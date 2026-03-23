“เอย” ไม่ใช่ชู้! “ไฮโซอาร์ต” ขออย่าปั่นเกินจริง ปลื้มจึงทักก่อน รับผิดขอ “เกรซ” แต่งงานหวังแก้ปัญหาเรื่องความไว้ใจ

“ไฮโซอาร์ต” รับผิดคิดน้อยขอ “เกรซ ชลิตา” แต่งงานหวังแก้ปัญหาความไว้ใจ ยืดอกป้อง “เอย” ไม่ใช่มือที่สาม แจงเป็นฝ่ายทักไปเองเพราะปลื้มมานาน ฝ่ายหญิงไม่โอเค จึงกลับไปเคลียร์ตัวเอง วอนสังคมมูฟออนอย่าปั่นเรื่องเกินจริง
เป็นมหากาพย์เลยทีเดียว สำหรับกรณี “เกรซ ชลิตา โสตถิวันวงศ์” เลิกรา “ไฮโซอาร์ต อิทธิโชติ สะสมทรัพย์” ทั้งที่ฝ่ายชายเพิ่งคุกเข่าขอแต่งงานไม่ถึง 3 เดือน งานนี้พี่สาวเกรซอย่าง “เกิล” ฟาดหนักทั้งฝ่ายชาย และบุคคลที่สาม ที่เข้ามาแทรกกลางจนน้องสาววิวาห์ล่ม ขณะที่ไฮโซอาร์ตออกโรงป้อง อย่าดึงบุคคลที่สามมาเป็นประเด็น เป็นเพราะตนเองที่รู้ซึ้งว่ายิ่งฝืนแต่งงานจะยิ่งไม่มีความสุข ถึงขั้นทำเกิลปรี๊ดแตก จวกแหลกอย่าติดเท่ คนเขาดูออก อัดผู้ชายโง่ แยกเกรดผู้หญิงไม่ออก เอากะxรี่ทำเมีย แฉวีรกรรมเก่าฝ่ายหญิงอีกเพียบ
ล่าสุดวันนี้ (23 มี.ค.) ไฮโซอาร์ตออกมาโพสต์ชี้แจงอีกครั้ง พร้อมปกป้อง “เอย” สาวที่ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลที่สาม ยันไม่ใช่มือที่สาม อย่าปั่นข่าวที่ไม่เหมาะสม
“อาร์ต ขอออกมาชี้แจงในมุมของอาร์ตนะครับ
แม้ว่าภาพที่ออกไปในสังคมมันจะดูดีแค่ไหนก็ตาม ผมกับคนเก่ามีปัญหากันในเรื่องเดิมๆ อย่างเช่นเรื่อง ความไว้วางใจ ผิดจากตัวผมเอง เป็นเวลานานแล้วครับ เรื่องนี้ฝ่ายนั้นก็น่าจะไม่เห็นต่างกับผมในจุดนี้ และผมคิดว่าการขอแต่งงานจะสามารถทำให้ปัญหาที่ผมมีกับเขา จะดีขึ้นได้ด้วยการทำสิ่งนี้ให้ ซึ่งในจุดนี้ผมก็คิดน้อยไปจริงๆ แต่มันก็คือสิ่งที่ผมกระทำไปแล้วและย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้
แต่จากนี้ไปผมไม่อยากให้คนอื่นหรือลูกสาวบ้านไหนต้องมาโดนทำร้ายเพราะการกระทำของผมอีกแล้ว ผมจึงขอมาชี้แจงความจริงที่เกิดขึ้นนะครับ
เอยไม่เคยเข้าหาผม หรืออยู่สถานะชู้ตามที่เขาถูกกล่าวหาเลย ตรงนี้มันคือผมเองที่เลือกจะเข้าไปบอกความรู้สึกของผมกับเขา ในเวลาที่มันไม่เหมาะสมและกำกวม
ผมและเอยได้เจอกันเพราะเพื่อนของทั้งสามฝ่าย (และคนนั้นสนิทกับฝั่งคนเก่ามาก)
เขาทราบว่าผมปลื้มเอยมานาน เวลาเขาเจอกันเพื่อนคนนี้ก็จะวิดีโอคอลมาแซวผมโดยผมจะบอกว่าไม่เคยมีการคุยกันเพียง 2 คน จนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนคนนี้ทำให้ผมได้มีโอกาสเจอกับเอย หลังจากที่ได้เจอในครั้งนี้ ผมเองแหละครับเป็นคนทักเขาไป
โดยในตั้งแต่วันแรกเขาบอกผมชัดเจนว่าเขาไม่โอเค และผมทราบดีว่าผมต้องทำอย่างไรเพื่อให้สิ่งนี้มันถูกต้องที่สุด คือผมต้องไปเคลียร์ตัวเองมา และตอนนั้นผมก็ต้องยอมรับตรงๆ ว่าผมมีปัญหากับคนเก่าซ้ำๆ จนผมมีความคิดว่ามันไปกันต่อยากมาก คนใกล้ตัวผมก็ทราบถึงสถานการณ์ผมในตอนนั้น จึงได้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์เก่า
สุดท้ายนี้เรื่องที่เกิดขึ้นผมก็ยอมรับว่าผิดเองแหละครับ แต่ผมแค่อยากจะให้ทุกคนไม่หลงประเด็นและ move on กับเรื่องนี้เสียที
ผมทราบดีว่าผมสร้างความทรงจำที่ไม่ดีให้กับใครหลายคนหรือนำความเกลียดชังนี้ไปทำลายคนรอบๆ ตัวผม
ดังนั้นการกระทำที่มันปั่นไปเกินกว่าความเป็นจริง ก็หยุดเถอะครับ ความสะใจนั้นที่คุณกำลังทำอยู่
เพราะนี่คือการตัดสินใจของผม
ผมยอมรับในจุดที่ผิด ก็ด่า ว่าในสิ่งที่ผิด ผมพร้อมเข้าใจทุกอย่าง แต่อะไรอย่างอื่นที่เอยโดนกล่าวหามันค่อนข้างจะแรง ไม่เหมาะสมและหลงประเด็น
เรื่องนี้ มันคือเรื่องของคนสองคนที่เลิกกัน และต้องการทำความรู้จักคนใหม่ อยาก move on เพียงเท่านั้น
เข้าใจดีว่าหลังจากนี้จะยังมีคนที่ยังโกรธอยู่ และยังไม่พร้อมจะเข้าใจ
ขอโทษทุกฝ่ายจากใจจริงครับ”