไม่ได้ติดใจอะไรเอยอีก เอยจึงงงมากกับเหตุการณ์ในตอนนี้ ที่เหมือนกับมันจะหลงประเด็นไปหมด และมาลงทุกสิ่งทุกอย่างกับเอย เหมือนสายโทร.นั้นไม่เคยเกิดขึ้น หรือเราควรจะมาคุยกันโดยสันติวิธี 4 คนตรงๆ โดยไม่ต้องผ่านคนกลางเลยดีมั้ยคะ มันจะได้ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปกันอีก
เอยรับรู้ถึงความรู้สึกความสูญเสียและโกรธของฝ่ายหญิงและทางครอบครัวนะคะ เอยก็เป็นหญิง เอยย่อมเคยผ่านการเลิกราที่มันไม่น่าจดจำมาเช่นกัน และตอนนี้เอยก็ได้รับความสูญเสีย ซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วมันก็น่าจะเกินพอแล้วกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง
เหมือนที่อาร์ท ได้ชี้แจงไปแล้ว ความจริงมันมีอยู่แค่นั้นจริงๆ ค่ะ ต่อให้มันไม่น่าเชื่อขนาดไหนแต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้น และความจริงนี้มีพยานยืนยันได้ (เพื่อนคนกลางทั้งสองฝ่าย) และคือความจริงที่เอยเข้าใจว่าฝ่ายหญิงทราบแล้ว เอยเลยไม่อยากออกมาพูดอะไรอีก ให้คนยิ่งปั่นกันไปได้ เพราะเรื่องของเอยมันมีคนกลาง mutual friends เยอะพอสมควร พูดปากต่อปากข้อความมันก็คงผิดเพี้ยนไป ทำให้เข้าใจผิดได้ และเอยเข้าใจว่าพอถึงเวลาคับขันทุกคนต้องเอาตัวรอด เรื่องมันมาแบบนี้การเอาทุกอย่างมาลงที่เอยมันก็ง่ายที่สุดแล้ว
แต่การที่มาเรียกเอยว่าชู้ ปลุกปั่นเรื่องเอยว่าเอยขายตัวหรือเรียกเอยด้วยสรรพนามที่ไม่เหมาะสม ให้คนติดต่อแฟนเก่าเอยไปให้มาเล่นงานเอยมั้ยหรืออะไรก็ตาม มันก็เกินไปกว่าสิ่งที่ลูกผู้หญิงควรทำใส่กันเพียงเพื่อความสะใจเพียงช่วงเวลานึง เอยจึงขอออกมาปกป้องตัวเองในจุดนี้ด้วยนะคะ
สุดท้ายนี้ก็อยากจะให้เข้าใจว่า เหรียญมีสองด้านเสมอ และเอยไม่สามารถอธิบายความจริงในทุกเรื่องอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ทำให้คนที่เกี่ยวข้องโกรธแค้นเอยเพิ่มได้จากการกระทำของตน และตอนนี้มันเป็นสิ่งสุดท้ายที่เอยต้องการจะทำด้วย
ไม่ว่าใครจะพูดยังไง สุดท้ายเอยแค่อยากให้เรื่องนี้มันจบลงสักทีค่ะ ไม่มีใครจะมาหิวแสงกับเรื่องแบบนี้ นะคะ อธิบายเอยกันไปต่างๆ นานา แต่สุดท้ายเอยก็คือผู้หญิงคนหนึ่ง เอยมีความรู้สึก เอยมีพ่อ มีแม่ มีครอบครัวที่เอยรักเคารพ เอยก็กำลังพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปเช่นกันค่ะ ขอความเห็นใจในตรงนี้ด้วย และขอโทษจากใจอีกครั้งจริงๆ ค่ะ”