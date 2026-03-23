“เกิล” พี่สาว “เกรซ ชลิตา” ซัดกลับ “ไฮโซอาร์ต” โพสต์ป้อง “เอย” ปมมือที่สามแย่งผัว

พี่สาว “เกรซ ชลิตา” ซัดกลับ “ไฮโซอาร์ต” เดือด หลังโผล่ป้องสาวใหม่ไม่ใช่ที่สาม จวกต้องคุยถึงขั้นไหน ผู้หญิงถึงพูดได้ว่าไปเลิกกันมาก่อน ค่อยมาคุยกัน จัดหนักถึงขั้นชวนขึ้นรถทัวร์ ลั่นแรงผู้หญิงดีๆ เขาไม่ยุ่งกับคนมีเจ้าของ
อินสตาแกรมยังเดือดไฟลุก สำหรับ “เกิล” พี่สาว “เกรซ ชลิตา โสตถิวันวงศ์”ที่ล่าสุดได้โพสต์ถึงสาวปริศนา ที่มีคนดาหน้าแฉชอบแย่งผัวชาวบ้าน ไม่มีจิตสำนึก ตรรกะผิดเพี้ยนอ่อยไปทั่ว มีคนหมดตัว 10 ล้าน ของที่มีทั้งตัวผู้ชายเปย์ให้หมด หลอกผู้ชายล้วนๆ คิดว่าตัวเองไม่ผิด แบรนด์ควรเลิกสนับสนุนคนแบนี้ ทำให้ภาพลักษณ์ดูแย่ ทำร้ายผู้หญิงกันเอง โดย “เกิล” พี่สาวเกรซ ขอร้องอย่าโยงใครมั่วๆ ตนทำหน้าที่เป็นแค่เป็นพี่อ้อย-พี่ฉอด เท่านั้น
แต่ภายหลัง “ไฮโซอาร์ต อิทธิโชติ สะสมทรัพย์” โพสต์ร่ายยาว รับผิดที่ขอเกรซแต่งงาน เพราะคิดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องความไว้ใจ พร้อมป้อง “เอย” ไม่ใช่มือที่สาม อย่าปั่นเกินจริง เกิลก็จัดหนักทันที อาทิ ฉันเพิ่งตื่น ตื่นมาเจอข่าวใครไม่รู้ประจานตัวเองรอบสอง แต่อย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเลย เดี๋ยวคืนนี้กลับมาเรื่องของเรา รอแป๊บกำลังกลับกรุงเทพฯ, ขึ้นรถทัวร์สิ รออะไร แวะสองป้าย เจอกันกรุงเทพฯ โอเคนะ, ต้องคุยถึงขั้นไหน ผู้หญิงถึงพูดได้ว่าไปเลิกกันมาก่อน ค่อยมาคุย ผู้หญิงดีๆ เขาจะเริ่มจาก ไม่ยุ่งกับคนมีเจ้าของค่ะ ไม่ใช่ไปบอกให้เขาเลิกกันมาก่อน (ซึ่งใช้ไม่รู้กี่รอบกับกี่กรณี คำพูดเดิม ทำแบบเดิม แค่เปลี่ยนคนใหม่ โจทย์เก่าเลยเยอะมากเลยไงคะ ทำสันดานแบบนี้) บอกชอบแค่ 1 คำ หลังจากนั้นผู้หญิงบอกไปเลิกกันมาก่อนเลย แบบนี้เหรอคะ ไม่มีการคุยหมาหยอกไก่กันมาก่อนหน้าอะไร คนฟังเขากินข้าวค่ะ ไม่แปลกใจที่คนไปรุมด่านะ”