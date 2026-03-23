คอนเสิร์ต BTS จัดใหญ่ปิดการจราจรทำบ่าว-สาวหลายคู่กระทบหนัก แขกไม่มางาน

งานนี้เตรียมโดนฟ้องรัวๆสำหรับผู้จัดงานคอนเสิร์ตของบอยแบนด์ดังอย่าง “BTS” ที่คัมแบ็กกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ครบวงในรอบ 4 ปี งานนี้จัดฟรีคอนเสิร์ตกลางแจ้ง แต่ทำจราจรติดขัดหนักเป็นเหตุให้คู่บ่าว-สาวหลายคู่ต้องเจอพิษคอนเสิร์ต เพราะแขกไม่สามารถมาร่วมงานได้
เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ที่ผ่านมา วง BTS ที่ทยอยห่างหายไปรับใช้ชาตินานถึง 4 ปี ได้กลับมารวมตัวแบบครบวงเพื่อออกผลงานอีดครั้ง จึงมีการจัดคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ในย่านประวัติศาสตร์กลางใจเมืองอย่างจัตุรัส กวังฮวามุน กรุงโซล
งานนี้สเกลใหญ่กินพื้นที่สาธารณะเป็นจำนวนมาก ส่งให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมายถึงความไม่สะดวกจากการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบนอกจากคนในพื้นที่แล้ว ยังรวมถึงคู่บ่าว-สาวที่จัดพิธีแต่งงานบริเวณใกล้กับกวังฮวามุนด้วย
ตามรายงานระบุว่ามีบ่าว-สาวหลายคู่ออกมาร้องเรียนถึงความไม่พอใจที่การจราจรถูกปิดกั้นและติดขัดเนื่องจากการจัดคอนเสิร์ต BTS
เจ้าบ่าวรายหนึ่งได้บอกกับสื่อ คยองฮาง ชินมุน ว่าพวกเขาต้องเลื่อนงานแต่งเร็วขึ้น 1 ชม. เพื่อหลีกเลี่ยงรถติด และยังต้องจัดรายชื่อแขกใหม่ทั้งหมดในนาทีสุดท้ายซึ่งสร้างความปั่นป่วนเป็นอย่างมาก และยังมีแจกจำนวนหนึ่งเกือบพลาดงานแต่งงานเพราะความสับสนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเวลา ร้านส่งดอกไม้แสดงความยินดีก็จำเป็นต้องแคนเซิลในนาทีสุดท้ายเนื่องด้วยปัญหาการจราจร
ทางเจ้าบ่าวยังกล่าวโทษไปยังรัฐบาลรวมถึงต้นสังกัด HYBE โดยระบุว่า “มันเหมือนการปล่อยให้พวกเขาขโมยพื้นที่สาธารณะที่ควรจะเป็นของประชาชนไป ผมแค่คิดว่ามันจะดีกว่าไหม ถ้าอย่างน้อยพวกเขาออกแถลงการณ์ขอโทษอย่างจริงใจ”
เจ้าบ่าวอีกราย ได้เผยว่ากำลังพิจารณายื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทางผู้จัดคอนเสิร์ต เขาบ่นว่าเขาทุ่มเงินไปเยอะเพื่อจองสถานที่จัดงานใกล้กับกวังฮวามุนเพราะสะดวกเรื่องการเดินทาง ดังนั้นสถานการณ์จึงพลิกผันไปหมด ทำให้เขารู้สึกผิดหวัง ราวกับว่างานแต่งงานของเขา “ไม่มีความหมายอะไรเลย” เมื่อเทียบกับการคัมแบ็กของ BTS
เมื่อมีข่าวลักษณะนี้ปรากฏในสื่อมากขึ้น ความคิดเห็นของประชาชนก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปในทางลบต่อ HYBE และรัฐบาลกรุงโซลที่อนุญาตให้จัดงานดังกล่าวในพื้นที่สาธารณะ
เรียกได้ว่ากลายเป็นบทเรียนสำคัญของผู้จัดงานและรัฐบาลในการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งหน้ากันเลยทีเดียว